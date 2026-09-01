Verbraucherkredite online vergleichen

✔️ Effektiver Jahreszins: Vergleichen Sie Angebote mit gleicher Kreditsumme und Laufzeit. Maßgeblich ist Ihr persönlicher Zinssatz, nicht nur der beworbene Mindestzins.

✔️ Gesamtbetrag: Er zeigt, welchen Betrag Sie einschließlich Zinsen und weiterer einbezogener Kosten insgesamt zurückzahlen.

✔️ Monatliche Rate: Die Rate sollte dauerhaft zu Ihrem Haushaltsbudget passen und genügend Spielraum für unerwartete Ausgaben lassen – das gilt besonders, wenn Sie eine größere Summe aufnehmen.

✔️ Laufzeit: Eine längere Laufzeit senkt meist die Monatsrate, erhöht jedoch in der Regel die Gesamtkosten.

✔️ Sondertilgungen: Prüfen Sie, ob und in welcher Höhe zusätzliche Rückzahlungen kostenlos möglich sind.

✔️ Vorzeitige Gesamttilgung: Verbraucherkredite können grundsätzlich vorzeitig zurückgezahlt werden. Achten Sie darauf, ob die Bank dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt.

✔️ Ratenpausen: Klären Sie, unter welchen Bedingungen Raten ausgesetzt werden können und ob dadurch Kosten entstehen oder sich die Laufzeit verlängert.

✔️ Zusatzprodukte: Eine Restschuldversicherung ist meist freiwillig. Prüfen Sie Kosten, Leistungsumfang und Ausschlüsse getrennt vom Kredit.Auszahlungsdauer: Wenn Sie das Geld kurzfristig benötigen, achten Sie auf die Voraussetzungen und den möglichen Zeitpunkt der Auszahlung.