Erneuter Erfolg für CHECK24: Das Vergleichsportal erhält im aktuellen Test der Computerzeitschrift PC Magazin (Ausgabe 2/2020) das Gesamturteil „sehr gut“ und die Empfehlung „sehr empfehlenswert“. Getestet wurden sechs Vergleichsportale im Bereich der Telekommunikation.

Im aktuellen Artikel „Wer vergleicht, der findet“ testet das PC Magazin Vergleichsportale für DSL- sowie Handytarife. Dabei spielten die Auswahl an Anbietern, die Transparenz sowie die Ergebnisqualität und die Handhabung eine wichtige Rolle. In fast allen diesen Kategorien konnte CHECK24 dabei ein Top-Ergebnis erzielen. Unter anderem bei der Anbieterauswahl, der Transparenz und der Handhabung findet sich das Vergleichsportal deutlich auf Platz 1.



Dementsprechend ging CHECK24 auch als Testsieger hervor. Mit dem Gesamturteil „sehr gut“ und der Empfehlung „sehr empfehlenswert“ verwies das Vergleichsportal Konkurrenten wie Preisvergleich, Preis24 und Verivox auf die hinteren Plätze. Das Fazit des PC Magazins zum DSL- und Handytarifvergleich von CHECK24 fällt überaus positiv aus: „Das wohl bekannteste Vergleichsportal ist auch der Gewinner des Tests. Kein anderer Anbieter ist so transparent wie der Riese aus München“.



CHECK24: Günstige DSL Tarife finden, einfach und schnell



Im Besonderen gefiel dem PC Magazin die einfache Bedienung von CHECK24: „Jede Suche lässt sich mithilfe einer durchdachten Benutzerführung exakt und punktgenau anpassen“. Auch die Transparenz konnte die Tester überzeugen. „Die Ergebnisliste ist sehr übersichtlich gestaltet, und alle Rabatte, die in den Endpreis einfließen, werden säuberlich aufgeführt und erklärt“, so die Zeitschrift in ihrem ausführlichen Artikel.



Bei CHECK24 erhalten Verbraucher einen umfassenden Überblick über gut 1.500 Internet-Tarife von mehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser. Der Wechsel über CHECK24 funktioniert einfach, sicher und komfortabel. Kunden, die Fragen zu einem Mobilfunk- oder Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten außerdem eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.

Jetzt DSL Tarife bei CHECK24 vergleichen »