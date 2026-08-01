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Tagesgeldrechner

Stand: 31.07.2026

Das Wichtigste

  • Mit dem CHECK24 Tagesgeldrechner können Sie die aktuellen Konditionen von Banken vergleichen. Geben Sie Ihren Anlagebetrag an, dann sehen Sie, wie hoch der Zinsertrag pro Jahr bei den jeweiligen Angeboten ausfallen würde. Dies ist jedoch nur ein Richtwert, da der Zinssatz beim Tagesgeld variabel ist. 
  • Der CHECK24 Tagesgeldrechner stellt Angebote von Banken aus ganz Europa gegenüber. Wenn Sie ein für Sie geeignetes Angebot gefunden haben, profitieren Sie von einem unkomplizierten Abschluss und einer sicheren Anlageform.
  • Nutzen Sie Filtermöglichkeiten wie Quellensteuer und Landesbonität, um das für Sie beste Tagesgeldkonto zu finden.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie funktioniert der Tagesgeldrechner?

Der Tagesgeld-Rechner von CHECK24 unterstützt Sie dabei, das optimale Tagesgeldkonto mit den höchsten Zinsen zu finden. Geben Sie einfach Ihre Anlagesumme ein. Unser Zinsrechner zeigt Ihnen in Sekundenschnelle die aktuell besten Angebote. Zusätzlich sehen Sie den voraussichtlichen Zinsertrag für ein Jahr (p. a.), bei konstantem Zinssatz. Darüber hinaus erkennen Sie auf einen Blick, ob es Zinsgarantien für einen bestimmten Zeitraum gibt. Anders als beim Festgeld müssen Sie beim Tagesgeld keine Anlagedauer angeben, da das Geld flexibel zur Verfügung steht.

Die Rendite kann über dem reinen Zinsertrag liegen, wenn Zinsen unterjährig ausgezahlt werden. Die Ergebnisse lassen sich zudem nach Höhe der Verzinsung oder nach Landesbonität sortieren.

CHECK24 Hinweis

Die Eröffnung eines oder mehrerer Tagesgeldkonten hat keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Da Tagesgeldkonten nicht überzogen werden können, wird die Kontoeröffnung nicht an die Schufa gemeldet. Das ermöglicht Ihnen, mehrere Konten mit attraktiven Zinssätzen parallel zu nutzen und Ihr Geld flexibel umzuschichten. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie für das Tagesgeldkonto ein neues Girokonto als Referenzkonto eröffnen müssen. In diesem Fall wird dies bei der Schufa gespeichert.

Welche Vorteile bietet der CHECK24 Tagesgeldrechner?

Schnell zum besten Zins wechseln

Der CHECK24 Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die aktuell besten Zinsen auf einen Blick. Dank Filteroptionen wie Landesbonität oder Quellensteuer passen Sie die Ergebnisse einfach an Ihre Bedürfnisse an.

Angebote aus ganz Europa
Vergleichen Sie attraktive Tagesgeldangebote und profitieren Sie von Angeboten aus Ländern innerhalb der EU. So können Sie Ihr Geld breiter streuen.
Flexibel Geld anlegen
Die digitale Kontoeröffnung ermöglicht schnelle Reaktionen auf Zinsänderungen. Über das CHECK24 Anlagekonto verwalten und verteilen Sie Ihr Geld unkompliziert auf verschiedene Banken. 
Sicher Geld anlegen
Alle Angebote sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschützt. Zudem werden nur Banken mit guter bis sehr guter Landesbonität berücksichtigt.

Ergebnisse im Tagesgeldrechner

Nach Eingabe Ihres Anlagebetrags erhalten Sie eine Übersicht passender Tagesgeldangebote. Die Berechnung basiert auf den Tagesgeldzinsen, die die Banken aktuell anbieten. Sie sehen auf einen Blick die Landesbonität der Banken sowie den Zinsertrag, den Sie jährlich erzielen würden, bliebe der Zins unverändert.In den Angebotsdetails der jeweiligen Bank finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem:

  • Zinsgutschrift: jährlich, monatlich, vierteljährlich oder selten wöchentlich (Zinseszinseffekt)
  • Laufzeit: flexibel Zugriff auf Ihr Geld
  • Anlagegrenzen: Mindest- und Maximalbeträge
  • Konditionen: gilt der Zinssatz für Neu- und/oder Bestandskunden
  • Sicherheit: Details zur Einlagensicherung
  • Kontozugriff: Informationen zur Kontoführung
  • Verwaltung: Hinweis, ob das Konto über das CHECK24 Anlagekonto gesteuert werden kann

So können Sie die Angebote transparent vergleichen und die passende Anlageentscheidung treffen.

