Gewerbekredit online vergleichen und beantragen

Was gilt bei negativer Schufa?

Ein schlechter Schufa-Score kann die Chancen auf eine Bewilligung deutlich verringern. Für einen Gewerbekredit, der explizit zu geschäftlichen Zwecken aufgenommen wird, wird bei Einzelunternehmern, Personengesellschaften (Ausnahme Kommanditist einer KG) und Freiberuflern auch die Schufa abgefragt, da sie persönlich für das geliehene Geld haften.

Anbieter fragen bei einer geschäftlichen Kreditanfrage von Kapitalgesellschaften wie einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder UG (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)) vor allem Informationen bei Wirtschaftsauskunfteien wie der Creditreform ab. Diese bewertet gemeldete Unternehmen und schätzt Risiko und Bonität ein – ähnlich, wie es die Schufa bei Privatpersonen macht. Auch hier gibt es einen Score. In diesen fließen öffentlich zugängliche Informationen wie zum Beispiel aus dem Handelsregister ein, aber auch Inkassodaten, Lieferantenrückfragen und Zahlungserfahrungen sowie Unternehmensalter, Rechtsform, Branche, Bilanzen und weiteres. Anders als beim Schufa-Score gilt: Je niedriger der Wert, desto besser.

Auch hier setzen Anbieter ihre Anforderungen bei einer Kreditentscheidung unterschiedlich an. Speziell diejenigen, die sich an sehr junge Unternehmen richten, nehmen oft auch einen höheren Creditreform-Score in Kauf. Nicht immer schließt eine negative Schufa also eine Bewilligung grundsätzlich aus, kann sie aber erschweren und den Kredit teurer machen.