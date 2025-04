Sparerpauschbetrag: So sparen Sie Steuern auf Kapitalerträge

Anlage KAP für Geringverdiener

Für Geringverdiener, für die der persönliche Grenzsteuersatz unter 25 Prozent liegt, kann es sich lohnen, die sogenannte Günstigerprüfung zu beantragen. Dies erfolgt im Rahmen der Steuererklärung in der Anlage KAP. Dadurch werden die bereits von der Bank einbehaltenen Abgeltungssteuern nicht pauschal, sondern entsprechend dem niedrigeren Steuersatz berechnet. Das Finanzamt erstattet Ihnen in diesem Fall die zu viel gezahlte Kapitalertragsteuer. Beläuft sich Ihr zu versteuerndes Einkommen unter 20.000 Euro im Jahr, kommen Sie womöglich für die Günstigerprüfung in Frage. Dann kommt es noch darauf an, wie hoch Ihre zu versteuernden Kapitalerträge abzüglich des Sparerpauschbetrags sind. Befinden Sie sich also nahe der genannten Einkommensgrenze, ist es ratsam, die Günstigerprüfung zu beantragen und vom Finanzamt berechnen zu lassen. Dies stellt für Sie kein Risiko dar: Kommen Sie für die Günstigerprüfung nicht in Frage, lehnt das Finanzamt den Antrag ohne weitere Folgen ab.