Verbraucherkredite online vergleichen

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Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
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(Energetische) Modernisierung
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„5 von 5 Sternen! Bin sehr zufrieden was mich sehr überrascht hat‟ 09/2026
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Das Wichtigste zum Verbraucherkredit

  • Ratenkredit für private Zwecke: Sie erhalten eine feste Kreditsumme und zahlen diese einschließlich Zinsen in monatlichen Raten zurück. Der Kredit kann frei verwendbar oder zweckgebunden sein.
  • Rate und Gesamtkosten abwägen: Eine längere Laufzeit senkt die Monatsrate, erhöht aber meist den insgesamt zu zahlenden Betrag. Die Rate sollte dauerhaft zu Ihrem Budget passen.
  • Persönliche Konditionen vergleichen: Achten Sie bei gleicher Kreditsumme und Laufzeit vor allem auf den effektiven Jahreszins, den Gesamtbetrag und die Rückzahlungsoptionen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Verbraucherkredit?

Ein Verbraucherkredit ist ein Darlehen, das eine Bank einer Privatperson für private Zwecke gewährt. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist damit meist ein Ratenkredit gemeint: Sie erhalten eine vereinbarte Kreditsumme und zahlen diese einschließlich Zinsen über eine festgelegte Laufzeit in monatlichen Raten zurück. Am Ende der Laufzeit ist der Kredit in der Regel vollständig getilgt.Typische Merkmale eines solchen Ratenkredits sind:

  • eine festgelegte Kreditsumme
  • ein meist gebundener Sollzinssatz
  • eine vertraglich vereinbarte Monatsrate
  • die Angabe des effektiven Jahreszinses
  • ein grundsätzlich 14-tägiges Widerrufsrecht

Der Kredit kann frei verwendbar sein oder für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden, etwa als Autokredit, Modernisierungskredit oder zur Umschuldung. Ein festgelegter Verwendungszweck kann sich auf die Konditionen auswirken, beispielsweise wenn ein finanziertes Fahrzeug der Bank als Sicherheit dient.

Wie lässt sich ein Verbraucherkredit berechnen?

Bevor Sie einen Verbraucherkredit aufnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Rate, Laufzeit und Gesamtkosten zu Ihrem Budget passen. Am zuverlässigsten gelingt das mit einer Haushaltsrechnung: Stellen Sie Ihre monatlichen Einnahmen den festen Ausgaben gegenüber. Was nach Miete, Lebenshaltung, Versicherungen und möglicherweise bestehenden Raten übrig bleibt, steht grundsätzlich für eine neue Kreditrate zur Verfügung. Planen Sie zusätzlich einen Puffer für unerwartete Kosten ein.

Die Höhe Ihrer Rate hängt vor allem von drei Größen ab:

  • Kreditbetrag: Je höher die Summe, desto höher fallen bei gleicher Laufzeit Rate und Zinskosten aus.
  • Laufzeit: Eine längere Laufzeit senkt die Monatsrate, erhöht aber die Gesamtkosten.
  • Effektiver Jahreszins: Er macht Kreditangebote vergleichbar, weil er die jährlichen Kosten des Kredits abbildet.

Welche Konditionen sind akutell für einen Verbraucherkredit möglich?

Mit dem CHECK24 Kreditvergleich berechnen Sie nicht nur eine Beispielrate, sondern erhalten persönliche Angebote verschiedener Banken. Dafür geben Sie Kreditsumme, Wunschlaufzeit, Verwendungszweck und einige Angaben zu Ihrer Person an. CHECK24 handelt dabei als Kreditvermittler, nicht als Kreditgeber. 

4 Jahre (48 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
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4 Jahre (48 Monate)
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Freie Verwendung
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Umschuldung/Kredit ablösen
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Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
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  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
ab 105,61 € monatliche Rate
ab 0,68%
eff. Jahreszins
4,5/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit kostenfrei möglich.
Ratenpausen kostenlos möglich Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins0,68% bis 16,19% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz0,68% bis 13,89% p.a.Monatliche Rate105,61 € bis 139,41 €
Gesamtkreditbetrag5.069,51 € bis 6.691,54 €Laufzeit48 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		4860728496108120
5.000,00 - 80.000,000,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnung des letzten Monats und vollständige Kontoauszüge der letzten 5 Wochen mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,5
    22 Kunden haben die Kredite24 in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Anna Elfriede G.
    16.9.2026

    Mit der Bank hatte ich ja nichts zu tun, ausser die Reklamation wegen ID und eingereichte Unterlagen, die ja schon vorlagen, das würde von der Mirarbeiterin eloquent gehandelt.

