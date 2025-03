Die Santander Consumer Bank ist ein im Jahr 1957 gegründetes Tochterunternehmen der spanischen Banco Santander, eines der größten Kreditinstitute Europas. Die Filialbank gehört in Deutschland mit mehr als 320 Filialen und mehr als sechs Millionen Privatkunden (Stand 2015) zu einem der größten Geldinstitute des Landes. Der Schwerpunkt der Santander Consumer Bank erstreckt sich dabei auf die Konsumfinanzierung durch das Produkt BestCredit und die Absatzfinanzierung von Kraftfahrzeugen durch das Kfz-Darlehen Carcredit. Darüber hinaus bietet die Filialbank ihren Kunden verschiedene Kreditkarten , ein Girokonto und unterschiedliche Sparprodukte an. Hohe Kundenorientierung und Servicequalität gehören nicht nur zu den selbstgewählten Maximen der Santander Consumer Bank, sondern wurden dem Institut durch zahlreiche Studien externer Dienstleister in der Vergangenheit bereits bestätigt