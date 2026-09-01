Verbraucherkredite online vergleichen

Profitieren Sie von Punkten und Cashbacks! Je höher Ihr Smily Level, desto mehr Vorteile bei ausgewählten Kreditangeboten.
Ein Verbraucherkredit ist ein Darlehen, das eine Bank einer Privatperson für private Zwecke gewährt. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist damit meist ein Ratenkredit gemeint: Sie erhalten eine vereinbarte Kreditsumme und zahlen diese einschließlich Zinsen über eine festgelegte Laufzeit in monatlichen Raten zurück. Am Ende der Laufzeit ist der Kredit in der Regel vollständig getilgt.Typische Merkmale eines solchen Ratenkredits sind:
Der Kredit kann frei verwendbar sein oder für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden, etwa als Autokredit, Modernisierungskredit oder zur Umschuldung. Ein festgelegter Verwendungszweck kann sich auf die Konditionen auswirken, beispielsweise wenn ein finanziertes Fahrzeug der Bank als Sicherheit dient.
Bevor Sie einen Verbraucherkredit aufnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Rate, Laufzeit und Gesamtkosten zu Ihrem Budget passen. Am zuverlässigsten gelingt das mit einer Haushaltsrechnung: Stellen Sie Ihre monatlichen Einnahmen den festen Ausgaben gegenüber. Was nach Miete, Lebenshaltung, Versicherungen und möglicherweise bestehenden Raten übrig bleibt, steht grundsätzlich für eine neue Kreditrate zur Verfügung. Planen Sie zusätzlich einen Puffer für unerwartete Kosten ein.
Die Höhe Ihrer Rate hängt vor allem von drei Größen ab:
Mit dem CHECK24 Kreditvergleich berechnen Sie nicht nur eine Beispielrate, sondern erhalten persönliche Angebote verschiedener Banken. Dafür geben Sie Kreditsumme, Wunschlaufzeit, Verwendungszweck und einige Angaben zu Ihrer Person an. CHECK24 handelt dabei als Kreditvermittler, nicht als Kreditgeber.
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit kostenfrei möglich.
|Ratenpausen kostenlos möglich
|Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|0,68% bis 16,19% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|0,68% bis 13,89% p.a.
|Monatliche Rate
|105,61 € bis 139,41 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.069,51 € bis 6.691,54 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 80.000,00
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,55% eff. Jahreszins, 7,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.780,64 €, mtl. Rate 120,43 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Eine Sondertilgung ist jederzeit möglich. Es fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu 1 % des Rückzahlungsbetrags an (bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit: bis zu 0,5 %), zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich. Dabei kann die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen – maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei unter 12 Monaten Restlaufzeit) der Restschuld oder den Zinsbetrag bis Vertragsende, je nachdem, was niedriger ist.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|110,56 € bis 130,12 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.306,91 € bis 6.245,96 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
Bestes Angebot
endlich ein Unternehmen, dass mit dem Internetkontakt zum Kunden und der Abwicklung via Internet umgehen kann.
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.555,48 €, mtl. Rate 115,74 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
|Ratenpausen kostenlos möglich
|Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 14,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 14,05% p.a.
|Monatliche Rate
|111,12 € bis 136,76 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.333,75 € bis 6.564,27 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
Sehr schnelle Abwicklung und Auszahlung
Sehr gut
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.869,58 €, mtl. Rate 122,28 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit kostenfrei möglich.
|Ratenpausen kostenlos möglich
|Eine Ratenpause ist möglich. Die Zinsen laufen während der Pause weiter; es fällt keine zusätzliche Gebühr an.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 12,51% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 11,85% p.a.
|Monatliche Rate
|111,12 € bis 131,29 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.333,75 € bis 6.301,90 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.
Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.954,50 €, mtl. Rate 124,05 €, Deutsche Bank AG
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,49% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,43% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|111,64 € bis 127,95 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.358,55 € bis 6.141,62 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.500,00 - 80.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
Die Targo-Bank ist super, so dass wir jetzt auch überlegen sie als Gehaltskonto zu nehmen, weg von den traditionellen Banken und deren hohen Gebühren.
Alles 👍 gut
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.717,97 €, mtl. Rate 119,12 €, TARGOBANK
Vier Beispiele zeigen, wie sich Kreditsumme, Laufzeit und Zinssatz auf die monatliche Rate und den insgesamt zu zahlenden Betrag auswirken:
|Fall
|Kredithöhe
|Laufzeit
|Effektivzins
|monatliche Rate
|Gesamtbetrag
|Zinskosten
|Basis
|10.000 €
|48 Monate
|5,99 %
|Uberschrift
|11.235,79 €
|1.235,79 €
|Doppelte Kredithöhe
|20.000 €
|48 Monate
|5,99 %
|Uberschrift
|22.471,57 €
|2.471,57 €
|Höherer Zins
|10.000 €
|48 Monate
|9,99 %
|Uberschrift
|12.072,82 €
|2.072,82 €
|Längere Laufzeit
|10.000 €
|84 Monate
|5,99 %
|145,28 €
|12.203,48 €
|2.203,48 €
Bei gleichem Zinssatz und gleicher Laufzeit verdoppelt eine doppelt so hohe Kreditsumme die Rate und die Zinskosten. Steigt der effektive Jahreszins von 5,99 auf 9,99 Prozent, erhöhen sich die Zinskosten in diesem Beispiel um rund 68 Prozent. Eine Verlängerung der Laufzeit von 48 auf 84 Monate senkt die Monatsrate um rund 89 Euro, erhöht die Zinskosten aber um rund 78 Prozent.
