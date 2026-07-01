Die Redaktion hat die Visa Kreditkarte der Bank Norwegian ausgiebig getestet. Besonders komfortabel fiel dabei auf, dass die monatliche Rechnung kostenlos per Lastschrift beglichen werden kann. So fallen keine Teilzahlungszinsen an, selbst wenn man die Kreditkarte im Ausland nutzt und eine manuelle Überweisung gerade nicht möglich ist.
Andere Kreditkarten, wie zum Beispiel die TF Mastercard Gold oder die Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia Bank, bieten diese Funktion nicht an oder verlangen dafür, wie die easybank Kreditkarte, eine Gebühr.
Ein Pluspunkt auf Reisen ist der inkludierte Versicherungsschutz: Reiseversicherung und Reiserücktrittversicherung machen zusätzliche Versicherungsabschlüsse weitgehend überflüssig.
Einer der größten Vorteile der Bank Norwegian Kreditkarte ist, dass das Bezahlen im In- und Ausland kostenlos ist. Das gilt auch für Zahlungen in Fremdwährungen. Hier hat sie die Nase vor zum Beispiel der easybank Kreditkarte Gold und der Payback American Express Karte vorn, die nur kostenlose Zahlungen in Euro ermöglichen.
Ein weiterer großer Vorteil der Bank Norwegian Visa Kreditkarte: Kostenlose Bargeldabhebungen im In- und Ausland weltweit. (Gebühren entstehen hier eventuell bei dem Anbieter, der den Automat betreibt.) Hier schlägt sie viele Konkurrenten.
Aus eigener Erfahrung der Redaktion ist der Kundenservice gut erreichbar und hilft schnell und kompetent weiter. Bei einem möglichen Betrugsversuch reagierte die Bank automatisch und umgehend mit einer Kartensperrung und einem kostenlosen Kartenersatz.
Die Bank Norwegian Kreditkarte kostet im Monat 0 Euro und schneidet im Vergleich zu anderen Kreditkarten mit ihrem Preis-Leistungs-Paket sehr gut ab.
Die Bank Norwegian Karte kostet dauerhaft keine Grundgebühr.
Für Zahlungen in Fremdwährungen fallen keine Gebühren an.
Reiserücktritts- und weitere Reiseversicherungen sind enthalten.
Bargeldabhebungen sind weltweit kostenfrei. Hinweis: Der Automatenbetreiber kann eigenständig Gebühren erheben.
Die Kreditkarte lässt sich schnell und einfach bei mobilen Bezahlsystemen wie Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay hinterlegen.
In der App sind alle Transaktionen sofort und übersichtlich aufgelistet. Die Karte lässt sich über die App einfach verwalten.
Der automatische Rechnungsausgleich per Lastschrift lässt sich erst nach drei Monaten aktivieren. Bis dahin müssen neue Kunden den offenen Rechnungsbetrag manuell überweisen.
Offene Beträge müssen nach 45 Tagen vollständig ausgeglichen werden, ansonsten fällt ein effektiver Jahreszins von 24,4 Prozent auf die Restbeträge an.
Wer den Kreditrahmen möglichst lange ausnutzen will, hat mit anderen Karten, wie zum Beispiel der Consors Finanz Mastercard mit bis zu 90 Tagen mehr Zeit. Bei der Visa der Bank Norwegian müssen Sie die Rechnung nach 44 Tagen ausgleichen. Damit bietet sie aber immerhin mehr Spielraum als beispielsweise die Hanseatic Bank GenialCard, die lediglich 37 Tage zinsfrei bis zum Ausgleich nutzbar ist.
Damit die Versicherungen greifen, müssen mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der Karte bezahlt worden sein. Tritt der Versicherungsfall ein, wird für jeden deckungsberechtigten Schaden beziehungsweise das Ereignis eine Selbstbeteiligung von 185 Euro fällig. Ausnahmen bilden nur Flug- und Gepäckverspätung.
