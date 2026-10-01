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Gewerbekredit online vergleichen und beantragen

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Freie Verwendung
Freie Verwendung
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Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
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Das Wichtigste zum Gewerbekredit

  • Ein Gewerbekredit ist ein Darlehen, das von einem Unternehmen oder von freiberuflich oder selbstständig Tätigen aufgenommen wird.
  • Das geliehene Geld dient geschäftlichen Zwecken wie der Überbrückung von Liquiditätsengpässen oder der Investition in die Firma.
  • Zur Bewilligung setzen Kreditanbieter unterschiedliche Voraussetzungen an, die oft auch abhängig von der benötigten Höhe des Kredits sind. Einige Anbieter zeichnen sich dabei durch besonders unkomplizierte Antragsverfahren aus. Je nach Ausgangslage und Vorhaben können aber auch Kreditalternativen infrage kommen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie finde ich den passenden Gewerbekredit im Vergleich?

Im Kreditvergleich werden Ihnen automatisch passende Kreditgeber angezeigt, die Ihr gewerbliches Vorhaben möglicherweise finanzieren. Dazu sollten Sie unbedingt angeben, dass Sie selbstständig oder freiberuflich sind und eine Gewerbefinanzierung suchen. Von den angezeigten Kreditgebern können Sie im Anschluss den passenden Kredit auswählen, um eine Finanzierungsanfrage zu stellen.

Beispiele für Anbieter von Gewerbekrediten bei CHECK24

Anbieter Verwendung Besonderheiten
YouLend

z. B. Steuernachzahlungen,
Zahlung von Gehältern,
Kauf von Inventar,
Finanzierung von
Expansionen
  • niedrige Hürden bei der Bonität
  • nachträgliche Kreditaufstockung möglich
  • kostenlose Sondertilgungen
  • meist schnelle Entscheidung über Bewilligung
iwoca

kurzfristiger Kreditbedarf,
betriebliche Verwendung
ohne konkreten
Verwendungszweck möglich
  • bis 15.000 € sind keine Dokumente nötig
  • nachträgliche Kreditaufstockung möglich
  • kostenlose Sondertilgungen
  • meist schnelle Entscheidung über Bewilligung
Fynbiz
(Compeon)

zur allgemeinen
betrieblichen Nutzung,
komplexere
Finanzierungsbedürfnisse
  • arbeitet als Vermittler mit Partnerbanken
    zusammen und hat deshalb mehr Angebotsmöglichkeiten
  • Kreditentscheidungen teilweise in unter 10 Minuten

Stand Oktober 2026

Transparenzhinweis

Ein Kreditangebot ist nicht gleichzusetzen mit einer Kreditbewilligung. Die Anbieter setzen ihre Kriterien für eine Bewilligung unterschiedlich an. Die Angebote richten sich zudem nach den individuellen Voraussetzungen der Antragsteller. CHECK24 erhält bei erfolgreichem Kreditabschluss eine Provision der Kreditanbieter. Diese Provision wird zu keiner Zeit auf die Kunden umgelegt.

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

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„Sehr freundlich. Super beratung nicht aufdringlich.‟ 10/2026
5,0/5 12.251 Bewertungen
„schnelle Antworten‟ 10/2026

Welche Zinsen und Kosten hat ein Kredit für Gewerbetreibende?

Welchen Zinssatz Sie für Ihren Kredit erhalten, ist, wie bei Ratenkrediten an Privatpersonen, auch bei gewerblichem Verwendungszweck abhängig vom Anbieter und der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers. Je nach Laufzeit und Kreditsumme können unterschiedliche Konditionen als Basis dienen. Deshalb ist es immer sinnvoll, mehrere Angebote einzuholen und vor allem den effektiven Jahreszins zu vergleichen. Da das Einkommen jedoch nicht so sicher und regelmäßig wie bei Angestellten ist, müssen Sie bei einem Unternehmenskredit mit höheren Zinsen rechnen. So gleichen Anbieter das Risiko einer Kreditvergabe aus.

