Disneyland Paris öffnet mit neuem Hotel

Das Disneyland Paris öffnet am 17. Juni wieder seine Tore für Besucher. Wer den Vergnügungspark inklusive des Disneyland Park, des Walt Disney Studios Park, des angeschlossenen Hotels „Disney’s Newport Bay Club“ sowie des Disney Village besuchen möchte, muss seine Eintrittskarte vorab online buchen. Kurz darauf empfängt auch das umfassend modernisierte „Disney's Hotel New York - The Art of Marvel“ wieder Gäste.

Das zuvor als „Hotel New York“ zum Komplex des Disneyland Paris gehörende Gebäude wurde vollständig neu konzeptioniert und öffnet ab dem 21. Juni nun als „Disney's Hotel New York - The Art of Marvel“ mit zahlreichen Details und Charakteren des Marvel-Universums. Darunter befindet sich die größte öffentliche Sammlung von Marvel-Kunstwerken, welche über 300 Exponate ausstellt. Im Eingangsbereich werden Gäste unter anderem von drei lebensgroßen Iron Man-Rüstungen sowie dem Schild von Captain America begrüßt. Auch die hoteleigenen Restaurants folgen dem Marvel-Thema, ebenso wie das Schwimmbad. Es erinnert unter dem Namen „Metro Pool“ an die Mosaik-Optik der U-Bahn-Stationen in New York City.Der Besuch im Disneyland Paris wird nach mehr als sieben Monaten coronabedingter Schließzeit und mehreren verschobenen Wiedereröffnungsterminen ab Mitte Juni wieder möglich. Dabei dürfen sich große und kleine Gäste nicht nur im modernisierten „Disney's Hotel New York - The Art of Marvel“, sondern auch im Vergnügungspark selbst auf eine Anzahl von Neuerungen freuen, welche in der Betriebspause durchgeführt wurden. Wie die Website parkerlebnis.de berichtet, wurde das Karussell „Orbitron“ vollständig deinstalliert, generalüberholt und wiederaufgebaut. Auch die Fahrgeschäfte „Blanche-Neige et les Sept Nains“ und „Les Voyages de Pinocchio“ wurden renoviert. Ebenfalls einem Umbau unterzogen wurde die Attraktion „Buzz Lightyear Laser Blast“.Frankreich erlaubt die Einreise aus Deutschland sowie den übrigen EU-Staaten, wenn Reisende einen negativen, maximal 72 Stunden vor Reiseantritt durchgeführten PCR-Test nachweisen können. Zudem müssen Personen, die über den Luft-, Land- oder Seeweg nach Frankreich kommen, eine Erklärung zur Symptomfreiheit einreichen. Der offizielle Neustart des Tourismus ist für den 9. Juni angekündigt, dann soll die landesweite nächtliche Ausgangssperre erst um 23 Uhr beginnen und Restaurants ihre Innenräume wieder öffnen dürfen.