    Helga P.
    14.9.2026

    Das viele Male Unterlagen nachgereicht werd

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,55% eff. Jahreszins, 7,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.780,64 €, mtl. Rate 120,43 €, Postbank

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 110,56 € monatliche Rate
    ab 2,99%
    eff. Jahreszins
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Eine Sondertilgung ist jederzeit möglich. Es fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu 1 % des Rückzahlungsbetrags an (bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit: bis zu 0,5 %), zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich. Dabei kann die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen – maximal 1  % (bzw. 0,5  % bei unter 12 Monaten Restlaufzeit) der Restschuld oder den Zinsbetrag bis Vertragsende, je nachdem, was niedriger ist.
    Ratenpausen kostenpflichtig
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
    Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate110,56 € bis 130,12 €
    Gesamtkreditbetrag5.306,91 € bis 6.245,96 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496
    3.000,00 - 75.000,002,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,8
    52 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Birgitt Ingrid M.
    21.9.2026

    Bestes Angebot

    Arthur D.
    17.9.2026

    endlich ein Unternehmen, dass mit dem Internetkontakt zum Kunden und der Abwicklung via Internet umgehen kann.

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.555,48 €, mtl. Rate 115,74 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 111,12 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenlos möglich Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate111,12 € bis 136,76 €
    Gesamtkreditbetrag5.333,75 € bis 6.564,27 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    150 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    2
    1
    12
    Bernd R.
    9.9.2026

    Sehr schnelle Abwicklung und Auszahlung

    Xuan Hai M.
    8.9.2026

    Sehr gut

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.869,58 €, mtl. Rate 122,28 €, Postbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 111,12 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit kostenfrei möglich.
    Ratenpausen kostenlos möglich Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate111,12 € bis 131,29 €
    Gesamtkreditbetrag5.333,75 € bis 6.301,90 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,3
    32 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.954,50 €, mtl. Rate 124,05 €, Deutsche Bank AG

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 111,64 € monatliche Rate
    ab 3,49%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,49% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,43% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate111,64 € bis 127,95 €
    Gesamtkreditbetrag5.358,55 € bis 6.141,62 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1224364860728496
    1.500,00 - 80.000,003,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    1.082 Kunden haben die Targobank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    13
    Diego L.
    22.9.2026

    Die Targo-Bank ist super, so dass wir jetzt auch überlegen sie als Gehaltskonto zu nehmen, weg von den traditionellen Banken und deren hohen Gebühren.

    Anja F.
    21.9.2026

    Alles 👍 gut

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    Rechenbeispiel für einen Verbraucherkredit

    Vier Beispiele zeigen, wie sich Kreditsumme, Laufzeit und Zinssatz auf die monatliche Rate und den insgesamt zu zahlenden Betrag auswirken:

    Fall Kredithöhe Laufzeit Effektivzins monatliche Rate Gesamtbetrag Zinskosten
    Basis 10.000 € 48 Monate 5,99 % Uberschrift 11.235,79 € 1.235,79 €
    Doppelte Kredithöhe 20.000 € 48 Monate 5,99 % Uberschrift 22.471,57 € 2.471,57 €
    Höherer Zins 10.000 € 48 Monate 9,99 % Uberschrift 12.072,82 € 2.072,82 €
    Längere Laufzeit 10.000 € 84 Monate 5,99 % 145,28 € 12.203,48 € 2.203,48 €

    Bei gleichem Zinssatz und gleicher Laufzeit verdoppelt eine doppelt so hohe Kreditsumme die Rate und die Zinskosten. Steigt der effektive Jahreszins von 5,99 auf 9,99 Prozent, erhöhen sich die Zinskosten in diesem Beispiel um rund 68 Prozent. Eine Verlängerung der Laufzeit von 48 auf 84 Monate senkt die Monatsrate um rund 89 Euro, erhöht die Zinskosten aber um rund 78 Prozent.

    💡 Welche Rolle spielen Bonität und Schufa?

