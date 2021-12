Risikolebensversicherung: Gute Bedingungen, große Preisunterschiede

München, 6.12.2021 | 11:17 | mst

Viele Risikolebensversicherungen bieten gute Versicherungsbedingungen. Beim Preis zeigen sich allerdings große Unterschiede: Je nach Anbieter müssen Verbraucher für den gleichen Schutz ein Vielfaches bezahlen.



Wer Tarife vergleicht, kann bei der Risikolebensversicherung häufig viel Geld sparen.

Morgen & Morgen: Zahlbeiträge werden sich 2022 leicht erhöhen

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat aktuelle Tarife der Risikolebensversicherung auf ihre Bedingungen hin untersucht. Das aktuelle Rating zeigt: Von 145 bewerteten Tarifen erreichen 100 Tarife die Bestwertung von fünf Sternen. 24 Tarife kommen auf vier Sterne, 20 Tarife auf drei Sterne. Nur ein einziger untersuchter Tarif wird mit zwei Sternen („schwach“) bewertet. Im Vergleich zum Vorjahr haben drei Tarife mehr eine Top-Bewertung von fünf oder vier Sternen erreicht.Allerdings unterscheiden sich die Angebote deutlich im Preis. M&M führt das Beispiel einer 35-jährigen Mathematikerin an, die eine konstante Versicherungssumme von 500.000 Euro über eine Laufzeit von 20 Jahren absichern möchte. Als Nichtraucherin zahlt sie für den günstigsten Tarif mit einer Bewertung von fünf Sternen knapp 240 Euro jährlich. Der teuerste kostet sie hingegen 880 Euro. Im Schnitt liegt der Beitrag für einen Top-Tarif bei rund 420 Euro jährlich.Ab dem 1. Januar 2022 sinkt der Höchstrechnungszins von 0,9 auf nur noch 0,25 Prozent. Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating und Analyse bei M&M, erwartet im nächsten Jahr jedoch nur leicht erhöhte Zahlbeiträge für die Verbraucher. „Die aktuelle Anpassung des Höchstrechnungszinses wird vermutlich den Bruttobeitrag um mehrere Prozentpunkte erhöhen, bei den Nettobeiträgen jedoch nur zu einer marginalen Erhöhung führen“, sagte Ludwig.Laut Angaben von M&M hatten die meisten Versicherer bei den letzten Zinssenkungen ihre Überschüsse sogar erhöht. Der Großteil der Überschüsse komme nämlich nicht aus Zins-, sondern aus Risikoüberschüssen. Es seien also weniger Todesfälle eingetreten als ursprünglich kalkuliert. Für die Kunden war der Nettobeitrag – also der Beitrag, den sie nach Anrechnung der Überschüsse zahlen müssen – daher häufig gleich geblieben.