Was ist PostIdent?

Postfinder PostIdent: Welche Filialen bieten PostIdent an?

Die Deutsche Post bietet das PostIdent Verfahren in jeder regulären Filiale an. Also nicht nur in klassischen Postämtern, sondern auch in Dependenzen im Supermarkt oder Schreibwarenläden. In reinen DHL-Paketshops, wie beispielsweise in einem Kiosk kann man PostIdent nicht durchführen. Mit dem Postfinder gibt es eine Übersicht der Postfilialen, die den Service „PostIdent” anbieten.