    Bevor eine Bank einen Kredit vergibt, prüft sie die Kreditwürdigkeit, auch Bonität genannt. Eine zentrale Grundlage hierfür ist der Schufa-Score, der auf Basis bisheriger Zahlungshistorien und laufender Verträge berechnet wird. Eine positive Schufa-Auskunft erhöht die Chance auf eine Kreditzusage und wirkt sich positiv auf den angebotenen Zinssatz aus. Negative Einträge, etwa aus nicht bezahlten Rechnungen oder gekündigten Verträgen, können hingegen zu höheren Zinsen oder einer Ablehnung führen. Sie haben die Möglichkeit über Ihren Account bei der Schufa Ihren Score einzusehen, bevor Sie einen Kredit beantragen, um die eigene Bonität besser einschätzen zu können. Fallen Ihnen fehlerhafte Einträge auf, können Sie diese berichtigen lassen, bevor sie Auswirkungen auf einen Kreditentscheid haben.

    Bei einem unverbindlichen Online-Vergleich handelt es sich in der Regel um eine sogenannte Konditionsanfrage, die keinen negativen Einfluss auf Ihren Schufa-Score hat.

    Wofür kann ein Verbraucherkredit verwendet werden?

    Ein Verbraucherkredit kann entweder zur freien Verwendung oder zweckgebunden aufgenommen werden. Bei einem frei verwendbaren Kredit müssen Sie der Bank nicht angeben, wofür Sie das Geld verwenden. Typische Verwendungszwecke sind:

    • Auto, Motorrad oder Wohnmobil
    • Möbel, Küche oder größere Haushaltsgeräte
    • Finanzierung von Konsumgütern wie Elektronik oder Einrichtungsgegenständen
    • Renovierungen und Modernisierungen
    • Ausbildung, Weiterbildung oder Umzug
    • Umschuldung von Ratenkrediten, Dispokrediten oder Händlerfinanzierungen (Ablösung eines bestehenden, teureren Kredits)
    • Überbrückung eines kurzfristigen finanziellen Engpasses
    • Urlaubsreise

    Bei einem zweckgebundenen Kredit ist die Verwendung vertraglich festgelegt. Ein Beispiel ist der Autokredit, bei dem das Fahrzeug der Bank als Sicherheit dienen kann. Dadurch können die Konditionen günstiger ausfallen als bei einem Kredit zur freien Verwendung.

    Welche Zinsen fallen bei Verbraucherkrediten an?

    Bei einem Verbraucherkredit wird zwischen Sollzins und effektivem Jahreszins unterschieden:

    • Der Sollzins, auch Nominalzins genannt, ist der Zinssatz für den geliehenen Betrag. Bei Ratenkrediten wird er meist für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Weitere preisbestimmende Faktoren berücksichtigt er nicht.
    • Der Effektivzins bildet die jährlichen Kreditkosten ab. Er berücksichtigt neben dem Sollzins unter anderem den Zeitpunkt der Ratenzahlungen und weitere verpflichtende Kosten. Daher eignet er sich als zentrale Vergleichsgröße.

    Euro-Zeichen vor hellem Hintergrund

    Vergleichen Sie den effektiven Jahreszins nur bei Angeboten mit gleicher Kreditsumme und Laufzeit. Berücksichtigen Sie außerdem den Gesamtbetrag, die monatliche Rate und Konditionen wie kostenlose Sondertilgungen. Beim Vergleich von Kreditangeboten wird häufig ein Zweidrittelzins angegeben. Diesen oder einen niedrigeren effektiven Jahreszins müssen voraussichtlich mindestens zwei Drittel der Kreditnehmer erhalten. Welcher Zinssatz Ihnen tatsächlich angeboten wird, hängt unter anderem von Ihrer Bonität, der Kreditsumme und der gewählten Laufzeit ab.

    Wovon hängt der persönliche Zinssatz ab?

    Welchen Zinssatz eine Bank anbietet, hängt vom allgemeinen Zinsniveau, Ihrer Kreditkalkulation und den jeweiligen Produktbedingungen ab. Bei bonitätsabhängigen Angeboten fließen außerdem Ihre persönlichen und finanziellen Voraussetzungen ein. Berücksichtigt werden insbesondere:

    • Bonität: unter anderem Schufa-Daten und bisheriges Zahlungsverhalten
    • Haushaltsrechnung: regelmäßige Einnahmen, Ausgaben und bestehende Kreditverpflichtungen
    • Beschäftigungsverhältnis: beispielsweise Art und Dauer der Beschäftigung sowie Probezeit oder Befristung
    • Kreditsumme und Laufzeit: Je nach Betrag und Rückzahlungsdauer können unterschiedliche Zinssätze gelten.
    • Verwendungszweck und Sicherheiten: Eine Zweckbindung kann günstigere Konditionen ermöglichen, wenn sie das Risiko der Bank verringert. 
    • Zweiter Kreditnehmer: Ein weiterer Kreditnehmer mit guter Bonität kann die Konditionen verbessern. Beide haften dann für die vollständige Rückzahlung.

