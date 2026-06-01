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Santander BestCard Smart beantragen
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Santander BestCard Smart:
Wie gut ist die Kreditkarte der Openbank?

Lohnt sich die Santander BestCard Smart?

  • Die Santander BestCard Smart erhalten Sie mit individuellem Kreditrahmen. Die Kreditkarte ist im ersten Jahr kostenlos, danach nur bei einem Kartenumsatz von 2.000 Euro. 
  • Ob sich die Santander Karte der Openbank für Sie lohnt, hängt stark von Ihren Bedürfnissen ab. Über CHECK24 vergleichen Sie verschiedene Kreditkarten und erhalten schnell ein umfassendes Bild über die Vor- und Nachteile der Santander Kreditkarte. Mit dem kostenlosen Kreditkarten-Match können Sie außerdem Ihre persönliche Abschlusschance prüfen.
  • Die Beantragung der Visa Card funktioniert komplett digital und ist in wenigen Minuten abgeschlossen. 

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

So bewerten unsere Expertinnen die BestCard Smart

Wir bewerten die Santander BestCard Smart als eine gute Shoppingkarte mit flexiblem Kreditrahmen, die bis zu 41 Tage zinsfreies Einkaufen ermöglicht. Bis zu vier kostenlose Bargeldabhebungen weltweit pro Monat machen die Karte zudem zu einem brauchbaren Reisebegleiter. Besonders hervorzuheben ist die integrierte Kaufschutzversicherung und Garantieverlängerung. Eine Kooperation mit Urlaubsplus sorgt für einen lohnendes Cashback bei Reisebuchungen über die Karte. Die Bedingungen für Versicherungen und Cashback entnehmen Sie den Kartendetails.

Im Vergleich zu dauerhaft kostenlosen Kreditkarten, wie der TF Mastercard Gold oder der Gebührenfrei Mastercard Gold, ist die BestCard Smart nur im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine Gebühr an, es sei denn, Sie können einen Jahresumsatz von 2.000 Euro vorweisen. Die voreingestellte Teilzahlung kann bei unvollständiger Rückzahlung zudem zu Zinskosten führen.

Insgesamt empfehlen wir die BestCard Smart für alle, die ihre Kreditkarte sehr regelmäßig im Einsatz haben und ihre Reiseplanung gerne an aktuelle Angeboten anpassen. 

CHECK24 Hinweis

Aus Santander wird Openbank

In Deutschland tritt Santander künftig unter dem Namen Openbank Deutschland AG auf. Die Openbank gehört als digitale Bank zur Santander-Gruppe. Diese will laut eigenen Angaben die digitalen Angebote von Openbank mit dem bewährten Service und der Erfahrung von Santander für den deutschen Markt verbinden. 

Leistungen, Funktionen und Konditionen der Santander Kreditkarte bleiben unverändert. Bestehende Verträge behalten weiterhin ihre Gültigkeit und auch die Kreditkarten können wie gewohnt weiter genutzt werden.

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Mit dem CHECK24 Kreditkarten-Match die passende Kreditkarte finden

Bei jeder Kreditkartenanfrage entsteht ein Eintrag in Ihrer Schufa – unabhängig davon, ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Mehrere Anfragen innerhalb eines Jahres können sich dabei negativ auf Ihren Schufa-Score auswirken.

Damit Sie unnötige Ablehnungen vermeiden, analysiert das Kreditkarten-Match von CHECK24 auf Wunsch im Vorfeld Ihre Angaben gemeinsam mit unserem Partner infoscore und zeigt Ihnen, wie hoch Ihre Abschlusschancen sind – ohne Einfluss auf Ihren Schufa-Score. So sehen Sie sofort, welche Karten wirklich zu Ihnen passen.


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Was sind die Vorteile der Santander BestCard Smart?

Reisebonus

Bei Buchungen mit der Karte über Urlaubsplus werden 5 Prozent des Reisepreises zurückerstattet.

Vier kostenlose Bargeldabhebungen

Mit der Karte können Karteninhaber bis zu viermal im Monat weltweit kostenlos Bargeld am Automaten abheben. 

Automatischer Rechnungsausgleich

Die Rückzahlung der BestCard Smart lässt sich auf bis zu 100 Prozent per Lastschrift einstellen, direkt nach Erhalt der Karte.

