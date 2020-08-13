Diese Veranstaltung ist leider bereits vorbei. Wir suchen aber weiterhin nach Unterstützung für unsere Kreditberatung. Wann das nächste Mal ein Infotag in Deiner Nähe stattfindet, erfährst Du in unserer Übersicht über die kommenden Jobmessen und Events.
Wir laden Dich herzlich zu unserem Karriereabend ein. Tritt mit Kreditberatenden und Führungskräften am jeweiligen Standort in Kontakt. Erfahre, was es heißt, für den Innovationsführer der Finanzbranche zu arbeiten. Lerne Deutschlands größtes Vergleichsportal CHECK24 als Deinen möglichen neuen Arbeitgeber kennen. In angenehmer Atmosphäre beantworten wir gerne Deine Fragen und informieren Dich über unsere spannendsten Jobangebote.
Wir freuen uns auf Berufseinsteiger oder Berufserfahrene aus dem Banken- und Versicherungsumfeld sowie auf Vertriebstalente ohne fachlichen Hintergrund.
Dienstag, den 13.05.2025, ab 17:30 Uhr
CHECK24
HCC Dortmund
Königswall 21 (8. OG)
44137 Dortmund
Donnerstag, den 15.05.2025, ab 17:30 Uhr
CHECK24
Heinrich-Heine-Allee 53 (2. OG)
40213 Düsseldorf
Die Teilnahme am Event ist nur nach Anmeldung möglich. Bitte melde Dich an, indem Du uns eine E-Mail (anmeldung_event@check24.de) zukommen lässt mit deinen relevanten Daten sowie dem Stichwort Dortmund bzw. Düsseldorf! Wir freuen uns auf dich! ☺︎
CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Unter dem Motto „Hier check ich alles" bieten wir Preisvergleiche verschiedenster Produktgruppen an.
Die Banken: im Umbruch!
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Wir sind der Umbruch!
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Keine Floskel, sondern täglich gelebter Anspruch an unsere Arbeit. Wir begegnen unseren Kunden mit sofortiger Erreichbarkeit, umfassendem Produkt-Know-How, individueller Beratung und immer kompromissloser Lösungsorientierung.
Unsere Berater kennen ihr Produkt aus dem effeff. Wir arbeiten ohne Outsourcing – jedes Vergleichsprodukt hat sein eigenes Beratungs- und Serviceteam aus festangestellten Experten. Wir sind kulant und schieben nichts auf unsere Partnerunternehmen ab, sondern übernehmen volle Verantwortung.
Keine 08-15-Beratung. Jedes Produkt, jede Vergleichslogik hat den individuell besten Beratungsansatz. Dabei bedienen wir die gesamte Klaviatur an Servicemedien – ob klassisch über das Telefon oder auch per Screensharing oder Kundenchat. Wir sind für unsere Kunden da.
Beratungs- und Service-Teameinheiten haben je eine Teamleitung und 5 bis 10 Mitarbeiter. Das garantiert ein sehr persönliches, kollegiales Umfeld.
CRM-Tools, Telefonanlagen, Mailingsysteme – zum Großteil Eigenentwicklungen speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.
zwischen Beratung, Service und Produktentwicklung. Team-Workshops und Fokusgruppen verbessern unser Vergleichsprodukt stetig.
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