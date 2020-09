Branchenverband BREKO sieht deutlichen Anstieg beim Glasfaserausbau

​Schnelleres Internet wird immer wichtiger für die Deutschen. Das hat die Marktanalyse20 des Branchenverband BREKO ergeben. In der Studie wurde auch das Wachstum des Glasfaser-Marktes in Deutschland thematisiert. Es geht voran, so der Tenor.