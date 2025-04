Zinseszins: Einfach berechnen und Vermögen vermehren

Was ist der Zinseszins und wie funktioniert er?

Der Zinseszins beschreibt den Prozess, bei dem Zinsen nicht nur auf das ursprünglich angelegte Kapital, sondern auch auf bereits angefallene Zinsen berechnet werden – es gibt also Zinsen auf Zinsen. Der Zinseszinseffekt greift bei thesaurierenden Geldanlagen, also wenn die Zinserträge direkt wieder angelegt werden. Mit der Zeit führt dies zu einem exponentiellen Wachstum des investierten Betrags.

Um vom Zinseszinseffekt zu profitieren, eignen sich beispielsweise Tages- oder Festgeldanlagen. Ein bestimmter Betrag wird dort zu einem festen oder variablen Zinssatz angelegt. Im nächsten Zeitraum werden die Zinsen nicht nur auf das Kapital, sondern auch auf die Zinsen des Vorzeitraums angerechnet. Mit jeder Periode, in der Zinsen hinzukommen, wächst der Gesamtbetrag und somit die Rendite schneller.

Damit sich die Geldanlage durch den Zinseszins erhöht, sind folgende Faktoren wichtig:

Anlagebetrag



Laufzeit



Zinssatz



Zinsausschüttungs-Intervall

Je höher Anlagebetrag und Zinssatz sind, desto höher ist in der Regel der Zinsertrag und umso stärker wirkt sich der Zinseszinseffekt aus. Legen Sparer ihr Kapital für einen längeren Zeitraum an, so erhöht sich auch der Gewinn aus den Zinseszinsen. Werden bei mehrjährigen Anlagen die Zinsen einmal jährlich auf das Anlagekonto ausgeschüttet, so greift der Zinseszins im Folgejahr. Bei Anlagen, die eine häufigere thesaurierende Ausschüttung vorsehen (monatlich, quartalsweise, halbjährlich) steigert sich die Rendite, da die Zinsen aus dem vorherigen Ausschüttungsintervall immer mitverzinst werden.