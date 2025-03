Younited Credit S.A. ist eine Onlineplattform für Kredite und zählt zu den so genannten FinTechs. Das noch junge Unternehmen steht demnach also für moderne Technologien im Bereich Finanzdienstleistungen. Gegründet wurde das Portal 2009 in Paris und ist seit 2020 auch in Deutschland aktiv. Mittlerweile bietet das Unternehmen auch eigene Finanzdienstleistungen an.

Younited Credit ist eine Aktiengesellschaft, was im Französischen durch die beiden Buchstaben S.A. abgekürzt wird. Das französische S.A. steht für „Société Anonyme“ und ist demnach dem deutschen AG für Aktiengesellschaft gleichgestellt. Als ein eingetragenes Kreditinstitut unterliegt das Unternehmen der Aufsicht der französischen Zentralbank (ACPR) sowie der Finanzaufsicht in Frankreich (AMF).