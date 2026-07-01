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Vor- und Nachteile der Bank Norwegian Kreditkarte:
Von Reiseversicherung bis Bargeld abheben

Wie gut ist die Bank Norwegian Kreditkarte?

  • Bei der Bank Norwegian Kreditkarte handelt es sich um eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen ohne Monats- beziehungsweise Jahresgebühr. Sowohl die Rückzahlung in Teilzahlungen als auch per Lastschrift sind möglich.
  • Die Bank Norwegian Kreditkarte bietet weltweit kostenloses Bezahlen und Geldabheben und beinhaltet zudem Reiseversicherungen ohne zusätzliche Kosten.
  • In Sachen Sicherheit bietet die Bank Norwegian höchste Standards zur Betrugsprävention, Unterstützung bei Reklamationen und Überwachung der Transaktionen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Erfahrungen mit der Bank Norwegian Kreditkarte

Die Redaktion hat die Visa Kreditkarte der Bank Norwegian ausgiebig getestet. Besonders komfortabel fiel dabei auf, dass die monatliche Rechnung kostenlos per Lastschrift beglichen werden kann. So fallen keine Teilzahlungszinsen an, selbst wenn man die Kreditkarte im Ausland nutzt und eine manuelle Überweisung gerade nicht möglich ist.

Andere Kreditkarten, wie zum Beispiel die TF Mastercard Gold oder die Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia Bank, bieten diese Funktion nicht an oder verlangen dafür, wie die easybank Kreditkarte, eine Gebühr.

Ein Pluspunkt auf Reisen ist der inkludierte Versicherungsschutz: Reiseversicherung und Reiserücktrittversicherung machen zusätzliche Versicherungsabschlüsse weitgehend überflüssig.

Einer der größten Vorteile der Bank Norwegian Kreditkarte ist, dass das Bezahlen im In- und Ausland kostenlos ist. Das gilt auch für Zahlungen in Fremdwährungen. Hier hat sie die Nase vor zum Beispiel der easybank Kreditkarte Gold und der Payback American Express Karte vorn, die nur kostenlose Zahlungen in Euro ermöglichen.

Ein weiterer großer Vorteil der Bank Norwegian Visa Kreditkarte: Kostenlose Bargeldabhebungen im In- und Ausland weltweit. (Gebühren entstehen hier eventuell bei dem Anbieter, der den Automat betreibt.) Hier schlägt sie viele Konkurrenten.

Aus eigener Erfahrung der Redaktion ist der Kundenservice gut erreichbar und hilft schnell und kompetent weiter. Bei einem möglichen Betrugsversuch reagierte die Bank automatisch und umgehend mit einer Kartensperrung und einem kostenlosen Kartenersatz.

Die Bank Norwegian Kreditkarte kostet im Monat 0 Euro und schneidet im Vergleich zu anderen Kreditkarten mit ihrem Preis-Leistungs-Paket sehr gut ab.

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Vorteile der Bank Norwegian Kreditkarte

Kreditkarte ohne regelmäßige Gebühr

Die Bank Norwegian Karte kostet dauerhaft keine Grundgebühr.

Gebührenfrei weltweit bezahlen

Für Zahlungen in Fremdwährungen fallen keine Gebühren an.

Inklusive Reiseversicherung

Reiserücktritts- und weitere Reiseversicherungen sind enthalten.

Bargeldabhebungen ohne Gebühr

Bargeldabhebungen sind weltweit kostenfrei. Hinweis: Der Automatenbetreiber kann eigenständig Gebühren erheben.

Mobiles Bezahlen als Standard

Die Kreditkarte lässt sich schnell und einfach bei mobilen Bezahlsystemen wie Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay hinterlegen.

Praktische Bank Norwegian App

In der App sind alle Transaktionen sofort und übersichtlich aufgelistet. Die Karte lässt sich über die App einfach verwalten.

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Nachteile der Bank Norwegian Kreditkarte

Lastschrift erst nach drei Monaten

Der automatische Rechnungsausgleich per Lastschrift lässt sich erst nach drei Monaten aktivieren. Bis dahin müssen neue Kunden den offenen Rechnungsbetrag manuell überweisen.

Hoher Zins für Teilzahlungen

Offene Beträge müssen nach 45 Tagen vollständig ausgeglichen werden, ansonsten fällt ein effektiver Jahreszins von 24,4 Prozent auf die Restbeträge an.

Zinsloses Zahlungsziel im Mittelfeld

Wer den Kreditrahmen möglichst lange ausnutzen will, hat mit anderen Karten, wie zum Beispiel der Consors Finanz Mastercard mit bis zu 90 Tagen mehr Zeit. Bei der Visa der Bank Norwegian müssen Sie die Rechnung nach 44 Tagen ausgleichen. Damit bietet sie aber immerhin mehr Spielraum als beispielsweise die Hanseatic Bank GenialCard, die lediglich 37 Tage zinsfrei bis zum Ausgleich nutzbar ist.

Eigenbeteiligung und Deckungssumme bei Versicherungen

Damit die Versicherungen greifen, müssen mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der Karte bezahlt worden sein. Tritt der Versicherungsfall ein, wird für jeden deckungsberechtigten Schaden beziehungsweise das Ereignis eine Selbstbeteiligung von 185 Euro fällig. Ausnahmen bilden nur Flug- und Gepäckverspätung.

Bei Reiserücktritt gilt ein Selbstbehalt von 20 % des Schadens, jedoch mindestens 185 Euro. Auch die Deckungssummen sind eventuell nicht ausreichend. Bei Reiserücktritt sind lediglich bis zu 2.000 Euro pro Person und max. 4.000 Euro pro Reise versichert. Je nach Reiseziel ist dieser Betrag schnell überschritten.