    Welche Bank günstige Konditionen bietet, hängt vom Einzelfall ab. Im CHECK24 Kreditvergleich erhalten Sie auf Grundlage Ihrer Angaben persönlich berechnete Angebote.

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    Welche Unterlagen brauche ich für einen Verbraucherkredit?

    Welche Unterlagen erforderlich sind, hängt von der Bank sowie Ihrer beruflichen und finanziellen Situation ab. In der Regel benötigen Sie:

    • einen gültigen Personalausweis oder Reisepass
    • aktuelle Gehalts- oder Einkommensnachweise
    • Kontoauszüge der vergangenen Monate
    • Angaben zu Beschäftigung, Wohnkosten und bestehenden finanziellen Verpflichtungen
    • gegebenenfalls Nachweise zum Verwendungszweck, etwa einen Kaufvertrag für ein Fahrzeug

    Selbstständige und Freiberufler müssen häufig zusätzliche Unterlagen einreichen, beispielsweise Steuerbescheide, betriebswirtschaftliche Auswertungen oder Einnahmenüberschussrechnungen. Bei einem digitalen Kontoblick kann die Bank Einnahmen und Ausgaben direkt prüfen, sodass einzelne Nachweise entfallen können. Die Identität wird je nach Anbieter beispielsweise per VideoIdent, PostIdent oder Online-Ausweisfunktion bestätigt.

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    Voraussetzungen für einen Verbraucherkredit 

    Um einen Verbraucherkredit abschließen zu können, müssen Sie üblicherweise folgende Voraussetzungen erfüllen:

    • mindestens 18 Jahre alt und geschäftsfähig sein
    • Ihren Wohnsitz in Deutschland haben
    • über ein Konto bei einer deutschen Bank verfügen
    • ein regelmäßiges und ausreichendes Einkommen nachweisen
    • nach Abzug Ihrer Ausgaben genügend finanziellen Spielraum für die Kreditrate haben
    • die Bonitätsprüfung der Bank bestehen

    Viele Banken berücksichtigen außerdem die Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses. Eine laufende Probezeit oder ein befristeter Arbeitsvertrag kann die Kreditvergabe erschweren, führt aber nicht automatisch zu einer Ablehnung. Auch Selbstständige sowie Rentnerinnen und Rentner können einen Verbraucherkredit erhalten, müssen teilweise jedoch zusätzliche Nachweise vorlegen. Ein zweiter Kreditnehmer mit ausreichender Bonität kann die Chancen auf eine Zusage und die angebotenen Konditionen verbessern. Beide Kreditnehmer haften dann gemeinsam für die vollständige Rückzahlung. Die genauen Anforderungen unterscheiden sich je nach Bank.

    Verbraucherkredite richtig vergleichen

      ✔️ Effektiver Jahreszins: Vergleichen Sie Angebote mit gleicher Kreditsumme und Laufzeit. Maßgeblich ist Ihr persönlicher Zinssatz, nicht nur der beworbene Mindestzins.

      ✔️ Gesamtbetrag: Er zeigt, welchen Betrag Sie einschließlich Zinsen und weiterer einbezogener Kosten insgesamt zurückzahlen.

      ✔️ Monatliche Rate: Die Rate sollte dauerhaft zu Ihrem Haushaltsbudget passen und genügend Spielraum für unerwartete Ausgaben lassen – das gilt besonders, wenn Sie eine größere Summe aufnehmen.

      ✔️ Laufzeit: Eine längere Laufzeit senkt meist die Monatsrate, erhöht jedoch in der Regel die Gesamtkosten.

      ✔️ Sondertilgungen: Prüfen Sie, ob und in welcher Höhe zusätzliche Rückzahlungen kostenlos möglich sind.

      ✔️ Vorzeitige Gesamttilgung: Verbraucherkredite können grundsätzlich vorzeitig zurückgezahlt werden. Achten Sie darauf, ob die Bank dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt.

