Deutschlands größte Direktbank ist zum 18. Mal in Folge Deutschlands beliebteste Bank geworden. In der Umfrage des Wirtschaftsmagazins €uro (05/2024) erreicht die ING Spitzenwerte u.a. für das große Produktspektrum, die attraktiven Kredit- und Baugeldzinsen, die hohe Servicequalität und das einfache Banking per App.