Die Kosten für das Darlehen richten sich nach Zinssatz, Betrag und Laufzeit. Mit einer längeren Kreditlaufzeit können Sie die Monatsrate senken, gleichzeitig steigen die Zinskosten, wie das Beispiel zeigt.

Laufzeit 36 Monate 72 Monate
Monatsrate 608 € 331 €
Gesamtbetrag 21.898 € 23.854 €
Zinsaufwand 1.898 € 3.854 €

Annahme: Kredithöhe 20.000 €, effektiver Jahreszins 6,15 % 

Welche Laufzeit zu Ihrem benötigten Kreditbetrag und Monatsbudget passt, können Sie mit unserem kostenlosen und anonymen Kreditrechner ermitteln.

💡Wie viel Gewerbekredit kann ich aufnehmen und welche Laufzeit passt?

Während Sie für Ratenkredite eine reguläre Haushaltsrechnung erstellen, in der Sie Ihre regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen, geht es bei einem Gewerbedarlehen darum, wie viel Kredit sich Ihr Unternehmen leisten kann. Bei einem Firmenkredit richtet sich die mögliche Kredithöhe deshalb oft nach dem Jahresumsatz. Häufig liegt die maximale Kreditsumme bei 10 bis 15 Prozent des Jahresumsatzes. Intern setzen Banken eine individuelle Kreditlinie je nach Angebot an. Es ist möglich, dass Sie zwar aufgrund des Jahresumsatzes mit einem höheren Kreditbetrag kalkulieren, ein Kredit für berufliche Zwecke aber nur bis beispielsweise 100.000 Euro vergeben wird.

Die Laufzeit sollte so gewählt werden, dass das Darlehen gut zu Ihrem Vorhaben passt. Die monatlichen Raten sollten aber mit den regulären Einnahmen gedeckt und alle anderen anfallenden Ausgaben trotzdem problemlos getätigt werden können.

Verwendung des Gewerbekredits

Gewerbekredite können vielfältig eingesetzt werden, je nachdem, wo entsprechender Bedarf herrscht. Ob für die Kreditvergabe ein konkreter Verwendungszweck genannt werden muss, hängt vom Geldgeber ab.

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Schnelle Liquidität herstellen

Kurzfristige Liquiditätsengpässe, die zum Beispiel durch eine noch nicht beglichene Rechnung eines Kunden entstehen, können mit einem Kredit überbrückt werden:

  • Bezahlung von Gehältern oder Miete einer Gewerbefläche
  • Einkauf von benötigtem Material
  • Steuernachzahlungen
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Investition ins Gewerbe

Hier handelt es sich um langfristige Investitionen, wie zum Beispiel:

  • Anschaffung einer Maschine
  • Wachstum Ihres Unternehmens
  • Büroausstattung
  • Modernisierung einer Immobilie
Eine Lagerhalle, Fahrzeuge und ein Außenbereich mit modernen Gebäuden

Welche Arten von Gewerbekrediten gibt es?

Je nachdem wofür Sie die Geldmittel einsetzen möchten, können unterschiedliche Kreditarten infrage kommen:

  • Betriebsmittelkredit: Er ist kurzzeitig angelegt und deckt laufende Ausgaben wie Gehälter, Miete, Material oder Steuernachzahlungen. Damit lassen sich Liquiditätsengpässe überbrücken.
  • Investitionskredit: Er ist mittel- bis langfristig gedacht und finanziert Anschaffungen wie Maschinen, Fahrzeuge, Büroausstattung oder eine Expansion. Die Laufzeit orientiert sich oft an der Nutzungsdauer des finanzierten Guts.
  • Immobilienkredit: Er dient dem Kauf, Bau oder der Modernisierung von Betriebsimmobilien. Er ist sehr langfristig gedacht und meist über eine Grundschuld abgesichert.
  • Förderkredit: Er kommt von der KfW oder den Förderbanken der Länder. Zinssätze und Konditionen sind oft günstig, aber die Beantragung läuft meist über die Hausbank und dauert länger.
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Welche Alternativen bieten sich an?