Beispiele aus dem CHECK24 Tagesgeldrechner

Möchten Sie 10.000 Euro in Form von Tagesgeld anlegen, kann Ihre Ergebnisliste ähnlich der nachfolgenden Tabelle aussehen:

Anlageland / Landesbonität (garantierter) Zinssatz Zinsertrag* (jährlich)
Spanien / A+ Neukundenangebot: 3,56 % für 6 Monate 356 €
Deutschland / AAA Neukundenangebot: 3,14 % für 6 Monate 314 €
Deutschland / AAA Neukundenangebot: 3,00 % für 12 Monate 278 €
Schweden / AAA Neukundenangebot: 3,30 % für 4 Monate 330 €

*Der jährliche Zinsertrag basiert auf Anlagebetrag und variablem Zinssatz zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung. Da sich der Zinssatz im Laufe des Jahres bzw. nach Ablauf einer Zinsgarantie ändern kann, handelt es sich um einen Richtwert.

CHECK24 Tipp

Geldanlage nach Kriterien von Stiftung Warentest

Im CHECK24 Geldanlagevergleich finden Sie nicht nur attraktive Tagesgeldangebote, sondern können diese auch gezielt nach den Kriterien von Stiftung Warentest filtern. So orientieren Sie sich an unabhängigen, bewährten Bewertungsmaßstäben und erhalten eine zusätzliche Sicherheit bei der Auswahl.

Nähere Infos dazu erfahren Sie im nebenstehenden Video.

Thumbnail

Tagesgeldkonto abschließen und mit dem CHECK24 Anlagekonto verwalten

Im CHECK24 Rechner sehen Sie in den jeweiligen Angebotsdetails, welche Tagesgelder über das kostenlose CHECK24 Anlagekonto kostenfrei verwaltet werden können. Ihre Vorteile:

  • unkomplizierter Abschluss weiterer Tages- oder Festgeldkonten
  • zentrale Verwaltung aller Anlagen an einem Ort
  • hohe Transparenz und Kontrolle
  • deutscher Kundenservice bei Fragen
  • flexible Weiteranlage und einfache Auszahlungen
Grafik Anlagekonto CHECK24

Häufige Fragen

Welche Schritte folgen, nachdem ich mich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden habe?

Nachdem Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden haben, läuft der Abschluss im Wesentlichen in drei Schritten ab:

      1. Antrag ausfüllen: Sie geben Ihre persönlichen Daten ein und schließen den Antrag über CHECK24 ab.
      2. Identifikation durchführen: Sie legitimieren sich, z. B. per VideoIdent, online über Ihr Bankkonto oder per PostIdent bei der Deutschen Post. Die passende Methode wird Ihnen direkt im Prozess angezeigt.
      3. Geld einzahlen: Überweisen Sie den Anlagebetrag an das CHECK24 Anlagekonto. Von dort wird es auf das Tagesgeldkonto weitergeleitet. Ohne Anlagekonto zahlen Sie den Betrag direkt bei der Anlagebank ein.

    Die Anlage startet in der Regel innerhalb von ein bis zwei Werktagen, nachdem alle Schritte erledigt sind.

    Wie viel Geld sollte ich auf ein Tagesgeldkonto einzahlen?

    Hier gibt es keine einheitliche Empfehlung. Als grober Richtwert, wenn es sich bei Ihrem Tagesgeld um eine Rücklage oder Sicherheitspuffer handeln soll, gilt ein Betrag von zwei bis drei Nettomonatsgehältern. Sprich: Geld, welches Sie verzinst zur Seite legen möchten, aber auf das Sie dennoch flexibel zugreifen können. Wie hoch dieser Betrag letztlich ist, hängt von Ihrer persönlichen finanziellen Lage ab. Ansonsten sollten Sie maximal Beträge bis zur gesetzlichen Einlagensicherung einzahlen, also nicht mehr als 100.000 Euro pro Kunde und Bank. 

    Wie oft ändert sich der Zinssatz für das Tagesgeld?

    Der im Tagesgeldrechner angegebene Zinssatz ist variabel, das bedeutet, dass Banken diesen täglich ändern können. Einige Banken bieten Ihnen jedoch für Neukunden bei Abschluss eines Tagesgeldkontos für einen festen Zeitraum eine Zinsgarantie. In diesem Fall haben Sie die Sicherheit, dass sich Ihr Zinssatz für die Dauer der Garantie nicht ändert. Danach berechnen Banken den Zinssatz neu. Eine genauere Zinsprognose lässt sich nicht treffen. Ob es eine Zinsgarantie gibt und für welchen Zeitraum diese angesetzt ist, entnehmen Sie den Details des Angebots im CHECK24 Tagesgeldrechner.

    Hilfreiche Ratgeber

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    Vorteile von Tagesgeld gegenüber dem Sparbuch

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    CHECK24 Geldanlagecenter und Anlagekonto

    Ein Mann sitzt an einem Komputer und schaut auf eine Kreditkarte

    Einzahlung und Abbuchung beim Tagesgeldkonto

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