1822direkt

Bewertungen und Erfahrungen

4.6/5 | 5 Bewertungen

Die 1822direkt ist ein Unternehmen der Frankfurter Sparkasse und hat ihren Sitz in Frankfurt. Ihr Name leitet sich vom Gründungsjahr der Sparkasse ab. Kunden der Direktbank profitieren zu hundert Prozent von der Sicherheit des traditionsreichen Mutterkonzerns. Durch die Zugehörigkeit zur Sparkasse gehört auch die 1822direkt dem institutssichernden Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe an. Wer ein Girokonto bei der Direktbank führt, profitiert außerdem vom dichten Geldautomatennetz der Sparkassen. Gleichzeitig bietet das Geldhaus die volle Flexibilität und die günstigen Konditionen modernen Onlinebankings.

Das Produktportfolio der 1822direkt ist klar und übersichtlich gehalten und umfasst neben Girokonten auch ein Tagesgeldkonto, Raten- und Immobilienkredite sowie ein Depot.