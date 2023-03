Auf dem Tagesgeldmarkt gibt es derzeit unzählige Angebote, die sich in ihren Konditionen oft stark unterscheiden. So variieren nicht nur die Zinssätze, sondern auch die Häufigkeit der Zinsausschüttung sowie mögliche Zinsgarantien und Sondergutschriften. Die Suche nach einem lukrativen Tagesgeldkonto gestaltet sich für Sparer deshalb oft zeitaufwendig.

Der Tagesgeldrechner von CHECK24 kann Ihnen helfen, das optimale Tagesgeldkonto ausfindig zu machen. Anhand der gewünschten Anlagesumme und Anlagedauer errechnet er in Sekundenschnelle das beste Angebot. Darüber hinaus zeigt er Ihnen die Rendite an, die Sie mit dem Tagesgeldkonto im geplanten Zeitraum erzielen können. Diese liegt immer dann über dem reinen Zinsertrag, wenn die Tagesgeldbank zusätzlich eine Sondergutschrift anbietet oder unterjährig Zinsen ausschüttet. Der Einfachheit halber wird die Rendite nicht nur in Prozent pro Jahr, sondern auch als Gesamtertrag in Euro angegeben. Der Tagesgeldrechner sortiert Ihr Vergleichsergebnis wahlweise nach Zinshöhe oder nach der besten Landesbonität.