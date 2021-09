Wir freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen!



Wir laden Dich herzlich ein zu unserem Karriereabend. Erfahre, was es heißt, für den Innovationsführer der Finanzbranche zu arbeiten. Trete mit erfahrenen Kreditsachbearbeitern, Teamleitern und Managern in Kontakt und erhalte wertvolle Einblicke in die Online-Kreditvermittlung des Marktführers. Du möchtest wissen, wie die Digitalisierung in der Kreditvermittlung voranschreitet? Dann lerne Deutschlands größtes Vergleichsportal, CHECK24, als Deinen möglichen, neuen Arbeitgeber kennen. In angenehmer Atmosphäre beantworten wir gerne Deine Fragen und informieren Dich über unsere spannendsten