      ✔️ Ratenpausen: Klären Sie, unter welchen Bedingungen Raten ausgesetzt werden können und ob dadurch Kosten entstehen oder sich die Laufzeit verlängert.

      ✔️ Zusatzprodukte: Eine Restschuldversicherung ist meist freiwillig. Prüfen Sie Kosten, Leistungsumfang und Ausschlüsse getrennt vom Kredit.Auszahlungsdauer: Wenn Sie das Geld kurzfristig benötigen, achten Sie auf die Voraussetzungen und den möglichen Zeitpunkt der Auszahlung.

    Vorteile und Risiken eines Verbraucherkredits

    Vorteile

    • Größere Ausgaben lassen sich finanzieren und über einen längeren Zeitraum verteilen.
    • Feste Monatsraten und eine vereinbarte Laufzeit geben Planungssicherheit.
    • Kredite zur freien Verwendung können für unterschiedliche private Vorhaben eingesetzt werden.
    • Gesetzliche Vorgaben schützen Verbraucher, unter anderem durch Informationspflichten und ein grundsätzlich 14-tägiges Widerrufsrecht nach Vertragsabschluss.
    • Sondertilgungen oder eine felxible Rückzahlung können die Laufzeit und die Zinskosten reduzieren. 

    Risiken

    • Zinsen und mögliche weitere Kosten erhöhen den insgesamt zurückzuzahlenden Betrag.
    • Eine zu hohe Monatsrate kann den finanziellen Spielraum dauerhaft einschränken.
    • Veränderungen beim Einkommen oder unerwartete Ausgaben können die Rückzahlung erschweren.
    • Bei Zahlungsverzug können Mahnkosten, negative Schufa-Einträge und eine Kündigung des Kredits drohen.
    • Zusätzliche Kreditverpflichtungen können die Bonität und die Möglichkeit weiterer Finanzierungen beeinflussen.
    CHECK24 Hinweis

    Ist eine Restschuldversicherung sinnvoll?

    Eine Restschuldversicherung kann die Rückzahlung bei Tod, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit absichern. Welche Risiken abgedeckt sind, hängt vom Vertrag ab. Ob sie sinnvoll ist, richtet sich nach Ihrer persönlichen Situation. Beachten Sie:

    • Die Versicherung erhöht die Kreditkosten.
    • Ausschlüsse, Wartezeiten und begrenzte Leistungszeiträume können den Schutz einschränken.
    • Bestehende Versicherungen, etwa eine Risikolebensversicherung, können bereits Schutz bieten.

    Die Restschuldversicherung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und darf frühestens eine Woche nach Abschluss des Kreditvertrags abgeschlossen werden. Vergleichen Sie daher Kosten, Leistungen und Alternativen sorgfältig.

    Alternativen zum Verbraucherkredit

    Wenn Sie keinen Kredit aufnehmen möchten, kommen je nach Vorhaben folgende Alternativen infrage:

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    Vorhandene Rücklagen nutzen

    Wenn Sie auf Ihre Rücklagen zugreifen, entstehen dadurch keine Zinskosten. Achten Sie darauf, Ihren Notgroschen nicht aufzubrauchen.

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    Ansparen oder Anschaffung verschieben
    So vermeiden oder reduzieren Sie die Kreditkosten. Achtung: Bei dringend notwendigen Ausgaben ist ein Aufschub nicht immer möglich.
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    Fördermittel oder Zuschüsse nutzen

    Für einige Vorhaben können staatliche Förderungen verfügbar sein. Zuschüsse müssen häufig vor Beginn des Vorhabens beantragt werden und sind an Bedingungen geknüpft.

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    Privatdarlehen im persönlichen Umfeld

    Individuelle Vereinbarungen können eine Bankfinanzierung ersetzen. Achtung: Halten Sie Kreditsumme, Rückzahlung und mögliche Zinsen schriftlich fest, um spätere Konflikte zu vermeiden.

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    Häufige Fragen zum Verbraucherkredit

    Wie hoch darf ein Verbraucherkredit sein?

    Eine gesetzliche Höchstgrenze gibt es für Verbraucherkredite nicht. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie derzeit Kreditsummen zur freien Verwendung bis 100.000 Euro vergleichen. Welche Summe eine Bank tatsächlich bewilligt, hängt unter anderem von Ihrem Einkommen, Ihren laufenden Ausgaben, bestehenden Verpflichtungen und Ihrer Bonität ab.

