Dubai erhält ein neues Wahrzeichen. Gleichzeitig gilt die Eröffnung des Meliá ME Dubai als eine der spektakulärsten des Jahres 2020. Am 14. Februar ist das Hotel in Dubai für Übernachtungsgäste zugänglich, wie das Branchenportal Touristik Aktuell meldet.

Das Hotel befindet sich im Dubaier Burj-Khalifa-Bezirk und verfügt über insgesamt 93 Zimmer und Suiten sowie 98 Serviced Apartments auf 19 Etagen. Gästen stehen ganze 15 Restaurants verschiedenster Cuisine zur Verfügung. Entworfen wurde das Gebäude von der im Jahr 2016 verstorbenen Star-Architektin Zaha Hadid. Es stellt zwei ineinander verschmelzende Türme dar und wird eines der eindrucksvollsten Wahrzeichen der Wüstenmetropole. Das ME Dubai ist das erste Hotel der Luxus-Lifestyle Marke ME der spanischen Kette Meliá im Mittleren Osten. Weitere Häuser der Marke stehen in London, Los Cabos in Mexiko, Ibiza, Madrid, Mailand sowie Miami. Geplant hat Meliá weitere Unterkünfte dieser Art in Barcelona, der venezolanischen Hauptstadt Caracas und Doha in Katar.Auch eine weitere spanische Hotelkette befindet sich in der Ausbauphase. Noch in diesem Jahr soll die Urlaubsinsel Mallorca zwei neue Iberostar-Hotels erhalten. Davon soll sich ein Fünf-Sterne-Haus in Portocolom befinden und ein weiteres, für Familien konzipiertes Strandhotel in der Cala Domingos.