Es muss nicht zwingend ein klassischer Ratenkredit sein. Es gibt Alternativen wie den Verkauf offener Forderungen an Factoringanbieter, den Mietkauf und den Kontokorrent- beziehungsweise Überziehungskredit. Die Unterschiede, Vor- und Nachteile sollten Sie kennen.

Kontokorrentkredit

Darunter versteht man eine von der Bank eingeräumte Kreditlinie zum Geschäftskonto, die nach Bedarf genutzt werden kann. Nur bei Nutzung fallen Zinsen an. Diese liegen jedoch meist über denen eines Ratenkredits und sind damit recht hoch. Die Rückzahlung erfolgt flexibel und nicht in festen Raten. Das Pendant für einen solchen Kredit für Privatpersonen ist der Dispokredit beim Girokonto.

Rahmenkredit (Abrufkredit)

Er bietet einen festen Kreditrahmen, aus dem Sie Beträge nach Bedarf abrufen. Er ist meist günstiger als der Überziehungskredit, aber nicht ganz so flexibel. Ein Rahmenkredit kann bei einer anderen Bank sein als Ihr geschäftliches Konto.

Avalkredit

Hier übernimmt die Bank eine Bürgschaft für Ihr Unternehmen, etwa als Mietkaution, Gewährleistungs- oder Anzahlungsbürgschaft. Sie zahlen an die Bank eine Avalprovision. Erst, wenn Ihr Unternehmen seine Verpflichtung gegenüber dem Geschäftspartner nicht erfüllt, springt die Bank mit einer Leistung ein und holt sich das Geld anschließend von Ihnen zurück.

Leasing und Mietkauf

Statt teure Ausstattungen wie zum Beispiel Fahrzeuge oder Büroausstattungen zu kaufen, können Sie diese leasen. Dies entspricht einer Miete für eine vereinbarte Laufzeit gegen monatliche Raten. Ihr Unternehmen erwirbt dabei kein Eigentum. Beim Mietkauf zahlen Sie das erworbene Gut in Monatsraten ab. Dies lässt sich mit einem Ratenkauf bei Privatpersonen vergleichen. Rechtlich handelt es sich aber um einen Mietvertrag, der meistens mit einer Finanzierungs- oder Leasinggesellschaft geschlossen wird.

Factoring

Das Verfahren wird auch Rechnungsvorfinanzierung genannt. Hierbei wird, nachdem die Dienstleistung erbracht oder die Ware geliefert wurde, eine noch nicht beglichene Forderung an einen Factoringanbieter verkauft. Dieser wickelt dann die Einforderung der offenen Zahlung ab. Der Factoringanbieter nimmt eine Gebühr, die zwischen 0,5 und 5 Prozent des Betrags beträgt. Hinzu kommen Zinsen bis zum Zahlungseingang für den Betrag, den der Factorer finanziert.

Uberschrift

Flexibilität

Kosten

Finanzierungshöhe

Vorteile

Nachteile

Gewerbekredit

mittel

mittel

hoch

gut planbar;
vorzeitige Rückzahlung oft möglich;
häufig vollständig digital beantragbar
und schnell verfügbar

Zinssätze abhängig von Anbieter und Bonität;
mehrere Kredite belasten die Bonität

Kontokorrentkredit

sehr hoch

hoch

durch Kreditrahmen
begrenzt

schnell verfügbar;
muss nur einmal beantragt werden;
Zinszahlungen nur bei Nutzung

meist hohe Zinssätze;
nur bis zu einer bestimmten Höhe nutzbar;
ohne Tilgungsplan droht man den Überblick zu verlieren

