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Wir freuen uns, Sie persönlich in Dortmund kennenzulernen auf unserem Karriereabend für die CHECK24 Kreditsachbearbeitung"

Karriereabend 
für 
CHECK24 Kredite 
Dortmund - Düsseldorf

Veranstaltung verpasst? - Kein Problem!

Diese Veranstaltung ist leider bereits vorbei. Wir suchen aber weiterhin nach Unterstützung für unsere Kreditberatung. Wann das nächste Mal ein Infotag in Deiner Nähe stattfindet, erfährst Du in unserer Übersicht über die kommenden Jobmessen und Events.

Wir freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen!

Wir laden Dich herzlich zu unserem Karriereabend ein. Tritt mit Kreditberatenden und Führungskräften am jeweiligen Standort in Kontakt. Erfahre, was es heißt, für den Innovationsführer der Finanzbranche zu arbeiten. Lerne Deutschlands größtes Vergleichsportal CHECK24 als Deinen möglichen neuen Arbeitgeber kennen. In angenehmer Atmosphäre beantworten wir gerne Deine Fragen und informieren Dich über unsere spannendsten Jobangebote.

Wer?

Wir freuen uns auf Berufseinsteiger oder Berufserfahrene aus dem Banken- und Versicherungsumfeld sowie auf Vertriebstalente ohne fachlichen Hintergrund.

Stellenausschreibung Kreditberatung

Wo & Wann?

Dortmund

Dienstag, den 13.05.2025, ab 17:30 Uhr

CHECK24
HCC Dortmund
Königswall 21 (8. OG)
44137 Dortmund


Düsseldorf

Donnerstag, den 15.05.2025, ab 17:30 Uhr

CHECK24 
Heinrich-Heine-Allee 53 (2. OG)
40213 Düsseldorf


Wie nehme ich teil?

Die Teilnahme am Event ist nur nach Anmeldung möglich. Bitte melde Dich an, indem Du uns eine E-Mail (anmeldung_event@check24.de) zukommen lässt mit deinen relevanten Daten sowie dem Stichwort Dortmund bzw. Düsseldorf! Wir freuen uns auf dich! ☺︎


Das erwartet Dich am Karriereabend

Erfahre mehr über den abwechslungsreichen Alltag bei CHECK24.
Das Ganze ist für Dich selbstverständlich kostenfrei. Für Snacks und Drinks ist gesorgt.
Tausche Dich mit Deinen zukünftigen Arbeitskollegen und dem Management Team von CHECK24 über Deine berufliche Zukunft bei uns aus.

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CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Unter dem Motto „Hier check ich alles" bieten wir Preisvergleiche verschiedenster Produktgruppen an.

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„Kunde ist König”

Keine Floskel, sondern täglich gelebter Anspruch an unsere Arbeit. Wir begegnen unseren Kunden mit sofortiger Erreichbarkeit, umfassendem Produkt-Know-How, individueller Beratung und immer kompromissloser Lösungsorientierung.

„Das beste Produkt mit dem besten Service”

Unsere Berater kennen ihr Produkt aus dem effeff. Wir arbeiten ohne Outsourcing – jedes Vergleichsprodukt hat sein eigenes Beratungs- und Serviceteam aus festangestellten Experten. Wir sind kulant und schieben nichts auf unsere Partnerunternehmen ab, sondern übernehmen volle Verantwortung.

„Kundenservice ist nicht gleich Kundenservice”

Keine 08-15-Beratung. Jedes Produkt, jede Vergleichslogik hat den individuell besten Beratungsansatz. Dabei bedienen wir die gesamte Klaviatur an Servicemedien – ob klassisch über das Telefon oder auch per Screensharing oder Kundenchat. Wir sind für unsere Kunden da.

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld

Kleine Teamgrößen

Beratungs- und Service-Teameinheiten haben je eine Teamleitung und 5 bis 10 Mitarbeiter. Das garantiert ein sehr persönliches, kollegiales Umfeld.

Moderne technische Systeme

CRM-Tools, Telefonanlagen, Mailingsysteme – zum Großteil Eigenentwicklungen speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.

Enger Austausch

zwischen Beratung, Service und Produktentwicklung. Team-Workshops und Fokusgruppen verbessern unser Vergleichsprodukt stetig.

Planbare Arbeitszeiten

in unterschiedlichen, transparenten Modellen.

Stetige Fortbildung

durch regelmäßige Trainings und Coachings.

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Wir haben die Antworten!

Ansprechpartner Kreditberatung
Rena Köther
rena.koether@check24.de

Wir freuen uns auf Dich!

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