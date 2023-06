GDV: Die meisten Deutschen wollen Sicherheit bei der Altersvorsorge

München, 2.6.2023 | 11:45 | mst

Der Verband der deutschen Versicherer hat die Deutschen zum Thema Altersvorsorge befragt. Das Ergebnis: Die meisten wünschen sich vor allem Sicherheit und Planbarkeit. Ein aktuelles Trendthema ist dagegen nur für wenige Verbraucher von Bedeutung.



Paar mit Laptop: Beim Sparen fürs Alter ist den meisten Sicherheit und eine lebenslange Rente besonders wichtig.

Mehrheit hält Bürgerrente für gutes Konzept

Fast jeder Zweite wünscht sich Garantie von 100 Prozent

Die Deutschen legen bei der privaten Altersvorsorge vor allem Wert auf Sicherheit und eine lebenslange Rente. Das zeigt eine aktuelle Allensbach-Umfrage im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).Danach ist 78 Prozent der Befragten besonders wichtig, dass die eingezahlten Beiträge sicher angelegt werden. Fast genauso viele (77 Prozent) wünschen sich eine lebenslange Rentenzahlung. 67 Prozent möchten Planungssicherheit, was im Alter an angespartem Geld zur Verfügung steht, und 63 Prozent wollen Zuschüsse vom Staat. Dass sich das Kapital im Todesfall auf einen Angehörigen übertragen lässt, ist für 62 Prozent der Befragten wichtig.„Das zeigt: Die Bevölkerung stellt hohe Anforderungen an private Altersvorsorge, vor allem an Sicherheit in einem umfassenden Sinn“, kommentierte Katja de la Viña, Vorsitzende des GDV-Präsidialausschusses Altersvorsorge und Zukunftssicherung, die Ergebnisse. Die private Rentenversicherung biete das und stehe zudem für ein lebenslanges zusätzliches Einkommen.Der GDV stellte in der Umfrage auch sein Konzept einer Bürgerrente vor. Es sieht vor, dass der Staat jeden eingezahlten Euro bis zu einer jährlichen Obergrenze mit 50 Cent bezuschusst. Die eingezahlten Beiträge sollen dabei zu 80 Prozent garantiert werden, um größere Verluste zu vermeiden, aber trotzdem von den Chancen der Kapitalmärkte profitieren zu können.Die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) hält die Bürgerrente des GDV für ein gutes Konzept, nur zehn Prozent denken das nicht. Ein gutes Drittel (35 Prozent) ist unentschieden.Wie zu erwarten, bewerten die meisten den Vorschlag von staatlichen Zuschüssen in Höhe von 50 Prozent der Beiträge positiv. 62 Prozent geben an, dass solche Zuschüsse die private Altersvorsorge für sie deutlich attraktiver machen würden. Bei den Jüngeren im Alter von 16 bis 29 Jahren ist der Anteil mit 71 Prozent besonders hoch. In der Altersgruppe ab 60 Jahren liegt er dagegen nur noch bei 55 Prozent.Eine Garantie auf das eingezahlte Geld ist den Befragten auch bei der Bürgerrente wichtig. Ein Viertel (26 Prozent) bevorzugt die vom GDV vorgeschlagene Garantie in Höhe von 80 Prozent der Beiträge. Knapp die Hälfte (46 Prozent) wünscht sich sogar eine 100-prozentige Kapitalgarantie, auch wenn dies die Renditechancen schmälern würde.Das Thema Nachhaltigkeit ist für die meisten Verbraucher hingegen noch nicht so wichtig. Nur gut jeder Dritte (36 Prozent) hält nachhaltige Anlagestrategien bei der Finanzanlage derzeit für besonders wichtig.Für die Umfrage hatte das Marktforschungsunternehmen Allensbach insgesamt 1.007 Personen ab 16 Jahren befragt.