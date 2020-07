Geld anlegen in Frankreich, Österreich und Italien Wo es jetzt die besten Zinsen gibt

A A A

Wer im europäischen Ausland Geld anlegt, sichert sich oft weit bessere Zinsen als in Deutschland. Wir stellen drei der beliebtesten Anlageländer der Deutschen vor und erklären, wie Sie dort ganz einfach ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen. Außerdem erfahren Sie, wie die Besteuerung und die Einlagensicherung in diesen Ländern funktionieren.

Warum die Landesbonität bei der Geldanlage wichtig ist



Trotz der einheitlichen Regelung zur Einlagensicherung sollten Sie ihr Geld nicht in einem beliebigen EU-Land anlegen. Würden in einem Ausnahmefall einmal alle Schutzmechanismen der Einlagensicherung versagen, wäre in letzter Instanz der jeweilige Nationalstaat gefragt, die Ersparnisse auf den Bankkonten zu schützen. Damit Sie einschätzen können, wie sicher Ihre Geldanlage in einem solchen Extremfall wäre, können Sie sich an der Kreditwürdigkeit des Anlagelandes orientieren. Diese wird regelmäßig von Ratingagenturen ermittelt.



Die größte dieser Agenturen ist Standard & Poor's (S&P). Sie gibt die Kreditwürdigkeit eines Landes auf einer Skala an, die über zahlreiche Abstufungen von der bestmöglichen Wertung AAA bis zur schlechtesten Wertung D reicht. Die beste Wertung können nur wenige Länder, darunter Deutschland, für sich verbuchen. Banken, deren Heimatländer schlechter als mit B- bewertet sind, werden aus Sicherheitsgründen im Tages- und Festgeldvergleich von CHECK24 erst gar nicht angezeigt.

Frankreich – gute Zinsen, hohe Sicherheit

Das Geld dort arbeiten lassen, wo Sie dieses Jahr womöglich Urlaub machen: Beim Tages- und Festgeld lohnt sich Blick über die Landesgrenzen hinaus, wo. Dabei finden sich einige der derzeit besten Angebote gar nicht weit entfernt: In den Nachbarländern Frankreich und Österreich etwa gibt es derzeit mehrere gute Angebote beim Tages- und Festgeld . Auch Italien wird wegen der neu über CHECK24 verfügbaren Festgeldzinsen der GBM Banca zunehmend interessant für deutsche Anleger.Für eine Geldanlage im nahen Ausland spricht auch: In der gesamten EU sind Spareinlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde und Bank gesetzlich abgesichert. Um dies zu gewährleisten, zahlen alle Banken in einen der jeweiligen nationalen Sicherungsfonds ein. Der Fonds springt automatisch ein, wenn ein zugehöriges Geldhaus seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann und entschädigt die betroffenen Anleger für das Guthaben auf ihren Konten sowie für die vertraglich vereinbarten Zinsen.Wer über ein CHECK24 Anlagekonto bei einer ausländischen Bank anlegt, kann die Geldanlage außerdem über das CHECK24 Geldanlagecenter . Nach einer einmaligen Kontoeröffnung bei einer deutschen Partnerbank ist es möglich, bei zahlreichen Banken in In- und Ausland mit wenigen Mausklicks Geld anzulegen und alle wichtigen Anliegen mit dem deutschsprachigen Kundenservice von CHECK24 zu klären.Französische Banken bieten derzeit sowohl beim Tagesgeld als auch bei mehreren Festgeldlaufzeiten attraktive Zinsen. Dazu müssen Sie sich bei einer Geldanlage in Frankreich wenig Gedanken über die Steuer machen – auf Zinseinnahmen zahlen Sie als deutscher Anleger in Frankreich keine Steuern. Die deutsche Quellensteuer fällt – genau wie bei einer Geldanlage im Inland – natürlich trotzdem an.Alle großen Ratingagenturen bescheinigen unserem Nachbarland die drittbeste Note für seine Kreditwürdigkeit. Die französische Einlagensicherung genießt ebenfalls einen guten Ruf. Sollte die Bank in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, garantiert der französische Einlagensicherungsfonds ("Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution“, kurz FGDR) für das Geld auf den Sparkonten: Im Falle einer Insolvenz der Bank zahlt FDGR die abgesicherten Kundeneinlagen an die betroffenen Sparer aus – und zwar innerhalb einer Woche.

Frankreich in Kürze:

✓ Bonität des Landes: AA (laut S&P)

✓ Einlagensicherung: bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank

✓ Ausländische Quellensteuer für deutsche Anleger: 0 %



