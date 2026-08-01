Wie funktioniert der Tagesgeldrechner?

Der Tagesgeld-Rechner von CHECK24 unterstützt Sie dabei, das optimale Tagesgeldkonto mit den höchsten Zinsen zu finden. Geben Sie einfach Ihre Anlagesumme ein. Unser Zinsrechner zeigt Ihnen in Sekundenschnelle die aktuell besten Angebote. Zusätzlich sehen Sie den voraussichtlichen Zinsertrag für ein Jahr (p. a.), bei konstantem Zinssatz. Darüber hinaus erkennen Sie auf einen Blick, ob es Zinsgarantien für einen bestimmten Zeitraum gibt. Anders als beim Festgeld müssen Sie beim Tagesgeld keine Anlagedauer angeben, da das Geld flexibel zur Verfügung steht.

Die Rendite kann über dem reinen Zinsertrag liegen, wenn Zinsen unterjährig ausgezahlt werden. Die Ergebnisse lassen sich zudem nach Höhe der Verzinsung oder nach Landesbonität sortieren.