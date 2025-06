CHECK24 Tipp

Kontoauszug und Online-Banking regelmäßig prüfen

Unternehmen, die vorhaben, einen Geldbetrag von Ihrem Konto abzubuchen, müssen Ihnen dies 14 Tage im Voraus oder wie im Vertrag festgelegt mitteilen. Einen Hinweis darauf erhalten Sie – je nach Vereinbarung – per Post, per Mail oder in Ihrem Online-Banking. So haben Sie ausreichend Zeit, für ein gedecktes Girokonto zu sorgen. Bis einen Tag vor der Buchung können Sie diese stoppen. Um rechtzeitig auf eine anstehende oder eventuell unberechtigt erfolgte SEPA-Lastschrift reagieren zu können, sollten Sie deshalb regelmäßig Ihre Kontobewegungen überprüfen.