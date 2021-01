Erst seit dem 14. Januar bietet PŸUR als erster Kabelanbieter in Deutschland mit der Fritzbox 6660 einen WLAN-Router an, der den neuen Internetstandard WLAN AX (WiFi 6) integriert hat und so besonders schnelles WLAN liefert. WiFi 6 wurde erstmals 2018 von der WiFi Alliance vorgestellt und im September 2020 erfolgte die Markteinführung. Nun haben die Hersteller Asus und Netgear bereits eine Schippe draufgelegt und erste WLAN-Router mit dem nachfolgenden Standard WiFi 6E vorgestellt, der die kabellose Internetverbindung noch weiter beschleunigt.

Futuristisches Design gepaart mit Highspeed-WLAN: der neuen WiFi 6E WLAN Router von Netgear. Bild: Netgear