Bei Reiserücktritt gilt ein Selbstbehalt von 20 % des Schadens, jedoch mindestens 185 Euro. Auch die Deckungssummen sind eventuell nicht ausreichend. Bei Reiserücktritt sind lediglich bis zu 2.000 Euro pro Person und max. 4.000 Euro pro Reise versichert. Je nach Reiseziel ist dieser Betrag schnell überschritten.
Die Karte der Bank Norwegian bietet vor allem für Reisende flexible und günstige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hohe Akzeptanz dank Visa ist sie weltweit ein guter Begleiter.
Mit einem zinslosen Zahlungsziel von 44 Tagen haben Kunden die Möglichkeit, den Verfügungsrahmen wie einen kostenlosen Kredit zu nutzen. Auch im Alltag die Karte dank kostenloser und mobiler Bezahlmöglichkeit flexibel einsetzbar.
Wer auf Reisen zusätzlichen Komfort wie den Zugang zu einer Flughafen-Lounge oder Concierge-Service wünscht, ist mit einer kostenpflichtigen Alternative besser aufgehoben.
Wählen Sie die Karte im CHECK24 Kreditkartenvergleich aus. Für die digitale Beantragung der Karte ist die App der Norwegian Bank nötig. Diese können Sie kostenlos herunterladen.
Machen Sie die benötigten Angaben und halten Sie Ihren Ausweis oder Reisepass bereit, um sich zu legitimieren. Achten Sie auf eine gut beleuchtete und ruhige Umgebung.
Sobald die Identitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen ist, haben Sie bereits virtuell Zugriff auf die Kreditkarte. Die physische Karte erhalten Sie kurz darauf per Post.
Je nachdem, wo Ihr Fokus bei einer Kreditkarte liegt, können Alternativen für Sie sinnvoll sein. Achten Sie bei den Details darauf, welche Kosten anfallen, wie Sie die Kreditkartenrechnung ausgleichen können und ob Sie bei derselben Bank ein Girokonto führen müssen.
Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige beliebte Kreditkarten aus unserem Vergleich, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.
In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
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Ja, die Bank Norwegian ist eine seriöse Bank, die seit Mitte November 2021 in Deutschland agiert. Sie unterliegt der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde "Finansinspektionen", da Bank Norwegian Teil der Noba Bank Group ist. Diese ist in der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als grenzüberschreitender Dienstleister registriert.
Das Limit richtet sich zunächst nach der Bonität des Antragsstellers. Hier sind zum Start zwischen 2.000 und 4.000 Euro üblich. Der Verfügungsrahmen kann im Nachhinein angepasst werden. Die Bank selbst wirbt auf der eigenen Homepage mit einem möglichen Kredit von bis zu 10.000 Euro.
In der Bank Norwegian Kreditkarte sind folgende Versicherungen enthalten (Stand Juli 2026):
Damit die Versicherungen greifen, müssen Sie bei Flugreisen mindestens 50 Prozent der Transportkosten mit der Bank Norwegian Kreditkarte bezahlen, bei Reisen mit dem eigenen Auto mindestens 50 Prozent der Gesamtkosten. Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite der Bank selbst.
Je deckungsberechtigtem Schaden oder Ereignis gilt eine Selbstbeteiligung von 185 Euro, außer bei Flug- und Gepäckverspätung. Bei Reiserücktritt beträgt die Selbstbeteiligung 20 % des Betrags, mindestens aber 185 Euro (Stand Juli 2026).
Die Kreditkarte der norwegischen Bank ist vollständig kostenlos, sofern Sie nicht die Teilzahlungsoption nutzen. Dann fallen Zinskosten in Höhe von 24,4 Prozent eff. p. a. auf den offenen Betrag an.
Die Bank Norwegian wurde 2007 in Norwegen gegründet und fusionierte 2022 mit der schwedischen Bank Nordax. Diese wiederum änderte 2023 ihren Namen zu Noba Bank Group AB. Zur schwedischen Noba Bank Group gehören außerdem die Svensk Hypoteks Pension, die Nordax Bank und DBT. Gemeinsam bieten sie verschiedene Finanzprodukte für Privat- und Firmenkunden an.
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