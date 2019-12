Das Jahr 2019 im Spiegel der Google-Suche: Die Suchmaschine veröffentlichte nun die meistgesuchten Begriffe aus den vergangenen zwölf Monaten. In Deutschland bestimmten vor allem Tragödien wie der Brand von Notre Dame oder der Tod von Karl Lagerfeld die Suchanfragen. Aber auch Sport war wieder ein beliebtes Thema.

Google Year in Search 2019: Das sind die Top 10 Suchbegriffe in Deutschland

Jedes Jahr veröffentlich Google seine Such-Retrospektive namens „Year in Search“. Seit 2001 fasst das Unternehmen die wichtigsten und meistnachgeschlagenen Begriffe der vergangenen zwölf Monate zusammen. Die Listen lassen sich oftmals auch nach Ländern und Themen filtern. Bei „Year in Search 2019“ in Deutschland dominierten Tragödien und Todesfälle das Jahr. Der meistgesuchte Begriff des Jahres war die vermisste Rebecca Reusch, direkt gefolgt vom Brand von Notre Dame. Auf Platz vier steht der verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld.



Es befinden sich aber nicht nur schlechte Nachrichten in den Top 10: Auch Sportereignisse spielten erneut eine wichtige Rolle. Nach der (Fußball-)Weltmeisterschaft 2017 und 2018 schaffte es die Handball-WM 2019 in den Fokus der Öffentlichkeit und damit auf Platz drei der meistgesuchten Begriffe. Die Frauen-Fußball-WM findet sich auf Platz sieben wieder. Auch Politik beschäftigte die Deutschen 2019: Die Europawahl kommt auf Platz sechs, 30 Jahre Mauerfall auf Platz acht und Greta Thunberg war in der Top 10 auf Platz zehn und gleichzeitig meistgesuchte Persönlichkeit des Jahres. Auf Platz neun der allgemeinen Liste befindet sich dann noch das Unternehmen Thomas Cook.



Die Top 10 Suchbegriffe von Google in Deutschland:

Rebecca Reusch Notre Dame Handball-WM Karl Lagerfeld Julen Europawahl Frauen-WM 30 Jahre Mauerfall Thomas Cook Greta Thunberg

Weitere interessante Erkenntnisse aus dem „Year in Search 2019“ von Google: Bei den Filmen hat „Joker“ in Deutschland die Avengers mit „Endgame“ überholt. Im internationalen Vergleich war das anders herum: Dort konnte der Marvel-Film den DC-Konkurrenten schlagen. Apropos international: Der Top-Suchbegriff global war 2019 das Cricket-Spiel „India vs South Africa”. Auf Platz zwei kam der verstorbene Schauspieler Cameron Boyce, auf Platz drei steht Copa America, die Südamerikameisterschaft im Fußball.