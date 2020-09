Hygiene und Infektionsschutz: TÜV-Zertifizierung für Hotels in Corona-Zeiten

22.01.2020 | Weitere Nachrichten über Hotel

Neueröffnung: Mallorca erhält zwei neue Iberostar-Hotels

Noch in diesem Jahr will die Hotelkette Iberostar zwei neue Anlagen auf Mallorca eröffnen. Dabei handelt es sich um ein Hotel direkt am Meer sowie ein Fünf-Sterne-Haus in Portocolom.