Österreich: Hotels öffnen wieder ab 29. Mai

Österreich wagt einen sanften Neustart im Hotel- und Gastronomiegewerbe. Ab dem 29. Mai ist es Hotelbetrieben wieder gestattet, Gäste zu beherbergen, wie die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am 28. April verkündete. Über eine schrittweise Öffnung der Grenzen für den internationalen Tourismus muss nach Ansicht der Regierung in Österreich jedoch noch diskutiert werden.

Ab dem 29. Mai dürfen Hotels in Österreich wieder Gäste beherbergen.

Die Hotels in Österreich waren nach Beginn der Corona-Pandemie Ende März per Regierungserlass geschlossen worden. Bereits seit Mitte März galten für die Bewohner der Alpenrepublik zudem Ausgangsbeschränkungen ähnlich der in Deutschland geltenden Maßnahmen. Durch die positive Entwicklung im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus wollen die österreichischen Behörden den Hotelbetrieben nun die Möglichkeit für einen Neustart geben. Wann auch deutsche Gäste sowie Besucher aus weiteren Ländern wieder empfangen werden dürfen, steht allerdings noch aus. Nach Aussage von Ministerin Köstinger wolle man schrittweise die Einreise aus den Ländern wieder erlauben, deren Infektionszahlen ähnlich niedrig seien wie die in Österreich.



Gastronomische Einrichtungen in dem Alpenland dürfen schon ab dem 15. Mai wieder Gäste bewirten, allerdings gelten dafür strenge Hygieneregeln. So dürfen nur maximal vier erwachsene Personen an einem Tisch Platz nehmen, zwischen den Tischen ist zudem ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Bedient werden dürfen die Gäste nur von Servicepersonal, das einen Mundschutz trägt.