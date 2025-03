Kredite24 Green ist ein Ökokredit zu sehr guten Konditionen. Mit Kredite24 Green finanzieren Kunden Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen zu besonders attraktiven Zinsen. Kreditangebote von Kredite24 Green sind exklusiv über CHECK24, Deutschlands größtem Kreditvergleich, verfügbar.

Der Kredite24 Green wird von Kredite24 in enger Partnerschaft mit der Consors Finanz, BNP Paribas Niederlassung Deutschland ermöglicht, um die energetische Modernisierung für Kunden so bequem und günstig wie möglich zu gestalten. Die Consors Finanz, BNP Paribas Niederlassung Deutschland ist Experte für Ratenkredite. Gleichzeitig steht sie für Kundenorientierung und Servicequalität. Das Geldinstitut mit Sitz in Paris und Frankfurt am Main ist eines der größten in ganz Europa.

Die Kredite24 Service GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH.