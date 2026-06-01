So bewerten unsere Expertinnen die BestCard Smart

Wir bewerten die Santander BestCard Smart als eine gute Shoppingkarte mit flexiblem Kreditrahmen, die bis zu 41 Tage zinsfreies Einkaufen ermöglicht. Bis zu vier kostenlose Bargeldabhebungen weltweit pro Monat machen die Karte zudem zu einem brauchbaren Reisebegleiter. Besonders hervorzuheben ist die integrierte Kaufschutzversicherung und Garantieverlängerung. Eine Kooperation mit Urlaubsplus sorgt für einen lohnendes Cashback bei Reisebuchungen über die Karte. Die Bedingungen für Versicherungen und Cashback entnehmen Sie den Kartendetails.

Im Vergleich zu dauerhaft kostenlosen Kreditkarten, wie der TF Mastercard Gold oder der Gebührenfrei Mastercard Gold, ist die BestCard Smart nur im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine Gebühr an, es sei denn, Sie können einen Jahresumsatz von 2.000 Euro vorweisen. Die voreingestellte Teilzahlung kann bei unvollständiger Rückzahlung zudem zu Zinskosten führen.

Insgesamt empfehlen wir die BestCard Smart für alle, die ihre Kreditkarte sehr regelmäßig im Einsatz haben und ihre Reiseplanung gerne an aktuelle Angeboten anpassen.