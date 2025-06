Kapitalanlage – So machen Sie mehr aus Ihrem Geld

Während vor allem in den Jahren zwischen 2014 und 2022 Wohnimmobilien in Deutschland deutlich an Wert gewonnen haben, fielen die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren vielerorts. Wer auf einen gewinnbringenden Verkauf gehofft hatte, wurde oft enttäuscht.

Wer eine Immobilie als Spekulationsobjekt kauft, muss – ähnlich wie bei Aktien – den richtigen Moment für Kauf und Verkauf abpassen. Eine bessere Kapitalanlage bildet eine Immobilie oft, wenn sie vermietet wird. Die regelmäßigen Mieteinnahmen sorgen in der Regel, trotz Ausgaben für beispielsweise die Instandhaltung, Hausgeld und Grundsteuer, für eine zuverlässige Rendite. Zudem sind viele Ausgaben steuerlich absetzbar.