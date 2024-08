Grüner Bunker auf St. Pauli - etwa 4.000 Besuchende pro Tag

Mit dem Bunker hat Hamburg einen neuen Touri-Hotspot bekommen. Und der wird gut frequentiert. Das bringt Herausforderungen mit sich. Die wollen Bauherr und Betreiber nun angehen.

Der Hamburger Bunker am Heiligengeistfeld zieht seit Anfang Juli 2024 viele Touristinnen und Touristen an.

Seit vier Wochen ist der Hamburger Bunker am Heiligengeistfeld für Besucherinnen und Besucher offen und das Angebot haben bereits mehrere zehntausend Menschen genutzt. Täglich seien etwa 4.000 Personen auf dem Bunker unterwegs und an den Wochenenden sei der Koloss am Heiligengeistfeld besonders gut besucht, sagte eine Sprecherin des Betreibers RIMC der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Am ersten Wochenende nach der Eröffnung hatten wir sage und schreibe 25.000 Besuchende auf dem Bunker.“ Das Gebäude beherbergt unterhalb des begrünten Dachgartens das Hotel Reverb by HardRock Hamburg.



Besucherinnen und Besucher aus aller Welt



Auf dem einst grauen und nun begrünten Weltkriegs-Bunker mit dem umlaufenden Pfad zum öffentlichen Dachgarten sind nicht nur Menschen aus Hamburg, sondern auch viele Touristinnen und Touristen aus Deutschland und der ganzen Welt unterwegs, sagte die Sprecherin weiter. „Die Aufnahme des Reverb Hotels in die „World's Greatest Places 2024“ des Time Magazine hat dem Bunker schon zahlreiche Gäste zum Beispiel aus den USA, Japan, Brasilien oder auch Australien beschert.“ Die Auslastung des Hotels mit seinen 134 Zimmern liege derzeit bei mehr als 80 Prozent. „Die Buchungen für die nächsten Wochen zeigen bereits, dass wir im August und September da sogar noch etwas drauflegen können.“



Herausforderungen wegen dreckiger Toiletten und zu viel Müll



Wo so viele Menschen unterwegs sind, gibt es aber auch Herausforderungen. So musste zunächst der Rasen des Dachgartens auf dem Bunker gesperrt werden, weil er aufgrund der übermäßigen Nutzung zu vertrocknen drohte. „Dem Rasen geht es besser, er erholt sich zusehends.“ Die Grünfläche solle schon bald wieder betreten werden können.

Außerdem gab es Probleme mit zunächst unsauberen - weil intensiv genutzten - Toiletten und mit zu viel Müll. Ersteres habe durch ein höheres Reinigungsintervall gelöst werden können. Und wegen der vielen liegengelassenen Verpackungen und Flaschen sei nun das Mitbringen von Essen und Trinken generell verboten.



Barrierefrei über Umwege



Eine besondere Herausforderung der ersten Wochen sei zudem das Thema Dachgarten-Zugang für mobilitätseingeschränkte Menschen gewesen. Hier sei nun eine Zwischenlösung gefunden worden, indem Betroffene mit dem Fahrstuhl bis zur Ebene 0 fahren - das ist das ursprüngliche Dach des Bunkers vor der Aufstockung - und dort von der Security in einem zweiten Fahrstuhl bis auf den Dachgarten begleitet werden. Weil das jedoch sehr personalintensiv ist, werde gemeinsam mit dem Bauherrn an einer Lösung gearbeitet, die langfristig vollständige Barrierefreiheit für den Dachgarten schaffen soll.



Betreiber zieht positives Fazit trotz Ruckeleien



Generell zieht der Betreiber RIMC ein äußerst positives Fazit. „Die Alternative wäre gewesen, so lange mit der Öffnung zu warten, bis wirklich alles hundertprozentig läuft. Wir haben uns aber bewusst für die Eröffnung entschieden, wissend, dass an der einen oder anderen Stelle noch nachgebessert werden muss, dass Abläufe und Teams sich noch einspielen müssen“, sagte Marek Riegger, CEO der RIMC. Zulauf, Feedback, Auslastung und internationale Aufmerksamkeit zeigten, „dass das genau die richtige Entscheidung war“. Auf dem Dachgarten des Bunkers können zeitgleich 2.000 Menschen laufen, er ist in den warmen Monaten zwischen 9 und 21 Uhr zugänglich.



Quelle: dpa