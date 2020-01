Maritimes Flair am Rhein: Ende Januar sorgt die Messe boot für ein Hochschwappen der Hotelpreise in Düsseldorf. Wer die Ausstellung vom 18. bis zum 26. Januar besuchen möchte, muss gemäß einer Erhebung des Vergleichsportals CHECK24 mit rund 66 Prozent höheren Zimmerkosten rechnen als im Schnitt des restlichen Monats. Ein Anbietervergleich hält hingegen Sparpotenzial von bis zu einem Drittel des Hotelpreises bei identischen Leistungen bereit.

Wenn die weltgrößte Boots- und Wassersportmesse in den 17 Messehallen Düsseldorfs Einzug hält, zieht sie voraussichtlich rund 250.000 Besucher in die Stadt. Die hohe Nachfrage wird auch bei den Hotelpreisen spürbar: In Messenähe müssen Übernachtungsgäste mindestens 149 Euro für ein Doppelzimmer aufbringen. Zudem hatten zum Betrachtungszeitpunkt lediglich vier Unterkünfte im Umkreis von zwei Kilometern rund um das Messegelände noch freie Kapazitäten.



Gemessen am Monatsschnitt des Januars müssen Messegäste mit um rund zwei Drittel teureren Hotelzimmern rechnen. Wird ein Anbietervergleich genutzt, können die Ausstellungsbesucher jedoch viel sparen. So ergab die Gegenüberstellung für ein Hotelzimmer nach ausgewählten Kriterien beim teuersten Anbieter einen Preis von 212 Euro pro Nacht, während der günstigste Mitbewerber für die gleiche Leistung nur 149 Euro verlangt. Das ergibt eine Ersparnis von 30 Prozent.