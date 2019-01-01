CHECK24-Kredi- Karşılaştırması ile Kişiye Özel Faiz Oranlı Krediler

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CHECK24 bietet Ihnen den besten Marktüberblick. Über 360 Banken stehen Ihnen für einen Vertragsabschluss zur Verfügung. Sichern Sie sich -0,4% eff. Zins p.a.* bei einem Kreditbetrag von 1.000  € und einer Laufzeit von 12 Monaten.

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Exklusiv bei CHECK24 – Sparkassen Kredite:
In unserem Kreditvergleich finden Sie exklusive Online-Kredite Ihrer Sparkasse. Das gibt es nur bei CHECK24!
Und das Beste: Als Sparkassenkunde mit Online-Banking erhalten Sie Ihren Wunschkredit oft noch am gleichen, spätestens am nächsten Bankarbeitstag ausbezahlt!

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Deutschlands größter Kreditvergleich

Bester Marktüberblick:
CHECK24 bietet Ihnen den besten Marktüberblick. Über 360 Banken stehen Ihnen für einen Vertragsabschluss zur Verfügung. Sichern Sie sich -0,4% eff. Zins p.a.* bei einem Kreditbetrag von 1.000  € und einer Laufzeit von 12 Monaten.

Teilnehmende Kreditbanken/Vermittler »

Exklusiv bei CHECK24 – Sparkassen Kredite:
In unserem Kreditvergleich finden Sie exklusive Online-Kredite Ihrer Sparkasse. Das gibt es nur bei CHECK24!
Und das Beste: Als Sparkassenkunde mit Online-Banking erhalten Sie Ihren Wunschkredit oft noch am gleichen, spätestens am nächsten Bankarbeitstag ausbezahlt! Zum Angebot

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* 1.000 € Nettokreditbetrag, -0,4% eff. Jahreszins, -0,4% geb. Sollzins p.a., 12 Monate, Gesamtbetrag 997,83 €, mtl. Rate 83,15 €, SWK Bank. Entspricht dem repr. Beispiel nach § 6a PAngV.


TÜV geprüfte Datensicherheit
Mehrfach von TÜV Süd ausgezeichnet
Der CHECK24 Kreditvergleich ist durch den TÜV Süd zum elften Mal in Folge zertifiziert. Die Zertifizierung gilt für die Bereiche Datensicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität des Vergleichs und wird anhand besonders strenger Kriterien vorgenommen. Damit bietet CHECK24 Verbrauchern eine zuverlässige Orientierung auf der Suche nach dem passenden Darlehensangebot.
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
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CHECK24 Bewertungen
CHECK24 Kredit
4,9 / 5
10.266 Bewertungen (letzte 12 Monate)
80.199 Bewertungen insgesamt
alle Bewertungen »
Das sagen unsere Kunden
Prima Konditionen für den Kredit, vor allem super Zinssatz. Die Kreditzusage kam schnell und mit der Zusage war auch schon das Geld auf dem Konto.
Ich war besonders zufrieden mit dem Service von CHECK24. Alles hat super geklappt. Selten wurden Hilfestellungen so gut umgesetzt und ich so gut beraten.
Schneller Abschluss – einfaches Hochladen der Dokumente – schneller und super Service durch CHECK24 Mitarbeiter!
In der Kürze des Ablaufes bis zur Auszahlung hätte ich bei meiner Hausbank nicht einmal einen Beratungstermin bekommen.
Es ist hilfreich, nicht nur die Online-Vergleiche durchzuführen, sondern auch mit den Kundenberatern zu sprechen.

CHECK24-Kredi- Karşılaştırması ile Kişiye Özel Faiz Oranlı Krediler

En büyük hayaliniz olan ve gerçekleştirmeyi dilediğiniz ihtiyaçlarınızı, sizlere sunduğumuz en uygun faizli krediyle gerçekleştirebilirsiniz. Alman ve Türk bankaları kredi talepleriniz için rekabet ve maliyet durumlarına göre farklı kredi faiz oranı önermektedirler. Faiz oranının yanında kredi yıllık maliyetleri (dosya masrafı, komisyon, kredi hayat sigortası gibi) büyük önem taşımaktadır. En uygun koşullarda alacağınız krediniz için Internet yoluyla başvurunuzu hızlı ve etkin bir şekilde ücretsiz sonuçlandırabilirsiniz.

