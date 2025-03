Angesichts ihrer Gründung im Jahr 1695 ist die Bank of Scotland eines der traditionsreichsten Geldhäuser Europas. Neben dem Hauptsitz in der schottischen Hauptstadt Edinburgh verfügt die Bank of Scotland über zahlreiche Niederlassungen in Holland, Spanien, den USA und Deutschland. Im Jahr 2009 wurde die Privat- und Geschäftskundenbank Teil der Lloyd Banking Group und gehört damit zu einem der weltweit größten Finanzdienstleistern.

Die Bank of Scotland hat zwar ihre deutsche Hauptniederlassung in Berlin, ist für ihre Kunden als Onlinebank jedoch ausschließlich über das Internet erreichbar. Von diesem Verzicht auf ein kostspieliges Filialsystem profitieren insbesondere die Kunden der Bank durch besonders gute Konditionen. Die Kundenbetreuung findet bei der Bank of Scotland per Email oder über die täglich erreichbare Hotline statt. Ihren Kunden stets ein zuverlässiger und seriöser Partner zu sein, ist das Hauptanliegen der Bank - Transparenz ist die höchste Maxime bei den angebotenen Produkten der Bank of Scotland. Über die verschiedenen Finanzvergleiche von CHECK24 können Kunden neben einem renditestarken Tagesgeldkonto auch einen zinsgünstigen Autokredit vergleichen und beantragen.