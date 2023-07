Rentenversicherung: Höchste Renten im Saarland und in NRW

München, 11.7.2023 | 14:32 | mst

Die Deutsche Rentenversicherung hat die durchschnittliche Rentenhöhe nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede. Die höchsten Renten werden in zwei westlichen Bundesländern ausgezahlt.



Frauen beziehen in Ost-Berlin die bundesweit höchsten Renten.

Rentenunterschied zwischen Männern und Frauen im Osten geringer

Die Höhe der gesetzlichen Altersrente unterscheidet sich je nach Bundesland deutlich. Wie aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung für 2022 zeigen, war die durchschnittliche Bruttorente – die Rente vor Steuern und Sozialversicherungsabgaben – nach mindestens 35 Versicherungsjahren im Saarland mit 1.677 Euro und in Nordrhein-Westfalen mit 1.644 Euro am höchsten.Das liegt laut der Deutschen Rentenversicherung daran, dass in beiden Bundesländern viele Männer früher gut bezahlte Jobs im Bergbau hatten und daher heute vergleichsweise hohe Renten beziehen. Die Renten der Männer sind im Saarland mit 1.840 Euro und in Nordrhein-Westfalen mit 1.845 Euro auch deutlich höher als die der Frauen (1.311 Euro und 1.322 Euro).Im Vergleich zu den anderen Bundesländern im Osten ist zudem die Durchschnittsrente in Ost-Berlin mit 1.598 Euro recht hoch. Hier gibt es einen hohen Anteil an Rentnern, die Ansprüche aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR haben. Die Bruttorente der Frauen beträgt in Ost-Berlin 1.501 Euro und ist damit bundesweit am höchsten.Auffällig ist, dass sich die Renten von Männern und Frauen im Osten Deutschlands weniger unterscheiden als im Westen. Der wichtigste Grund dafür: Die heutigen Rentnerinnen im Osten hatten weniger in Teilzeit gearbeitet als die Frauen im Westen.Bundesweit sind die Bruttorenten im Schnitt 1.550 Euro hoch: 1.728 Euro bei den Männern und 1.316 Euro bei den Frauen. Nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge beläuft sich die Durchschnittsrente auf 1.384 Euro (Männer: 1.543 Euro, Frauen: 1.173 Euro).