Rahmenkredit

hoch

mittel

durch Kreditrahmen
begrenzt

Abruf nach Bedarf;
Zinszahlungen nur auf abgerufene Beträge;
meist günstiger als Kontokorrentkredit

oft Mindestabrufbeträge; teils Bereitstellungsprovision;
nur bis zur vereinbarten Höhe nutzbar

Avalkredit

gering
(zweckgebunden)

niedrig
(Avalprovision)

abhängig von der
benötigten Bürgschaft

kein Geldabfluss;
Zahlungsfähigkeit bleibt erhalten,
z. B. statt Barkaution

nur für Bürgschaften nutzbar;
verringert den Kreditrahmen bei der Bank;
im Ernstfall Rückforderung durch die Bank

Rechnungsvor-
finanzierung

mittel

je nach
Factoringgebühr

begrenzt durch
das Forderungsvolumen

Zahlungsfähigkeit trotz offener Rechnungen;
Forderungsmanagement wird ausgelagert;
kein negativer Einfluss auf die Bonität

Kosten je nach Anbieter hoch;
kann die Kundenbeziehung belasten;
nur Forderungen gegenüber solventen Kunden

Leasing

gering

mittel bis hoch

Wert des
Leasingguts

Raten als Betriebsausgaben absetzbar;
regelmäßiger Austausch des
Leasingguts möglich

kein Eigentum;
insgesamt oft teurer als ein Kauf;
vorzeitige Kündigung meist ausgeschlossen

Mietkauf

gering

mittel

Wert des
Mietkaufguts

Eigentum nach der letzten Rate;
planbare Raten

an ein bestimmtes Gut und eine feste Vertragsdauer
gebunden

CHECK24 Frage

Was ist besser: Factoring oder Gewerbekredit?

Das hängt stark von der individuellen Situation ab. Wenn es um eine Investition in das eigene Wachstum geht, ist meist der Kredit die bessere Variante. Der Geldbedarf entsteht langfristig und zusätzlich zu den laufenden Ausgaben. Auch um eine offene Forderung zu überbrücken, kann er sinnvoll sein: Trifft das Geld des Kunden ein, kann es genutzt werden, um den Kredit – sofern vertraglich vereinbart – vorzeitig zu tilgen und wieder schuldenfrei zu sein.

Wenn es darum geht, eine ausstehende Forderung auszulagern, kann das Factoringverfahren durchaus interessant sein, da es im weiteren Verlauf die eigene Buchhaltung entlastet und die Liquidität lückenlos erhält. Möglicherweise kann der Kunde das Verfahren jedoch als Misstrauen gegenüber seiner Zahlungsmoral verstehen.

Da die Kosten sehr unterschiedlich ausfallen, sollten diese grundsätzlich zunächst gegenübergestellt werden, bevor das eine oder das andere unterschrieben wird.

Wie kann ich online einen Gewerbekredit beantragen?

Erste Angaben machen

Geben Sie den gewünschten Kreditbetrag und die Laufzeit an. Machen Sie bei der Frage nach Ihrem Beruf und der Rechtsform korrekte Angaben. Wählen Sie außerdem aus, dass Sie einen Gewerbekredit aufnehmen möchten.

Angebote vergleichen

Wählen Sie aus den unverbindlich angezeigten Finanzierungsangeboten das aus, dessen generelle Konditionen und Zinsen am vorteilhaftesten für Sie sind. Nun können Sie den Gewerbekredit anfragen.

Kredit erhalten und einsetzen

Ihr Antrag wird vom Kreditanbieter geprüft. Wurde Ihre Anfrage bewilligt, wird Ihnen das Geld meist umgehend auf Ihr Geschäftskonto überwiesen. Sie können es nun wie geplant investieren.

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Welche Unterlagen brauche ich für Gewerbekredite?

