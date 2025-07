Ausgabe einer Girocard 1 € (nachträglich bei der Bank beantragbar); Partnerkarte: 1 € (nachträglich bei der Bank beantragbar) Ausgabe einer Debitkarte 0 €; Partnerkarte: 0 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 1,75% des Umsatzes Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Geldautomaten der Cash Group) Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit Mastercard Zeichen) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit Mastercard Zeichen) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (am Schalter der HypoVereinsbank in Euro; in einigen Geschäften (z.B. REWE) mit der Girocard kostenlos möglich) Bargeldeinzahlung 0 € (am Schalter und am Automaten) Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen 5% Rückvergütung bei vielen Reiseanbietern