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Mit dem CHECK24 Geldanlagecenter und der App behalten Sie Ihre Anlage jederzeit im Blick.
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Stand: 31.07.2026
Der Tagesgeld-Rechner von CHECK24 unterstützt Sie dabei, das optimale Tagesgeldkonto mit den höchsten Zinsen zu finden. Geben Sie einfach Ihre Anlagesumme ein. Unser Zinsrechner zeigt Ihnen in Sekundenschnelle die aktuell besten Angebote. Zusätzlich sehen Sie den voraussichtlichen Zinsertrag für ein Jahr (p. a.), bei konstantem Zinssatz. Darüber hinaus erkennen Sie auf einen Blick, ob es Zinsgarantien für einen bestimmten Zeitraum gibt. Anders als beim Festgeld müssen Sie beim Tagesgeld keine Anlagedauer angeben, da das Geld flexibel zur Verfügung steht.
Die Rendite kann über dem reinen Zinsertrag liegen, wenn Zinsen unterjährig ausgezahlt werden. Die Ergebnisse lassen sich zudem nach Höhe der Verzinsung oder nach Landesbonität sortieren.
Die Eröffnung eines oder mehrerer Tagesgeldkonten hat keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Da Tagesgeldkonten nicht überzogen werden können, wird die Kontoeröffnung nicht an die Schufa gemeldet. Das ermöglicht Ihnen, mehrere Konten mit attraktiven Zinssätzen parallel zu nutzen und Ihr Geld flexibel umzuschichten. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie für das Tagesgeldkonto ein neues Girokonto als Referenzkonto eröffnen müssen. In diesem Fall wird dies bei der Schufa gespeichert.
Der CHECK24 Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die aktuell besten Zinsen auf einen Blick. Dank Filteroptionen wie Landesbonität oder Quellensteuer passen Sie die Ergebnisse einfach an Ihre Bedürfnisse an.
Nach Eingabe Ihres Anlagebetrags erhalten Sie eine Übersicht passender Tagesgeldangebote. Die Berechnung basiert auf den Tagesgeldzinsen, die die Banken aktuell anbieten. Sie sehen auf einen Blick die Landesbonität der Banken sowie den Zinsertrag, den Sie jährlich erzielen würden, bliebe der Zins unverändert.In den Angebotsdetails der jeweiligen Bank finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem:
So können Sie die Angebote transparent vergleichen und die passende Anlageentscheidung treffen.
Möchten Sie 10.000 Euro in Form von Tagesgeld anlegen, kann Ihre Ergebnisliste ähnlich der nachfolgenden Tabelle aussehen:
|Anlageland / Landesbonität
|(garantierter) Zinssatz
|Zinsertrag* (jährlich)
|Spanien / A+
|Neukundenangebot: 3,56 % für 6 Monate
|356 €
|Deutschland / AAA
|Neukundenangebot: 3,14 % für 6 Monate
|314 €
|Deutschland / AAA
|Neukundenangebot: 3,00 % für 12 Monate
|278 €
|Schweden / AAA
|Neukundenangebot: 3,30 % für 4 Monate
|330 €
Im CHECK24 Geldanlagevergleich finden Sie nicht nur attraktive Tagesgeldangebote, sondern können diese auch gezielt nach den Kriterien von Stiftung Warentest filtern. So orientieren Sie sich an unabhängigen, bewährten Bewertungsmaßstäben und erhalten eine zusätzliche Sicherheit bei der Auswahl.
Nähere Infos dazu erfahren Sie im nebenstehenden Video.
Im CHECK24 Rechner sehen Sie in den jeweiligen Angebotsdetails, welche Tagesgelder über das kostenlose CHECK24 Anlagekonto kostenfrei verwaltet werden können. Ihre Vorteile:
Nachdem Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden haben, läuft der Abschluss im Wesentlichen in drei Schritten ab:
Die Anlage startet in der Regel innerhalb von ein bis zwei Werktagen, nachdem alle Schritte erledigt sind.
Hier gibt es keine einheitliche Empfehlung. Als grober Richtwert, wenn es sich bei Ihrem Tagesgeld um eine Rücklage oder Sicherheitspuffer handeln soll, gilt ein Betrag von zwei bis drei Nettomonatsgehältern. Sprich: Geld, welches Sie verzinst zur Seite legen möchten, aber auf das Sie dennoch flexibel zugreifen können. Wie hoch dieser Betrag letztlich ist, hängt von Ihrer persönlichen finanziellen Lage ab. Ansonsten sollten Sie maximal Beträge bis zur gesetzlichen Einlagensicherung einzahlen, also nicht mehr als 100.000 Euro pro Kunde und Bank.
Der im Tagesgeldrechner angegebene Zinssatz ist variabel, das bedeutet, dass Banken diesen täglich ändern können. Einige Banken bieten Ihnen jedoch für Neukunden bei Abschluss eines Tagesgeldkontos für einen festen Zeitraum eine Zinsgarantie. In diesem Fall haben Sie die Sicherheit, dass sich Ihr Zinssatz für die Dauer der Garantie nicht ändert. Danach berechnen Banken den Zinssatz neu. Eine genauere Zinsprognose lässt sich nicht treffen. Ob es eine Zinsgarantie gibt und für welchen Zeitraum diese angesetzt ist, entnehmen Sie den Details des Angebots im CHECK24 Tagesgeldrechner.
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