    Die Kreditsumme sollte so gewählt werden, dass die monatliche Rate laut Haushaltsrechnung dauerhaft tragbar bleibt. Zudem steigen mit einem höheren Kreditbetrag in der Regel der Rückzahlungsbetrag und die Zinskosten.

    Wann ist ein Kredit ein Verbraucherkredit? 

    Ein Konsumentenkredit gilt als Verbraucherkredit, wenn eine Privatperson ihn bei einer Bank oder einem anderen gewerblichen Kreditgeber überwiegend für private Zwecke aufnimmt. Entscheidend ist der Verwendungszweck, nicht die Bezeichnung des Kredits. Finanzierungen für eine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit zählen grundsätzlich nicht dazu.

    Was muss ein Verbraucherkredit enthalten?

    Ein Verbraucherkreditvertrag muss die Vertragsbedingungen klar und verständlich ausweisen. Zu den Pflichtangaben gehören unter anderem:

    • Nettodarlehensbetrag und Gesamtbetrag
    • Sollzins und effektiver Jahreszins
    • Laufzeit sowie Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Raten
    • Auszahlungsbedingungen und weitere Kosten
    • Folgen eines Zahlungsverzugs
    • Informationen zum WiderrufsrechtBedingungen für eine vorzeitige Rückzahlung

    Wie kann ich meinen Verbraucherkredit widerrufen?

    Einen Verbraucherkredit können Sie in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss ohne Begründung widerrufen. Die Frist beginnt erst, wenn Ihnen die Vertragsunterlagen und alle vorgeschriebenen Pflichtangaben vorliegen.

    Richten Sie den Widerruf eindeutig und am besten nachweisbar per E-Mail oder Brief an die Bank. Wurde der Kredit bereits ausgezahlt, müssen Sie die Restschuld innerhalb von 30 Tagen zurückzahlen. Für die Zeit zwischen Auszahlung und Rückzahlung fallen die vereinbarten Sollzinsen an. Die genauen Angaben finden Sie in der Widerrufsinformation Ihres Kreditvertrags.

    Was ist günstiger: Ein Dispokredit oder ein Verbraucherkredit?

    Ein Verbraucherkredit hat in der Regel niedrigere Zinssätze als ein Dispokredit und ist bei höheren Beträgen oder längerer Rückzahlung meist kostengünstiger. Die Rückzahlung erfolgt planbar über feste Monatsraten. Das sind die Vorteile eines Verbraucherkredits.

    Beim Dispokredit zahlen Sie Zinsen nur auf den tatsächlich genutzten Betrag. Dispokredite eignen sich wegen der meist höheren Zinsen eher für kleine, kurzfristige Engpässe. Wird der Dispo sehr schnell ausgeglichen, können seine absoluten Zinskosten trotz des höheren Zinssatzes geringer ausfallen. Vergleichen Sie daher Zinssatz, Kreditbetrag und voraussichtliche Nutzungsdauer.

    Was gehört in einen Kreditvertrag und welche Kreditsicherheiten kann ich anbieten?

    Ein Kreditvertrag muss unter anderem den Nettodarlehensbetrag, den Sollzins und den effektiven Jahreszins, die Laufzeit sowie Angaben zum Widerrufsrecht enthalten; rechtsgültig wird der Kreditvertrag erst mit Unterschrift beider Parteien. Zusätzliche Sicherheiten sind bei frei verwendbaren Krediten meist nicht nötig, da sich das Kreditinstitut auf Ihre Bonität verlässt. Bei zweckgebundenen Krediten, etwa einem Autokredit, kann das finanzierte Objekt selbst als Kreditsicherheiten dienen und die Konditionen verbessern.

    Ist ein Autokredit ein Verbraucherkredit?

    Ja, ein Autokredit ist in der Regel ein Verbraucherkredit, wenn eine Privatperson damit ein Fahrzeug für private Zwecke finanziert. Meist handelt es sich um zweckgebundene Ratenkredite. Das Geld darf dann nur für den Fahrzeugkauf verwendet werden; häufig dient das finanzierte Fahrzeug der Bank als Sicherheit, und die Bank kann die Kreditsumme direkt an den Händler bereitstellen. Dadurch können die Konditionen günstiger ausfallen als bei einem Kredit zur freien Verwendung.

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