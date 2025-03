Consors Finanz ist eine Marke der BNP Paribas Gruppe. Schwerpunkt des Unternehmens sind Verbraucherkredite sowie Kreditkarten, die vor allem im Einzel- als auch Onlinehandel erhältlich sind. Neben der Absatzfinanzierung bietet Consors Finanz aber auch herkömmliche, vom Handel unabhängige Onlinekredite an.

Die Ursprünge der Consors Finanz gehen auf die WKV Bank GmbH zurück, welche 2001 von der französischen Cetelem S.A. Paris und der Dresdner Bank AG übernommen und in Cetelem Bank GmbH umbenannt wurde. Vier Jahre später kam es zu einer erneuten Namensänderung in Dresdner-Cetelem Kreditbank. 2010 schließlich erfolgte eine weitere Umbenennung in Commerz Finanz GmbH. Anfang 2018 verschmolz die Commerz Finanz GmbH mit der BNP Paribas S.A. und Consors Finanz wird in die BNP Paribas Niederlassung Deutschland integriert. Im April 2019 wurden die VON ESSEN Bank und Consors Finanz, beide auf Konsumentenkredite spezialisierte Einheiten der BNP Paribas, unter der Marke Consors Finanz zusammengeführt. Heute hat die Consors Finanz mit Hauptsitz in München 1.500 Mitarbeiter und über 1,5 Millionen Kunden.