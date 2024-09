München, 2.9.2024 | 11:06 | mst

Eine aktuelle Statistik der ERGO zeigt, bei welchen Sportarten die meisten Unfälle passieren. In den Top Ten der gefährlichsten Aktivitäten landen auch zwei Wintersportarten.

Kicken mit Freunden oder im Verein: Rund jede dritte Sportverletzung passiert beim Fußball.

Fahrradfahren landet auf dem dritten Rang

Die meisten Sportunfälle passieren beim Fußball. Das zeigt eine aktuelle Statistik des Versicherers ERGO, der dafür seine Leistungsfälle in der privaten Unfallversicherung ausgewertet hat.Demnach entfiel etwa jede dritte Schadensmeldung beim Sport im Jahr 2023 auf den Fußball (33,9 Prozent). Im 10-Jahres-Vergleich ist der Anteil an allen Sportunfällen damit sogar noch um 1,5 Prozentpunkte gestiegen.Hinter Fußball folgen mit 15,8 Prozent Unfälle beim Ski- und Rodelbobfahren. Das Risiko beim Skifahren ist damit vergleichsweise hoch, wenn man bedenkt, dass der Wintersport in Deutschland und den Alpen nur auf wenige Wintermonate beschränkt ist.Auf dem dritten Platz folgt Fahrradfahren mit einem Anteil von 9,8 Prozent an allen gemeldeten Sportunfällen – rund ein Prozentpunkt weniger als im 10-Jahres-Vergleich.Allerdings gehen die Experten der ERGO davon aus, dass das Unfallrisiko hier weiter ansteigen wird. Denn die Räder würden zum einen immer größer (Lastenräder). Zum anderen seien immer mehr Menschen dank E-Bikes jetzt mit immer höheren Geschwindigkeiten auf dem Rad unterwegs.Die Plätze vier und fünf nehmen der Reitsport (3,9 Prozent) sowie Handball (3,2 Prozent) ein. Ebenfalls in den Top Ten vertreten sind Volleyball (2,3 Prozent), Basketball (1,5 Prozent), Wassersport (1,3 Prozent), Tennis (1,2 Prozent) sowie Schlittschuhlaufen (1,0 Prozent).