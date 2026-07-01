Erfahrungen mit der Bank Norwegian Kreditkarte

Die Redaktion hat die Visa Kreditkarte der Bank Norwegian ausgiebig getestet. Besonders komfortabel fiel dabei auf, dass die monatliche Rechnung kostenlos per Lastschrift beglichen werden kann. So fallen keine Teilzahlungszinsen an, selbst wenn man die Kreditkarte im Ausland nutzt und eine manuelle Überweisung gerade nicht möglich ist.



Andere Kreditkarten, wie zum Beispiel die TF Mastercard Gold oder die Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia Bank, bieten diese Funktion nicht an oder verlangen dafür, wie die easybank Kreditkarte, eine Gebühr.

Ein Pluspunkt auf Reisen ist der inkludierte Versicherungsschutz: Reiseversicherung und Reiserücktrittversicherung machen zusätzliche Versicherungsabschlüsse weitgehend überflüssig.

Einer der größten Vorteile der Bank Norwegian Kreditkarte ist, dass das Bezahlen im In- und Ausland kostenlos ist. Das gilt auch für Zahlungen in Fremdwährungen. Hier hat sie die Nase vor zum Beispiel der easybank Kreditkarte Gold und der Payback American Express Karte vorn, die nur kostenlose Zahlungen in Euro ermöglichen.

Ein weiterer großer Vorteil der Bank Norwegian Visa Kreditkarte: Kostenlose Bargeldabhebungen im In- und Ausland weltweit. (Gebühren entstehen hier eventuell bei dem Anbieter, der den Automat betreibt.) Hier schlägt sie viele Konkurrenten.

Aus eigener Erfahrung der Redaktion ist der Kundenservice gut erreichbar und hilft schnell und kompetent weiter. Bei einem möglichen Betrugsversuch reagierte die Bank automatisch und umgehend mit einer Kartensperrung und einem kostenlosen Kartenersatz.

Die Bank Norwegian Kreditkarte kostet im Monat 0 Euro und schneidet im Vergleich zu anderen Kreditkarten mit ihrem Preis-Leistungs-Paket sehr gut ab.