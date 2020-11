Das Luxushotel Adlon Kempinski Berlin bietet als erstes europäisches Hotel Fitnessräder der amerikanischen Marke Peloton zur Nutzung in seinen Suiten und Hotelzimmern an. Das Hotel trägt mit dem dreimonatigen Pilotprojekt der Nachfrage nach Home-Fitness während der Corona-Pandemie Rechnung. Außerdem reagiert das Haus mit den Exklusivtrainings auf die erhöhten Hygienestandards.

Die Hotelmarke Kempinski will Gästen künftig Fitnessräder in ihren Hotelzimmern anbieten.

Integriert sind in das Fitnessrad bereits Trainingsinhalte, die über einen Touchscreen sowohl live als auch on demand genutzt werden können. Die Hotelgäste haben so eine Vielzahl an unterschiedlichen Trainingsintensitäten, Streckenlängen, Geschwindigkeiten oder Kalorienverbrauch zur Auswahl. Zur Verfügung stehen im Luxushotel am Brandenburger Tor zunächst drei der High-Tech-Indoor-Cycling-Bikes. Gebucht werden können die Bikes nach Verfügbarkeit im Zuge der Hotelreservierung.



Neben dem Hotel Adlon Kempinski Berlin ist auch das Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München Teil der Initiative „Keep Your Fitness Promise“, welche durch den Chief Quality Officer gemeinsam mit dem Operations- und Qualitätsmanagement-Team ins Leben gerufen wurde. Ziel dieser Kampagne ist es, das Bedürfnis der Hotelgäste nach sportlicher Betätigung mit geschäftlichen oder privaten Reisen zu vereinen. Neben höherer Hygiene ermöglicht das Konzept dem Hotelgast zusätzliche Privatsphäre während des Sports.