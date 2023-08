Schneller, günstiger, anonymer Kredite bei Filialen und online im Vergleich

A A A

War es noch vor einigen Jahren normal, für einen Kreditabschluss zur Hausbank zu gehen, nutzen heute immer mehr Menschen die Angebote in Online-Vergleichen. Zu Recht: Denn diese sind nicht nur jederzeit abrufbar und das Geld ist schneller auf dem Konto, sondern in der Regel sind sie auch günstiger. Wir zeigen Ihnen, wie viel Prozent Sie online gegenüber dem Abschluss in der Filiale sparen können.

Wurden 2020 noch vier Prozent aller Ratenkredite komplett online abgeschlossen, ist der Anteil der Internet-Kredite im vergangenen Jahr bereits auf 15,5 Prozent gestiegen. Immer mehr Menschen nutzen die Angebote im Netz. Nachvollziehbar, denn die voranschreitende Digitalisierung vor allem in den letzten Jahren ist nicht nur ein Nebeneffekt von Corona, sondern zahlreiche Bankfilialen wurden schlicht aufgelöst. Lag der Bestand an Zweigstellen aller Banken in Deutschland 2020 noch bei 24.100, waren es Ende 2022 nur noch 20.446. Allein die Sparkassen haben in diesem Zeitraum 992 Filialen geschlossen. Die Anfahrt zur nächsten Filiale wird also für viele – besonders im ländlichen Raum – zu einer zeitaufwendigen und logistischen Herausforderung.

Der Online-Kredit deutlich günstiger als der Kredit in der Bankfiliale

Die Zinsen sprechen für sich: Lag der effektive Jahreszins im Bundesdurchschnitt 2022 bei 6,69 Prozent, zahlten Online-Kunden bei CHECK24 nur 4,19 Prozent. Selbst in Zeiten steigender Zinsen ist der Onlinekredit im Schnitt immer noch um fast 10 Prozent günstiger als bei Abschluss auf der Bank (Stand Mai 2023). Beim Onlinekredit müssen keine Kosten für Personal und Filialbetrieb an die Kunden weitergegeben werden. Zudem haben Nutzer die Auswahl aus vielen Angeboten und können das beste für sich heraussuchen, während ihnen auf der Hausbank für gewöhnlich nur eine Option geboten wird.

Auch online muss auf Beratung nicht verzichtet werden

Wer trotzdem den Weg zur nächsten Bank auf sich nimmt, um einen Kredit abzuschließen, muss dies meistens mehr als einmal tun. Nach dem ersten Gespräch stellt der Banker den Kreditvertrag aus und legt die notwendigen Nachweisdokumente fest. Diese müssen dann zusammengesucht und persönlich in der Bankfiliale übergeben oder postalisch verschickt werden. Der Kreditvertrag muss zuletzt unterschrieben werden – in der Regel persönlich vor Ort.

Zeit, die sich Online-Kunden sparen. Bei der Aufnahme eines Onlinekredits ist der gesamte Prozess digitalisiert möglich: vom ersten Vergleich verschiedener Angebote über das Einreichen der Dokumente bis hin zur Legitimation und der Unterschrift. Wer online einen Kredit abschließt, ist nicht an Öffnungszeiten der Filialen und Termine von Bankmitarbeitern gebunden, sondern kann sein eigenes Timing wählen – ein entscheidender Vorteil. Wer trotzdem einen persönlichen Ansprechpartner bevorzugt, findet gut erreichbare Berater, die mindestens genauso kompetent sind wie das Bankpersonal vor Ort. Diese spezialisierten Kreditberater haben einen Überblick über den deutschen Kreditmarkt und können Kreditangebote von mehreren relevanten Banken für den Kunden anfragen und so das individuell beste Angebot finden. Und das ganz ohne Zusatzaufwand für den Kunden! Bei CHECK24 sind zum Beispiel täglich rund 300 Kundenberater persönlich per Telefon oder E-Mail ansprechbar, um Fragen rund um das Thema Kredit zu beantworten und die Kunden bestmöglich durch den Prozess zu führen.

Anonymität – für viele ein Argument

Für viele ist nicht nur die Zeitersparnis ein Plus bei der Online-Kreditaufnahme, sondern auch die Anonymität. Wer seinen Kredit in den eigenen vier Wänden abschließt, läuft nicht Gefahr, Kollegen, Freunden oder Bekannten in einer Bankfiliale zu begegnen. Nicht einmal die Bank selbst muss so erfahren, wofür der Kredit genau aufgenommen wird.

CHECK24-Hinweis zur Sicherheit im Netz:

Viele Online-Nutzer beschäftigt die Frage nach der Sicherheit. Legitim, wenn man bedenkt, dass auch zwielichtige Anbieter im Netz unterwegs sind. Bei seriösen Plattformen wird der gesamte Prozess – vom Vergleich bis zur Unterschrift – transparent dargestellt. Legitimationsverfahren wie Videoident und Sofortident sind verschlüsselt und sicher. CHECK24 belegt zum Beispiel Platz eins in der Kategorie Transparenz in einer aktuellen Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH. Die Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit sind TÜV geprüft und zertifiziert.