Strompreis So sparen Sie Stromkosten trotz steigender Strompreise

Der Stand-by-Modus bei Elektrogeräten ist ein wahrer Stromfresser, deshalb sollten Verbraucher*innen alle Geräte vom Netz nehmen, wenn sie nicht gebraucht werden. Haushaltsgeräte wie z.B. Toaster oder Wasserkocher können bedenkenlos ausgesteckt werden. Bei OLED-Fernseher gilt jedoch Vorsicht, denn hier kann das Steckerziehen dem Gerät sogar schaden. Ladegeräte von Smartphones oder Laptops sollten nur beim Ladevorgang an der Steckdose sein, ansonsten sollten sie vom Netz getrennt werden, um Strom zu sparen. Waschmaschinen oder Stehlampen besitzen üblicherweise einen echten Netzschalter und müssen nicht vom Netz getrennt werden. Wer unsicher ist, welches Gerät auch Strom verbraucht, wenn es nicht genutzt wird, sollte sich ein Strommessgerät besorgen. So findet man heimliche Stromfresser am besten. Um aktuelle Strompreise zu prüfen, können Verbraucher*innen zudem den Stromvergleich nutzen.