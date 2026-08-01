Auch Banken möchten ihr Geld gewinnbringend anlegen. Während der Niedrigzinsphase war das jedoch lange schwierig. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte ihre Leitzinsen zeitweise bis auf 0 Prozent, wodurch auch Kreditzinsen stark fielen.

Zwischen 2014 und 2022 verlangte die EZB zudem einen negativen Einlagenzins von Banken, wenn sie Geld bei ihr parkten. Im September 2019 lag dieser beispielsweise bei –0,5 Prozent.

Viele Banken gaben diese Kosten an ihre Kunden weiter. Deshalb führten einige Institute Negativzinsen oder Verwahrentgelte auf hohe Guthaben ein. Gleichzeitig versuchten sie, Kunden zu anderen Anlageformen wie Wertpapieren oder Fonds zu bewegen.

Seit der Zinswende im Jahr 2022 sind Negativzinsen wieder verschwunden. Gleichzeitig sind die Zinsen am Kapitalmarkt deutlich gestiegen. Im Geldanlage Vergleich finden Sparer viele Angebote für unterschiedliche Laufzeiten.