Bevor eine Bank einen Kredit vergibt, prüft sie die Kreditwürdigkeit, auch Bonität genannt. Eine zentrale Grundlage hierfür ist der Schufa-Score, der auf Basis bisheriger Zahlungshistorien und laufender Verträge berechnet wird. Eine positive Schufa-Auskunft erhöht die Chance auf eine Kreditzusage und wirkt sich positiv auf den angebotenen Zinssatz aus. Negative Einträge, etwa aus nicht bezahlten Rechnungen oder gekündigten Verträgen, können hingegen zu höheren Zinsen oder einer Ablehnung führen. Sie haben die Möglichkeit über Ihren Account bei der Schufa Ihren Score einzusehen, bevor Sie einen Kredit beantragen, um die eigene Bonität besser einschätzen zu können. Fallen Ihnen fehlerhafte Einträge auf, können Sie diese berichtigen lassen, bevor sie Auswirkungen auf einen Kreditentscheid haben.
Bei einem unverbindlichen Online-Vergleich handelt es sich in der Regel um eine sogenannte Konditionsanfrage, die keinen negativen Einfluss auf Ihren Schufa-Score hat.
Ein Verbraucherkredit kann entweder zur freien Verwendung oder zweckgebunden aufgenommen werden. Bei einem frei verwendbaren Kredit müssen Sie der Bank nicht angeben, wofür Sie das Geld verwenden. Typische Verwendungszwecke sind:
Bei einem zweckgebundenen Kredit ist die Verwendung vertraglich festgelegt. Ein Beispiel ist der Autokredit, bei dem das Fahrzeug der Bank als Sicherheit dienen kann. Dadurch können die Konditionen günstiger ausfallen als bei einem Kredit zur freien Verwendung.
Bei einem Verbraucherkredit wird zwischen Sollzins und effektivem Jahreszins unterschieden:
Vergleichen Sie den effektiven Jahreszins nur bei Angeboten mit gleicher Kreditsumme und Laufzeit. Berücksichtigen Sie außerdem den Gesamtbetrag, die monatliche Rate und Konditionen wie kostenlose Sondertilgungen. Beim Vergleich von Kreditangeboten wird häufig ein Zweidrittelzins angegeben. Diesen oder einen niedrigeren effektiven Jahreszins müssen voraussichtlich mindestens zwei Drittel der Kreditnehmer erhalten. Welcher Zinssatz Ihnen tatsächlich angeboten wird, hängt unter anderem von Ihrer Bonität, der Kreditsumme und der gewählten Laufzeit ab.
Welchen Zinssatz eine Bank anbietet, hängt vom allgemeinen Zinsniveau, Ihrer Kreditkalkulation und den jeweiligen Produktbedingungen ab. Bei bonitätsabhängigen Angeboten fließen außerdem Ihre persönlichen und finanziellen Voraussetzungen ein. Berücksichtigt werden insbesondere:
Welche Bank günstige Konditionen bietet, hängt vom Einzelfall ab. Im CHECK24 Kreditvergleich erhalten Sie auf Grundlage Ihrer Angaben persönlich berechnete Angebote.
✔️ Effektiver Jahreszins: Vergleichen Sie Angebote mit gleicher Kreditsumme und Laufzeit. Maßgeblich ist Ihr persönlicher Zinssatz, nicht nur der beworbene Mindestzins.
✔️ Gesamtbetrag: Er zeigt, welchen Betrag Sie einschließlich Zinsen und weiterer einbezogener Kosten insgesamt zurückzahlen.
✔️ Monatliche Rate: Die Rate sollte dauerhaft zu Ihrem Haushaltsbudget passen und genügend Spielraum für unerwartete Ausgaben lassen – das gilt besonders, wenn Sie eine größere Summe aufnehmen.
✔️ Laufzeit: Eine längere Laufzeit senkt meist die Monatsrate, erhöht jedoch in der Regel die Gesamtkosten.
✔️ Sondertilgungen: Prüfen Sie, ob und in welcher Höhe zusätzliche Rückzahlungen kostenlos möglich sind.
✔️ Vorzeitige Gesamttilgung: Verbraucherkredite können grundsätzlich vorzeitig zurückgezahlt werden. Achten Sie darauf, ob die Bank dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt.
✔️ Ratenpausen: Klären Sie, unter welchen Bedingungen Raten ausgesetzt werden können und ob dadurch Kosten entstehen oder sich die Laufzeit verlängert.
