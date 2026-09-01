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CHECK24-Kredi- Karşılaştırması ile Kişiye Özel Faiz Oranlı Krediler

En büyük hayaliniz olan ve gerçekleştirmeyi dilediğiniz ihtiyaçlarınızı, sizlere sunduğumuz en uygun faizli krediyle gerçekleştirebilirsiniz. Alman ve Türk bankaları kredi talepleriniz için rekabet ve maliyet durumlarına göre farklı kredi faiz oranı önermektedirler. Faiz oranının yanında kredi yıllık maliyetleri (dosya masrafı, komisyon, kredi hayat sigortası gibi) büyük önem taşımaktadır. En uygun koşullarda alacağınız krediniz için Internet yoluyla başvurunuzu hızlı ve etkin bir şekilde ücretsiz sonuçlandırabilirsiniz.

CHECK24 tarafından sunulan kredi karşılaştırma ve hesaplama araçları sayesinde dilediğiniz kredi miktarına göre bankanın sunduğu faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Banka kredileri hakkında öğrenmek istediğiniz tüm detayları görebilir, ihtiyaç Kredisi, Konut ve Taşıt Kredileri arasında karşılaştırma yapabilir, kredi faiz oranlarını ve kredi detaylarını hızlı bir şekilde tek ekranda görebilirsiniz. CHECK24´ün ekranlarından ücretsiz Kredi hesaplama yaptığınızda, size en uygun ihtiyaç kredisi seçeneğini tespit ettiğinizde, online kredi başvurunuzu seçtiğiniz bankada anında sonuçlandırabilirsiniz.

CHECK24 üzeri yaptığınız başvurunuzda size kredi konusunda uzman danışmanlarımız yardımcı olacaktır. Kişisel uzman danışmanınız size en uygun krediyi en düşük faiz oranıyla bulmakta yardımcı olacaktır. Çağrı Merkezimizi (ÜCRETSİZ) 089 - 24 24 11 24 haftanın her günü 08:00 – 20:00 saatleri arasında ulaşabilir ve kredi uzman danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.


Üye bankalar ve finans kurumlar Böylece her gecen gün elimizden gelen daha iyisini yapmak mümkündür

Kredinizi yeniden yapılandırın ve tasarruf edin

Düşen kredi faiz oranları ve piyasa koşullarının yarattığı rekabet sonucu mevcut kredilerinizi yeniden yapılandırıp büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Son yıllarda bankaların tüketici kredilerin faiz oranları önemli ölçüde düştü. Daha önce eski koşullarla yüksek faizli kredi kullananlar, günümüzün faiz oranlarıyla anlamlı derecede yüksek faiz öder. Günümüzün düşük faizlerinden faydalanmanın en kolay ve hizli yolu, ödemekte olan krediyi yeniden yapılandırmaktır.

Kredi yeniden yapılanmasında başka bir bankadan mevcut kredi borcunuz miktarında düşük faizli kredi alınır ve sizin için çok daha uygun geri ödeme kosullari sağlanır. Üstelik normal şartlarda eski kredinizin yeniden yapılandırılmasındaki işlemlerle müşterilerimiz ilgilenmiyor. Kredinizin yeniden yapılanmasını onaylayan banka, eski bankadaki kredi borcunuzu sizin için kapatıyor.

CHECK24`ün ücretsiz kredi karşılastırıcısı ile yeni kredinizin güncel faiz oranlarını hesaplayabilirsiniz. Online kredi hesaplayıcısı ile çok kısa bir sürede, eski kredinizi yeniden yapılandırmadaki mevcut en uygun kredi koşullarını bulabilirsiniz. Ayrıca kişisel ihtiyacınızı karşılamak için CHECK24 sadece bilgi verici metinlerle ve broşürlerle yetinmiyor. CHECK24`ün ücretsiz ve yükümlü kılmayan hesaplayıcısını kullanan bütün müşterilerimize kendi alanında uzmanlaşmış çalışanlarımız yardımcı oluyor. Şahsi kredi uzmanınız sorularınızı cevaplamakla kalmayıp, bütün özel isteklerinizide dikkate alıyor ve böylece size en uygun kredi şartlarını belirliyor.

Kredi ve Kredi Hesaplama

Kredi yeniden yapılandırma ile yapmış olduğunuz tasarruf ile artık başka ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz: mesela güzel bir Türkiye tatilini, veya yeni elektronik eşyalarını, veya evinizi yeni mobilya ile döşemeyi. Kredinize gereğinden fazla ödemeyin. Hemen CHECK24`ün kredi karşılaştırıcısı ile düşük faizli kredilerden faydalanın ve kredi yeniden yapılandırma ile 2000 €`ya kadar tasarruf edin.

CHECK24 kredi başvuru sayfası üzeri Dijital Bireysel Ihtiyaç Kredisi ve anında kredi bulunmaktadır. Dijital Bireysel Kredide vaktinizi evrak işleri ile harcamanıza gerekmiyor. Kredi başvurusunda bulunan şahıs bankanin arzu ettiği evrakları Internet üzeri yükleyebilir video üzeri kimlik belgelemesi gerçeklestirebilir ve kredi kontratını Internet yolundan imzalıyabilir. Anında kredi başvurusunda banka hemen kararını veriyor. Karara göre müşteriye hangi koşullar altında krediyi sunmak istediğini iletiyor. Dijital tamamlamadan sonra bankadan havale onayı veriliyor ve meblağ ayni günde ve ya en gec ertesi çalışma gününde hesaba havale ediliyor.

Vade: minimum 12 ay, maksimum 180 ay
Faiz oranları: Minimum -%0,40 Nisan, maksimum %19,90 Nisan.

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