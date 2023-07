Rentenversicherung: Heute startet die digitale Rentenübersicht

München, 30.6.2023 | 14:46 | mst

Am 30. Juni startet die Pilotphase der digitalen Rentenübersicht. Das Portal soll künftig sämtliche Rentenansprüche gebündelt anzeigen. Zum Start ist allerdings nur ein einziger privater Anbieter dabei.



Alle Informationen zur späteren Rente sollen sich künftig digital abrufen lassen.

Zum Start sind nur drei Versorgungseinrichtungen dabei

Am heutigen 30. Juni 2023 geht die digitale Rentenübersicht an den Start. Damit sollen die Bürger in Deutschland künftig einen Überblick über ihre erworbenen Rentenansprüche erhalten.Das Portal der Zentralen Stelle für die digitale Rentenübersicht (ZfDR) wird dazu sämtliche Ansprüche aus der gesetzlichen , betrieblichen und privaten Altersvorsorge bündeln. Die Versicherten sollen damit schneller sehen, wie hoch ihre spätere Rente einmal ausfallen wird, und wie viel sie noch vorsorgen müssen, um eine mögliche Rentenlücke zu schließen. Steuern und Sozialabgaben werden dabei nicht berücksichtigt.Allerdings sind zum Start der Pilotphase nur drei Versorgungseinrichtungen dabei: Neben der Deutschen Rentenversicherung und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ist dies der Fondsanbieter Union Investment. Weitere Anbieter wie die privaten Lebensversicherer sollen im Laufe des Jahres folgen. Ende 2023 soll dann die Testphase abgeschlossen sein.Die jährlich versandten Informationen der einzelnen Träger soll es allerdings weiterhin geben. Die digitale Übersicht ist als zusätzliches Angebot geplant.Um die digitale Rentenübersicht unter rentenuebersicht.de nutzen zu können, benötigen Verbraucher einen deutschen Personalausweis mit Online-Funktion. Bürger aus anderen Staaten der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) können alternativ eine eID-Karte mit Online-Ausweisfunktion nutzen.