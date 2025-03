Gegründet wurde die OYAK ANKER Bank im Jahr 1958 als Allgemeine Teilzahlungsbank (ATB Bank) in Koblenz. Im Jahr 1981 wurde das Finanzhaus Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. Seit 2004 ist sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OYAK, des größten Pensionsfonds der Türkei. Das Kreditinstitut hat seine Zentrale in Frankfurt am Main. Die OYAK ANKER Bank betreut Privat- und Firmenkunden. Die Produktpalette umfasst den Kredit- und Anlagebereich sowie Korrespondenz- und internationale Bankgeschäfte. Privatkunden stehen ein Ratenkredit, ein Rahmenkredit sowie ein Renovierungs- und Einrichtungskredit zur Verfügung. Außerdem umfasst das Sortiment Sparkonten wie Tagesgeld und Festgeld.