Auxmoney versteht sich als Online-Marktplatz für private Darlehen mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen den Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Vor allem Freiberufler, Selbständige, Studenten und Kunden aller Bonitäten haben hier gute Chancen, unkompliziert und schnell ein Darlehen zu erhalten. Über die Plattform können Verbraucher Barkredite, Sofortkredite und Ratenkredite komplett digital abschließen. Eine persönliche Betreuung ist während der Gesamten Laufzeit möglich.

Wer über auxmoney ein Darlehen aufnimmt, erhält den Kredit nicht von einer Bank, sondern von privaten und institutionellen Anlegern. Auxmoney nimmt die Vermittlerrolle zwischen den beiden Parteien ein und übernimmt gemeinsam mit der SWK Bank die Kreditabwicklung. Demnach zahlen Kreditnehmer nicht der Bank, sondern den Kreditgebern das geliehene Geld zurück. Auxmoney gibt den Rahmen dafür vor. Die Höhe des Zinssatzes ist bonitätsabhängig und wird mithilfe des Auxmoney-Scores ermittelt, der für jeden Kreditnehmenden individuell berechnet wird. Die Vermittlungsgebühr, die das Unternehmen für seine Dienste nimmt, ist bereits in die Kreditkosten mit einberechnet. Sondertilgungen, also vorzeitige Rückzahlungen, sind kostenlos möglich. Bei kompletter Rückzahlung fällt allerdings eine Vorfälligkeitsentschädigung an.