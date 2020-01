Die Hotelgruppe Prizeotel hat sich zum Jahreswechsel von der Zahlungsmethode Bargeld verabschiedet. Mit Beginn des Jahres 2020 können Hotelgäste ihre Rechnung nur noch auf dem digitalen Zahlungsweg begleichen, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Die Hotelkette will sich damit ökonomisch sowie ökologisch für die Zukunft aufstellen.

In Hotels der Prizeotel-Gruppe ist künftig keine Barzahlung mehr möglich.

Schon im vergangenen Jahr war der Anteil an Barzahlungen auf unter zehn Prozent des Gesamtumsatzes gefallen. Mit dem kompletten Verzicht auf Bargeld will Prizeotel zum einen bürokratische Prozesse vereinfachen, zum anderen auch Kosten für die Logistik reduzieren. Eine hohe fünfstellige Summe soll so pro Jahr eingespart werden. Diese werde in Investitionen zugunsten der Angestellten fließen. Für die Hotelgäste, welche ohnehin bereits mehrheitlich mit EC- oder Kreditkarte zahlen, wird seitens der Hotelgruppe keine allzu große Umstellung erwartet.



Umstellen müssen sich allerdings zum 1. April 2020 Geschäftsreisende in den Niederlanden. Dort wird künftig die EU-Entsenderichtlinie umgesetzt, welche eine Meldepflicht für alle wertschöpfenden Tätigkeiten vorschreibt. Die Niederlande sind damit einer der letzten EU-Staaten, welcher die gesetzliche Vorgabe verpflichtend einführt. Meldungen können in Deutschlands für seine Tulpen berühmten Nachbarland bereits ab dem 1. März 2020 vorgenommen werden.