Für wen eignet sich die Bank Norwegian Kreditkarte?

Die Karte der Bank Norwegian bietet vor allem für Reisende flexible und günstige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hohe Akzeptanz dank Visa ist sie weltweit ein guter Begleiter.

Mit einem zinslosen Zahlungsziel von 44 Tagen haben Kunden die Möglichkeit, den Verfügungsrahmen wie einen kostenlosen Kredit zu nutzen. Auch im Alltag die Karte dank kostenloser und mobiler Bezahlmöglichkeit flexibel einsetzbar.

Wer auf Reisen zusätzlichen Komfort wie den Zugang zu einer Flughafen-Lounge oder Concierge-Service wünscht, ist mit einer kostenpflichtigen Alternative besser aufgehoben.

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Wählen Sie die Karte im CHECK24 Kreditkartenvergleich aus. Für die digitale Beantragung der Karte ist die App der Norwegian Bank nötig. Diese können Sie kostenlos herunterladen. 

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Machen Sie die benötigten Angaben und halten Sie Ihren Ausweis oder Reisepass bereit, um sich zu legitimieren. Achten Sie auf eine gut beleuchtete und ruhige Umgebung.

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Sobald die Identitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen ist, haben Sie bereits virtuell Zugriff auf die Kreditkarte. Die physische Karte erhalten Sie kurz darauf per Post.

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Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match die passende Kreditkarte finden

Bei jeder Kreditkartenanfrage entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa – unabhängig davon, ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Mehrere Anfragen innerhalb eines Jahres können sich dabei negativ auf Ihren Schufa-Score auswirken.

Damit Sie unnötige Ablehnungen vermeiden, analysiert das Kreditkarten-Match von CHECK24 auf Wunsch im Vorfeld Ihre Angaben gemeinsam mit unserem Partner infoscore und zeigt Ihnen, wie hoch Ihre Abschlusschancen sind – ohne Einfluss auf Ihren Schufa-Score. So sehen Sie sofort, welche Karten wirklich zu Ihnen passen.


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Alternativen zur Bank Norwegian Kreditkarte

Je nachdem, wo Ihr Fokus bei einer Kreditkarte liegt, können Alternativen für Sie sinnvoll sein. Achten Sie bei den Details darauf, welche Kosten anfallen, wie Sie die Kreditkartenrechnung ausgleichen können und ob Sie bei derselben Bank ein Girokonto führen müssen. 

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige beliebte Kreditkarten aus unserem Vergleich, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Gebührenfrei Mastercard GOLD

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C24 Mastercard

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TF Bank Mastercard Gold

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Hanseatic GenialCard

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Bunq Easy Card Prepaid-Karte

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Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

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Häufige Fragen zur Bank Norwegian Kreditkarte

Ist die Bank Norwegian seriös?

Ja, die Bank Norwegian ist eine seriöse Bank, die seit Mitte November 2021 in Deutschland agiert. Sie unterliegt der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde "Finansinspektionen", da Bank Norwegian Teil der Noba Bank Group ist. Diese ist in der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als grenzüberschreitender Dienstleister registriert. 

Wie hoch ist das Limit bei der kostenlosen Kreditkarte der Bank Norwegian?

Das Limit richtet sich zunächst nach der Bonität des Antragsstellers. Hier sind zum Start zwischen 2.000 und 4.000 Euro üblich. Der Verfügungsrahmen kann im Nachhinein angepasst werden. Die Bank selbst wirbt auf der eigenen Homepage mit einem möglichen Kredit von bis zu 10.000 Euro.

Welche Reiseversicherungen sind enthalten?

In der Bank Norwegian Kreditkarte sind folgende Versicherungen enthalten (Stand Juli 2026): 

  • Reiserücktritt
  • Gepäck
  • verspätetes Gepäck
  • Evakuierung/Transport
  • Behandlung im Falle von Verletzungen und Krankheiten
  • Hotel und Aufenthalt

Damit die Versicherungen greifen, müssen Sie bei Flugreisen mindestens 50 Prozent der Transportkosten mit der Bank Norwegian Kreditkarte bezahlen, bei Reisen mit dem eigenen Auto mindestens 50 Prozent der Gesamtkosten. Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite der Bank selbst.

Wie hoch ist die Selbstbeteiligung bei der inkludierten Versicherung?

Je deckungsberechtigtem Schaden oder Ereignis gilt eine Selbstbeteiligung von 185 Euro, außer bei Flug- und Gepäckverspätung. Bei Reiserücktritt beträgt die Selbstbeteiligung 20 % des Betrags, mindestens aber 185 Euro (Stand Juli 2026).

Was kostet die Bank Norwegian Kreditkarte?

Die Kreditkarte der norwegischen Bank ist vollständig kostenlos, sofern Sie nicht die Teilzahlungsoption nutzen. Dann fallen Zinskosten in Höhe von 24,4 Prozent eff. p. a. auf den offenen Betrag an.

Was für eine Bank ist die Bank Norwegian?

Die Bank Norwegian wurde 2007 in Norwegen gegründet und fusionierte 2022 mit der schwedischen Bank Nordax. Diese wiederum änderte 2023 ihren Namen zu Noba Bank Group AB. Zur schwedischen Noba Bank Group gehören außerdem die Svensk Hypoteks Pension, die Nordax Bank und DBT. Gemeinsam bieten sie verschiedene Finanzprodukte für Privat- und Firmenkunden an. 

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