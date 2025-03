Bei der Degussa Bank finden Kunden eine breite Auswahl an Finanzprodukten vor. In puncto Darlehen bietet sie einen Ratenkredit mit freier Verwendung, einen Online-Autokredit und eine Immobilienfinanzierung an. Allen Haus- oder Wohnungseigentümern, die ihre eigenen vier Wände umbauen, ausbauen oder renovieren wollen, steht der Investitionskredit der Degussa Bank zur Verfügung. Ein besonderes Produkt im Kreditbereich ist der Pilotenkredit. Mit ihm können angehende Piloten ihre Ausbildung finanzieren. Dabei arbeitet die Degussa Bank mit namhaften Flugschulen zusammen und vergibt das Darlehen unabhängig von Bürgschaften, regelmäßigem Einkommen oder anderen Sicherheiten. Des Weiteren enthält das Produktportfolio der Degussa Bank neben Girokonten und Kreditkarten auch Wertpapiere und verschiedenste Geldanlagen.

Degussa steht für Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt. Diese wurde 1873 gegründet – aus ihr entwickelte sich die heutige Bank. Ihr moderner Ursprung liegt im Jahr 1979. Damals wurde die Degussa Bank aus der Degussa AG als GmbH ausgegliedert und von einer Abteilung im Konzern zu einer selbstständigen Bank. Von 2002 bis Ende 2006 war das Geldhaus eine Tochter der ING-DiBa AG und damit Teil des niederländischen ING-Konzerns, ehe es 2007 von einer Investorengruppe übernommen wurde und 2014 seine Rechtsform von einer GmbH zu einer AG änderte.

Die Degussa Bank versteht sich als Worksite Bank. Als solche unterhält sie ihre Filialen typischerweise auf Betriebsgeländen von Unternehmen, Industrie- und Businessparks, um so ihre Kunden – allen voran Mitarbeiter der Unternehmen – direkt vor Ort vertrauensvoll beraten zu können.