Mobiles Bezahlen

Handy

Sie können die Karte bei Apple und Google Pay einbinden und so ganz einfach Ihr Smartphone zur Bezahlung verwenden.

Weltweit kostenlos Bezahlen

Globus

Mit der Kreditkarte können Sie weltweit kostenlos bezahlen. Es fällt keine Fremdwährungsgebühr an. 

Versicherung inklusive

Versicherungsschein
Mit Kaufschutzversicherung und Garantieverlängerung sind Ihre Elektrogeräte länger abgesichert – ausgenommen Handys.
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Worauf sollten Sie bei der Santander Kreditkarte achten?

Mögliche Jahresgebühr

 Die Karte ist nur im ersten Jahr kostenlos. Danach fallen Gebühren an, wenn ein Jahresumsatz von 2.000 Euro nicht erreicht wurde. 

Ohne Reiseversicherungen

 Ein Versicherungspaket für Reisen ist bei der Santander Kreditkarte nicht enthalten.

Zinsen bei Teilzahlung

 Wird die monatliche Kreditkartenrechnung nicht vollständig beglichen, entstehen Sollzinsen.

Häufige Fragen zur Kreditkarte der Openbank

Wie hoch ist das Limit für die Santander Kreditkarte?

Das Limit der Santander Kreditkarte ist abhängig von der individuellen Bonität. Der erste Verfügungsrahmen kann bis zu 2.000 Euro betragen.

Kann ich den Kreditrahmen meiner Santander-Kreditkarte erhöhen?

Eine Erhöhung des Kreditkartenlimits ist frühestens sechs Monate nach Ausstellung möglich. Voraussetzung ist, dass in diesem Zeitraum keine Rücklastschrift vorlag und weder eine Limitänderung noch eine Kontosperrung erfolgt ist.

Der Antrag kann einfach online über das Santander Kontaktformular gestellt werden. Für eine schnellere Bearbeitung empfiehlt es sich, aktuelle Einkommensnachweise sowie den Personalausweis als Anhang mitzusenden.

Wie erhalte ich Cashback bei der Santander-Kreditkarte?

Mit der Santander Kreditkarte erhalten Sie fünf Prozent Cashback bei Reisebuchungen über den Kooperationspartner Urlaubsplus GmbH. Die Rückvergütung wird automatisch nach Ihrer Reise durch den Partner der Bank ausgezahlt.

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Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇭🇷 Kroatisch

Santander Kreditkarte beantragen
 So funktioniert’s:

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Online-Antrag ausfüllen

Die Beantragung der Santander Kreditkarte erfolgt bequem online. Im Antragsformular geben Sie Ihre persönlichen Daten an.

Ihre Daten werden an die Bank übermittelt, welche über die Ablehnung oder Annahme Ihres Antrags entscheidet.

Identifikationsprüfung

Ihre Identität weisen Sie per VideoIdent oder PostIdent nach. Dazu benötigen Sie entweder Ihren Personalausweis oder Ihren Reisepass mit Meldebescheinigung.

Nach erfolgreicher Identifizierung unterschreiben Sie den Vertrag digital durch Eingabe einer TAN.

Karte erhalten

Nach der Genehmigung erhalten Sie innerhalb von rund einer Woche einen Link zur Registrierung in der Santander App und können Ihre Kreditkarte bereits digital einsetzen.

Die physische Karte trifft in der Regel innerhalb von zwei Wochen per Post ein.

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Alternativen

Um Ihnen die Auswahl einer passenden Kreditkarte zu erleichtern, sehen Sie nachfolgend einige unserer beliebtesten Kreditkarten, basierend auf den Produktleistungen, Bewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

In den jeweiligen Testberichten erläutern wir alle wichtigen Kartendetails und -funktionen. So können Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, die wirklich zu Ihnen passt.

Gebührenfrei Mastercard GOLD

Gebührenfrei Mastercard GOLD

easybank Kreditkarte

TF Bank Mastercard Gold

TF Bank Mastercard Gold

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

Bunq Easy Card Prepaid-Karte

C24
Mastercard

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Kreditkartenvergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Kreditkarten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 aus 12.006 Bewertungen
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Überweisung auf die Kreditkarte: So geht’s

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