✔️ Zusatzprodukte: Eine Restschuldversicherung ist meist freiwillig. Prüfen Sie Kosten, Leistungsumfang und Ausschlüsse getrennt vom Kredit.Auszahlungsdauer: Wenn Sie das Geld kurzfristig benötigen, achten Sie auf die Voraussetzungen und den möglichen Zeitpunkt der Auszahlung.
Eine Restschuldversicherung kann die Rückzahlung bei Tod, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit absichern. Welche Risiken abgedeckt sind, hängt vom Vertrag ab. Ob sie sinnvoll ist, richtet sich nach Ihrer persönlichen Situation. Beachten Sie:
Die Restschuldversicherung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und darf frühestens eine Woche nach Abschluss des Kreditvertrags abgeschlossen werden. Vergleichen Sie daher Kosten, Leistungen und Alternativen sorgfältig.
Wenn Sie keinen Kredit aufnehmen möchten, kommen je nach Vorhaben folgende Alternativen infrage:
Eine gesetzliche Höchstgrenze gibt es für Verbraucherkredite nicht. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie derzeit Kreditsummen zur freien Verwendung bis 100.000 Euro vergleichen. Welche Summe eine Bank tatsächlich bewilligt, hängt unter anderem von Ihrem Einkommen, Ihren laufenden Ausgaben, bestehenden Verpflichtungen und Ihrer Bonität ab.
Die Kreditsumme sollte so gewählt werden, dass die monatliche Rate laut Haushaltsrechnung dauerhaft tragbar bleibt. Zudem steigen mit einem höheren Kreditbetrag in der Regel der Rückzahlungsbetrag und die Zinskosten.
Ein Konsumentenkredit gilt als Verbraucherkredit, wenn eine Privatperson ihn bei einer Bank oder einem anderen gewerblichen Kreditgeber überwiegend für private Zwecke aufnimmt. Entscheidend ist der Verwendungszweck, nicht die Bezeichnung des Kredits. Finanzierungen für eine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit zählen grundsätzlich nicht dazu.
Ein Verbraucherkreditvertrag muss die Vertragsbedingungen klar und verständlich ausweisen. Zu den Pflichtangaben gehören unter anderem:
Einen Verbraucherkredit können Sie in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss ohne Begründung widerrufen. Die Frist beginnt erst, wenn Ihnen die Vertragsunterlagen und alle vorgeschriebenen Pflichtangaben vorliegen.
Richten Sie den Widerruf eindeutig und am besten nachweisbar per E-Mail oder Brief an die Bank. Wurde der Kredit bereits ausgezahlt, müssen Sie die Restschuld innerhalb von 30 Tagen zurückzahlen. Für die Zeit zwischen Auszahlung und Rückzahlung fallen die vereinbarten Sollzinsen an. Die genauen Angaben finden Sie in der Widerrufsinformation Ihres Kreditvertrags.
Ein Verbraucherkredit hat in der Regel niedrigere Zinssätze als ein Dispokredit und ist bei höheren Beträgen oder längerer Rückzahlung meist kostengünstiger. Die Rückzahlung erfolgt planbar über feste Monatsraten. Das sind die Vorteile eines Verbraucherkredits.
Beim Dispokredit zahlen Sie Zinsen nur auf den tatsächlich genutzten Betrag. Dispokredite eignen sich wegen der meist höheren Zinsen eher für kleine, kurzfristige Engpässe. Wird der Dispo sehr schnell ausgeglichen, können seine absoluten Zinskosten trotz des höheren Zinssatzes geringer ausfallen. Vergleichen Sie daher Zinssatz, Kreditbetrag und voraussichtliche Nutzungsdauer.
Ein Kreditvertrag muss unter anderem den Nettodarlehensbetrag, den Sollzins und den effektiven Jahreszins, die Laufzeit sowie Angaben zum Widerrufsrecht enthalten; rechtsgültig wird der Kreditvertrag erst mit Unterschrift beider Parteien. Zusätzliche Sicherheiten sind bei frei verwendbaren Krediten meist nicht nötig, da sich das Kreditinstitut auf Ihre Bonität verlässt. Bei zweckgebundenen Krediten, etwa einem Autokredit, kann das finanzierte Objekt selbst als Kreditsicherheiten dienen und die Konditionen verbessern.
Ja, ein Autokredit ist in der Regel ein Verbraucherkredit, wenn eine Privatperson damit ein Fahrzeug für private Zwecke finanziert. Meist handelt es sich um zweckgebundene Ratenkredite. Das Geld darf dann nur für den Fahrzeugkauf verwendet werden; häufig dient das finanzierte Fahrzeug der Bank als Sicherheit, und die Bank kann die Kreditsumme direkt an den Händler bereitstellen. Dadurch können die Konditionen günstiger ausfallen als bei einem Kredit zur freien Verwendung.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Mit der Bank hatte ich ja nichts zu tun, ausser die Reklamation wegen ID und eingereichte Unterlagen, die ja schon vorlagen, das würde von der Mirarbeiterin eloquent gehandelt.
Das viele Male Unterlagen nachgereicht werd