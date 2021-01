Über den Internetanbieter o2 können Verbraucher ab sofort auch Internetanschlüsse via Fernsehkabel beziehen. Wie Telefónica, der Mutterkonzern der Marke o2, zu Beginn der Woche mitgeteilt hat, sind Tarife der „o2 my Home“-Reihe nun auch über einen Kabelanschluss realisierbar. Bei CHECK24 können Kunden die neuen Kabeltarife von o2 mit anderen o2-Tarifen und mit den Angeboten anderer Internetanbieter vergleichen. Voraussetzung für die Buchung eines o2-Kabeltarifs ist die Verfügbarkeit an der Adresse des Kunden.

Grundsätzlich ist das TV-Kabelnetz von Vodafone, durch das o2 seine Kabelinternettarife realisiert, in allen Bundesländern verfügbar. Allerdings sind nicht alle Ein- oder Mehrfamilienhäuser an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen. Deshalb empfiehlt CHECK24 seine Kunden vor jedem Tarifvergleich eine Verfügbarkeitsprüfung durchzuführen, um zu sehen, welche Internettarife tatsächlich an der geprüften Adresse verfügbar sind. Nach der Verfügbarkeitsprüfung zeigt das Vergleichsergebnis Kunden dann an, ob auch o2 Tarife via Kabel bestellt werden können.Vom “o2 my Home“-Tarifportfolio stehen aktuell die Tarifezur Verfügung. Alle drei genannten o2 Tarife können wahlweise mit einer 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit oder als Flex-Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit gebucht werden. Außerdem können Kunden die Tarife auch mit TV-Paket bestellen. Bei allen Kabeltarifen von o2 ist ein WLAN-Router, die Fritzbox 6660, zubuchbar.Im Download stehen o2-Kunden je nach gewähltem Tarif und Verfügbarkeit sowohl über Kabel als auch über DSL 50, 100 oder 250 MBit/s zur Verfügung. Bei den Kabel-Varianten ist der Upload allerdings niedriger als bei DSL: Während bei o2 my Home M über DSL bis zu 10 MBit/s im Upload zur Verfügung stehen, sind es bei o2 my Home M via Kabel nur 4 MBit/s. Die beiden Einsteigertarife o2 my Home S und o2 my Home S Plus mit 10 oder 25 MBit/s bietet o2 nur via DSL oder LTE/4G an, nicht aber via Kabel.Im CHECK24 Tarifvergleich können interessierte Kunden alle Tarife von o2 miteinander und mit den Tarifangeboten anderer Internetanbieter vergleichen und online bestellen. Für das beste Vergleichsergebnis empfehlen wir Ihnen, eine Verfügbarkeitsprüfung an Ihrer Adresse durchzuführen.