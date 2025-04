Zinsen versteuern - So sparen Sie

Steuererklärung bei Festgeld und Tagesgeld

Ihre Zinsgewinne geben Sie in Ihrer Steuererklärung in der Anlage KAP an. In diesem Formular halten Sie als Anleger Ihre Einkünfte aus sämtlichen Kapitalerträgen für das Finanzamt fest. In vielen Fällen besteht für Sie jedoch keine Pflicht, die Anlage in Ihrer Steuererklärung auszufüllen. Legen Sie Geld bei einem deutschen Kreditinstitut in Form von Tages- oder Festgeld an, wird die Steuer automatisch abgezogen. Haben Sie Einkünfte von ausländischen Banken, müssen Sie die Zinserträge in Ihrer Steuererklärung angeben. Ihre Gewinne werden dann nachträglich versteuert.