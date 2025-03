Die Consorsbank ist eine Marke der BNP Paribas Niederlassung Deutschland und firmierte bis zum Dezember 2014 unter dem Namen Cortal Consors. Der Kundenstamm der Direktbank umfasst rund eine Million Privatpersonen (Stand 2016). Sie erhalten bei der Tochter der französischen Großbank BNP Paribas alle üblichen Finanzprodukte vom Girokonto über Spar- und Anlagekonten bis hin zu Finanzierungen. Kredite vergibt die Consorsbank allerdings nicht selbst, sondern ausschließlich in Zusammenarbeit mit der SWK Bank. Das 1959 als Süd-West-Kreditbank gegründete Finanzinstitut hat sich auf die Vergabe von Onlinekrediten an Privatpersonen spezialisiert und wurde vom TÜV Saarland in der Vergangenheit mehrfach für die hohe Kundenzufriedenheit und Servicequalität ausgezeichnet.