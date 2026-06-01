Wir bewerten die Santander BestCard Smart als eine gute Shoppingkarte mit flexiblem Kreditrahmen, die bis zu 41 Tage zinsfreies Einkaufen ermöglicht. Bis zu vier kostenlose Bargeldabhebungen weltweit pro Monat machen die Karte zudem zu einem brauchbaren Reisebegleiter. Besonders hervorzuheben ist die integrierte Kaufschutzversicherung und Garantieverlängerung. Eine Kooperation mit Urlaubsplus sorgt für einen lohnendes Cashback bei Reisebuchungen über die Karte. Die Bedingungen für Versicherungen und Cashback entnehmen Sie den Kartendetails.
Im Vergleich zu dauerhaft kostenlosen Kreditkarten, wie der TF Mastercard Gold oder der Gebührenfrei Mastercard Gold, ist die BestCard Smart nur im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine Gebühr an, es sei denn, Sie können einen Jahresumsatz von 2.000 Euro vorweisen. Die voreingestellte Teilzahlung kann bei unvollständiger Rückzahlung zudem zu Zinskosten führen.
Insgesamt empfehlen wir die BestCard Smart für alle, die ihre Kreditkarte sehr regelmäßig im Einsatz haben und ihre Reiseplanung gerne an aktuelle Angeboten anpassen.
In Deutschland tritt Santander künftig unter dem Namen Openbank Deutschland AG auf. Die Openbank gehört als digitale Bank zur Santander-Gruppe. Diese will laut eigenen Angaben die digitalen Angebote von Openbank mit dem bewährten Service und der Erfahrung von Santander für den deutschen Markt verbinden.
Leistungen, Funktionen und Konditionen der Santander Kreditkarte bleiben unverändert. Bestehende Verträge behalten weiterhin ihre Gültigkeit und auch die Kreditkarten können wie gewohnt weiter genutzt werden.
Mit der Karte können Karteninhaber bis zu viermal im Monat weltweit kostenlos Bargeld am Automaten abheben.
Die Rückzahlung der BestCard Smart lässt sich auf bis zu 100 Prozent per Lastschrift einstellen, direkt nach Erhalt der Karte.
Sie können die Karte bei Apple und Google Pay einbinden und so ganz einfach Ihr Smartphone zur Bezahlung verwenden.
Mit der Kreditkarte können Sie weltweit kostenlos bezahlen. Es fällt keine Fremdwährungsgebühr an.
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Mögliche Jahresgebühr
|Die Karte ist nur im ersten Jahr kostenlos. Danach fallen Gebühren an, wenn ein Jahresumsatz von 2.000 Euro nicht erreicht wurde.
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Ohne Reiseversicherungen
|Ein Versicherungspaket für Reisen ist bei der Santander Kreditkarte nicht enthalten.
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Zinsen bei Teilzahlung
|Wird die monatliche Kreditkartenrechnung nicht vollständig beglichen, entstehen Sollzinsen.
Das Limit der Santander Kreditkarte ist abhängig von der individuellen Bonität. Der erste Verfügungsrahmen kann bis zu 2.000 Euro betragen.
Eine Erhöhung des Kreditkartenlimits ist frühestens sechs Monate nach Ausstellung möglich. Voraussetzung ist, dass in diesem Zeitraum keine Rücklastschrift vorlag und weder eine Limitänderung noch eine Kontosperrung erfolgt ist.
Der Antrag kann einfach online über das Santander Kontaktformular gestellt werden. Für eine schnellere Bearbeitung empfiehlt es sich, aktuelle Einkommensnachweise sowie den Personalausweis als Anhang mitzusenden.
Mit der Santander Kreditkarte erhalten Sie fünf Prozent Cashback bei Reisebuchungen über den Kooperationspartner Urlaubsplus GmbH. Die Rückvergütung wird automatisch nach Ihrer Reise durch den Partner der Bank ausgezahlt.
Die Beantragung der Santander Kreditkarte erfolgt bequem online. Im Antragsformular geben Sie Ihre persönlichen Daten an.
Ihre Daten werden an die Bank übermittelt, welche über die Ablehnung oder Annahme Ihres Antrags entscheidet.
Ihre Identität weisen Sie per VideoIdent oder PostIdent nach. Dazu benötigen Sie entweder Ihren Personalausweis oder Ihren Reisepass mit Meldebescheinigung.
Nach erfolgreicher Identifizierung unterschreiben Sie den Vertrag digital durch Eingabe einer TAN.
Nach der Genehmigung erhalten Sie innerhalb von rund einer Woche einen Link zur Registrierung in der Santander App und können Ihre Kreditkarte bereits digital einsetzen.
Die physische Karte trifft in der Regel innerhalb von zwei Wochen per Post ein.
Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.
In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.
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