Studie: Homeoffice wirkt sich nach anfänglichem Stress positiv aus

München, 28.1.2022 | 15:00 | mst

Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten mehr Beschäftigte mobil und im Homeoffice. Das führt laut einer aktuellen Studie der Barmer zunächst zu mehr Stress – wirkt sich dann jedoch positiv auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit aus.

Knapp ein Drittel fühlt sich konstant erschöpft

Nur 42 Prozent der Beschäftigten sehen Chancengleichheit

Flexibles und mobiles Arbeiten hat für die Beschäftigten keine negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit, wenn bestimmte Spielregeln wie etwa die Trennung von Beruf und Privatleben eingehalten werden. Das zeigt eine aktuelle Studie der Barmer, die in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen die Auswirkungen von digitalen Arbeitsmethoden untersucht hat.Laut der Studie steigt zwar bei Einführung solcher Methoden der Stress der Beschäftigten zunächst um rund sechs Prozent an. Danach fällt der Stresslevel jedoch um über 14 Prozent und liegt am Ende niedriger als vor der Einführung.Bereits jetzt arbeiten knapp 60 Prozent der Beschäftigten mobil, 80 Prozent davon im Homeoffice . Der digitale Wandel werde laut Barmer auch nach Corona voranschreiten.Seit Beginn der Pandemie bis Juli 2021 fühlten sich rund 32 Prozent der Frauen sowie 26 Prozent der Männer erschöpft. Auch die gefühlte Unsicherheit blieb mit 18 Prozent bei den Frauen und 15 Prozent bei den Männern über diesen Zeitraum konstant.Dass die Werte nicht noch schlechter ausfallen, schreibt die Studie der bewussten Trennung zwischen Beruf und Privatleben zu. Dazu gehöre etwa die räumliche Abtrennung des Arbeitsbereichs im Homeoffice. Hier sind laut der Studie die Männer im Vorteil. 64 Prozent von ihnen können einen abgetrennten Raum nutzen, bei den Frauen ist es nur gut die Hälfte (54 Prozent).„Frauen müssen immer noch häufiger den Spagat zwischen Familie und Karriere leisten. Das kann das ungestörte Arbeiten im Homeoffice enorm erschweren“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Barmer Christoph Straub.Leistungsfördernd ist es, wenn die Mitarbeiter möglichst gut in ihren Teams eingebunden sind. Allerdings sehen nur 42 Prozent gleiche Chancen bei Karriere und Bezahlung . Während 45 Prozent der Männer gleiche Chancen für alle sehen, sind es bei den Frauen mit knapp 40 Prozent etwas weniger.„Digitalisierung und flexiblere Arbeit können die Beschäftigten mittelfristig gesünder und leistungsfähiger machen. Das sollte die Unternehmen zusätzlich für den digitalen Wandel motivieren“, sagte der Studienautor und Professor an der Universität St. Gallen Stephan Böhm.