Die geforderten Unterlagen weichen für gewöhnlich von denen bei Angestellten ab. Häufig werden folgende Dokumente benötigt: 

  • Kontoauszüge des Geschäftskontos der vergangenen drei Monate
  • aktueller Jahresabschluss
  • aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) oder Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) der vergangenen Jahre
  • Summen- und Saldenliste (SuSa)
  • gegebenenfalls Handelsregisterauszug und Selbstauskunft

Nicht immer werden alle Unterlagen verlangt. Bei iwoca sind zum Beispiel bis 15.000 Euro keine Nachweise nötig, bis 50.000 Euro sind die Kontoauszüge des Gewerbekontos der vergangenen 90 Tage ausreichend. Auch für einen Kredit bei YouLend reichen oft die Geschäftskontoauszüge.

Was gilt bei negativer Schufa?

Ein schlechter Schufa-Score kann die Chancen auf eine Bewilligung deutlich verringern. Für einen Gewerbekredit, der explizit zu geschäftlichen Zwecken aufgenommen wird, wird bei Einzelunternehmern, Personengesellschaften (Ausnahme Kommanditist einer KG) und Freiberuflern auch die Schufa abgefragt, da sie persönlich für das geliehene Geld haften.

Anbieter fragen bei einer geschäftlichen Kreditanfrage von Kapitalgesellschaften wie einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder UG (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)) vor allem Informationen bei Wirtschaftsauskunfteien wie der Creditreform ab. Diese bewertet gemeldete Unternehmen und schätzt Risiko und Bonität ein – ähnlich, wie es die Schufa bei Privatpersonen macht. Auch hier gibt es einen Score. In diesen fließen öffentlich zugängliche Informationen wie zum Beispiel aus dem Handelsregister ein, aber auch Inkassodaten, Lieferantenrückfragen und Zahlungserfahrungen sowie Unternehmensalter, Rechtsform, Branche, Bilanzen und weiteres. Anders als beim Schufa-Score gilt: Je niedriger der Wert, desto besser.

Auch hier setzen Anbieter ihre Anforderungen bei einer Kreditentscheidung unterschiedlich an. Speziell diejenigen, die sich an sehr junge Unternehmen richten, nehmen oft auch einen höheren Creditreform-Score in Kauf. Nicht immer schließt eine negative Schufa also eine Bewilligung grundsätzlich aus, kann sie aber erschweren und den Kredit teurer machen.

Symbolbild mit Bank auf Tisch hinter abgelehntem Kreditantrag

Gewerbekredit wurde abgelehnt? Das kann helfen

Wurde Ihre Anfrage abgelehnt, bitten Sie den Anbieter, Ihnen den Grund zu nennen. Möglicherweise lag es an unvollständigen oder veralteten Unterlagen, die Sie nachreichen oder korrigieren können. In einigen Fällen ist es hilfreich, den angefragten Betrag niedriger anzusetzen. Ziehen Sie auch Förderkredite in Betracht oder prüfen Sie, ob Sie eine benötigte Maschine leasen statt kaufen können.

Häufige Fragen zum Gewerbekredit

Kann ich einen Gewerbekredit vorzeitig zurückzahlen oder Sondertilgungen leisten?

Während bei Verbraucherdarlehen jederzeit vorzeitig in Teilen oder vollständig getilgt werden kann, muss dies bei Gewerbekrediten vertraglich vereinbart sein. Bei vielen Anbietern ist das möglich, häufig sogar kostenlos.

Hafte ich für einen Gewerbekredit persönlich?

Das richtet sich nach der Rechtsform Ihres Unternehmens. Als Einzelunternehmer oder Gesellschafter sind Sie persönlich haftbar und müssen mit Ihrem Privatvermögen einstehen. Bei anderen Unternehmensformen wie zum Beispiel einer GmbH oder UG ist die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Möglicherweise verlangen Banken aber in diesem Fall eine persönliche Bürgschaft für das aufgenommene Geld. Diese würde Sie – kann das Unternehmen die Raten nicht mehr tragen – persönlich in die Haftung nehmen.

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