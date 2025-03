Die Qlick Bank ist eine Marke der österreichischen BAWAG Group mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen. Der Name ist eine Kombination aus den Worten quick und Klick, da die Bank sich vorgenommen hat, Kredite schnell und mit nur einem Klick anzubieten. In Deutschland ist die Südwestbank aus Stuttgart mit den Krediten und dem Kundenservice der Qlick Bank betraut, da sie ebenfalls der BAWAG Group angehört. Die Qlick Bank bietet ausschließlich digitale Bankprodukte und ist auf Online Kredite spezialisiert. Für Kunden bedeutet das sehr schnelle und einfach digitale Prozesse, was beispielsweise auch Kredite komplett von zu Hause aus möglich macht.

jetzt vergleichen