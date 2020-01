20.01.2020 | Weitere Nachrichten über Hotel

Preisanstieg um knapp 70 Prozent: Hotelzimmer zur ISPO in München zu sportlichen Preisen

Wer noch ein Hotel in München während der ISPO Munich sucht, sollte sich beeilen. Zur Sportmesse vom 26. bis 29. Januar ziehen die Hotelpreise in der Landeshauptstadt kräftig an.