CHECK24 tarafından sunulan kredi karşılaştırma ve hesaplama araçları sayesinde dilediğiniz kredi miktarına göre bankanın sunduğu faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Banka kredileri hakkında öğrenmek istediğiniz tüm detayları görebilir, ihtiyaç Kredisi, Konut ve Taşıt Kredileri arasında karşılaştırma yapabilir, kredi faiz oranlarını ve kredi detaylarını hızlı bir şekilde tek ekranda görebilirsiniz. CHECK24´ün ekranlarından ücretsiz Kredi hesaplama yaptığınızda, size en uygun ihtiyaç kredisi seçeneğini tespit ettiğinizde, online kredi başvurunuzu seçtiğiniz bankada anında sonuçlandırabilirsiniz.

CHECK24 üzeri yaptığınız başvurunuzda size kredi konusunda uzman danışmanlarımız yardımcı olacaktır. Kişisel uzman danışmanınız size en uygun krediyi en düşük faiz oranıyla bulmakta yardımcı olacaktır. Çağrı Merkezimizi (ÜCRETSİZ) 089 - 24 24 11 24 haftanın her günü 08:00 – 20:00 saatleri arasında ulaşabilir ve kredi uzman danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.


Üye bankalar ve finans kurumlar Böylece her gecen gün elimizden gelen daha iyisini yapmak mümkündür

Kredinizi yeniden yapılandırın ve tasarruf edin

Düşen kredi faiz oranları ve piyasa koşullarının yarattığı rekabet sonucu mevcut kredilerinizi yeniden yapılandırıp büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Son yıllarda bankaların tüketici kredilerin faiz oranları önemli ölçüde düştü. Daha önce eski koşullarla yüksek faizli kredi kullananlar, günümüzün faiz oranlarıyla anlamlı derecede yüksek faiz öder. Günümüzün düşük faizlerinden faydalanmanın en kolay ve hizli yolu, ödemekte olan krediyi yeniden yapılandırmaktır.

Kredi yeniden yapılanmasında başka bir bankadan mevcut kredi borcunuz miktarında düşük faizli kredi alınır ve sizin için çok daha uygun geri ödeme kosullari sağlanır. Üstelik normal şartlarda eski kredinizin yeniden yapılandırılmasındaki işlemlerle müşterilerimiz ilgilenmiyor. Kredinizin yeniden yapılanmasını onaylayan banka, eski bankadaki kredi borcunuzu sizin için kapatıyor.

CHECK24`ün ücretsiz kredi karşılastırıcısı ile yeni kredinizin güncel faiz oranlarını hesaplayabilirsiniz. Online kredi hesaplayıcısı ile çok kısa bir sürede, eski kredinizi yeniden yapılandırmadaki mevcut en uygun kredi koşullarını bulabilirsiniz. Ayrıca kişisel ihtiyacınızı karşılamak için CHECK24 sadece bilgi verici metinlerle ve broşürlerle yetinmiyor. CHECK24`ün ücretsiz ve yükümlü kılmayan hesaplayıcısını kullanan bütün müşterilerimize kendi alanında uzmanlaşmış çalışanlarımız yardımcı oluyor. Şahsi kredi uzmanınız sorularınızı cevaplamakla kalmayıp, bütün özel isteklerinizide dikkate alıyor ve böylece size en uygun kredi şartlarını belirliyor.

Kredi ve Kredi Hesaplama

Kredi yeniden yapılandırma ile yapmış olduğunuz tasarruf ile artık başka ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz: mesela güzel bir Türkiye tatilini, veya yeni elektronik eşyalarını, veya evinizi yeni mobilya ile döşemeyi. Kredinize gereğinden fazla ödemeyin. Hemen CHECK24`ün kredi karşılaştırıcısı ile düşük faizli kredilerden faydalanın ve kredi yeniden yapılandırma ile 2000 €`ya kadar tasarruf edin.

CHECK24 kredi başvuru sayfası üzeri Dijital Bireysel Ihtiyaç Kredisi ve anında kredi bulunmaktadır. Dijital Bireysel Kredide vaktinizi evrak işleri ile harcamanıza gerekmiyor. Kredi başvurusunda bulunan şahıs bankanin arzu ettiği evrakları Internet üzeri yükleyebilir video üzeri kimlik belgelemesi gerçeklestirebilir ve kredi kontratını Internet yolundan imzalıyabilir. Anında kredi başvurusunda banka hemen kararını veriyor. Karara göre müşteriye hangi koşullar altında krediyi sunmak istediğini iletiyor. Dijital tamamlamadan sonra bankadan havale onayı veriliyor ve meblağ ayni günde ve ya en gec ertesi çalışma gününde hesaba havale ediliyor.

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